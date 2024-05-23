Полиция и Росгвардия приехали на склад «Вайлдберриз» в Электростали
Испания подготовит солдат ВСУ
Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела беседу со своим украинским партнером Рустемом Умеровым, в рамках которой согласилась организовать подготовку еще 400 военных с Украины, как отмечено в официальном заявлении ведомства.
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом
В ответ на ноту Москвы Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда, устроенную Третьим рейхом, как акт геноцида.
BMJ Medicine: прием рыбьего жира у здоровых людей увеличивает риск инсульта
Исследование экспертов показало, что постоянный прием рыбьего жира может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, у здоровых людей, несмотря на его популярность как средство для улучшения здоровья сердца и сосудов.
Кремль исключает "компанейщину" в делах о коррупции в МО
Борьба с коррупцией - это последовательная деятельность правоохранительных органов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.