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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:06

Полиция и Росгвардия приехали на склад «Вайлдберриз» в Электростали

Полиция и Росгвардия приехали на склад «Вайлдберриз» в Электростали

Мир

Испания подготовит солдат ВСУ

Испания подготовит солдат ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела беседу со своим украинским партнером Рустемом Умеровым, в рамках которой согласилась организовать подготовку еще 400 военных с Украины, как отмечено в официальном заявлении ведомства.

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Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

В ответ на ноту Москвы Министерство иностранных дел Германии отказалось признавать блокаду Ленинграда, устроенную Третьим рейхом, как акт геноцида.

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Общество

BMJ Medicine: прием рыбьего жира у здоровых людей увеличивает риск инсульта

BMJ Medicine: прием рыбьего жира у здоровых людей увеличивает риск инсульта

Исследование экспертов показало, что постоянный прием рыбьего жира может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, у здоровых людей, несмотря на его популярность как средство для улучшения здоровья сердца и сосудов.

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Кремль исключает

Кремль исключает "компанейщину" в делах о коррупции в МО

Борьба с коррупцией - это последовательная деятельность правоохранительных органов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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