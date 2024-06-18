Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и лидер в сфере наружной рекламы Группа Russ, объединяют усилия для создания инновационной цифровой торговой платформы. Об этом сообщается в официальном канале Wildberries в Telegram.

Основная цель проекта - создание современной высокотехнологичной платформы, которая предоставит малым и средним предприятиям беспрепятственный доступ к инструментам развития в странах присутствия.

Объединенная инфраструктура будет включать в себя цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические центры и склады. Проект охватит Россию, страны СНГ, а также страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, что составит более 5,8 миллиардов человек.

В 2023 году ООО "Вайлдберриз", основное юридическое лицо маркетплейса, увеличило выручку до 538,7 миллиардов рублей, что на 69,8% больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль компании составила 18,9 миллиардов рублей.

Группа Russ владеет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, а также размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, на вокзалах и в поездах РЖД, и в 18 аэропортах. Общий охват рекламных конструкций превышает 85 миллионов человек в месяц.

В 2023 году ООО "Русс Аутдор" увеличило выручку на 98,3% до 27,9 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 4,86 миллиарда рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Pavel Leman (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)