Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Wildberries и Russ нацелены создать инновационную торговую платформу
  1. Главная
  2. Страна
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована вчера в 22:53

Wildberries и Russ нацелены создать инновационную торговую платформу

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и лидер в сфере наружной рекламы Группа Russ, объединяют усилия для создания инновационной цифровой торговой платформы. Об этом сообщается в официальном канале Wildberries в Telegram.

Основная цель проекта - создание современной высокотехнологичной платформы, которая предоставит малым и средним предприятиям беспрепятственный доступ к инструментам развития в странах присутствия.

Объединенная инфраструктура будет включать в себя цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические центры и склады. Проект охватит Россию, страны СНГ, а также страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, что составит более 5,8 миллиардов человек.

В 2023 году ООО "Вайлдберриз", основное юридическое лицо маркетплейса, увеличило выручку до 538,7 миллиардов рублей, что на 69,8% больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль компании составила 18,9 миллиардов рублей.

Группа Russ владеет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, а также размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, на вокзалах и в поездах РЖД, и в 18 аэропортах. Общий охват рекламных конструкций превышает 85 миллионов человек в месяц.

В 2023 году ООО "Русс Аутдор" увеличило выручку на 98,3% до 27,9 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 4,86 миллиарда рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Pavel Leman (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы "Национального объединения" и "Народного фронта"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обеспокоен возможностью победы на парламентских выборах "Национального объединения" или "Народного фронта", объединяющего левые силы. Он предупредил о возможном "долговом кризисе", который может наступить в случае реализации программ этих политических сил.

Читать полностью
Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Греческое торговое судно Tutor, подвергшееся атаке йеменских хуситов в Красном море в начале июня, предположительно затонуло. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Читать полностью

Общество

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

Читать полностью
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Читать полностью

Новости