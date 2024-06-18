Крупнейший российский маркетплейс Wildberries и лидер в сфере наружной рекламы Группа Russ, объединяют усилия для создания инновационной цифровой торговой платформы. Об этом сообщается в официальном канале Wildberries в Telegram.
Основная цель проекта - создание современной высокотехнологичной платформы, которая предоставит малым и средним предприятиям беспрепятственный доступ к инструментам развития в странах присутствия.
Объединенная инфраструктура будет включать в себя цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические центры и склады. Проект охватит Россию, страны СНГ, а также страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, что составит более 5,8 миллиардов человек.
В 2023 году ООО "Вайлдберриз", основное юридическое лицо маркетплейса, увеличило выручку до 538,7 миллиардов рублей, что на 69,8% больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль компании составила 18,9 миллиардов рублей.
Группа Russ владеет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах, а также размещает рекламу в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, на вокзалах и в поездах РЖД, и в 18 аэропортах. Общий охват рекламных конструкций превышает 85 миллионов человек в месяц.
В 2023 году ООО "Русс Аутдор" увеличило выручку на 98,3% до 27,9 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 4,86 миллиарда рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Pavel Leman (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Ле Мэр обеспокоен перспективами победы "Национального объединения" и "Народного фронта"
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обеспокоен возможностью победы на парламентских выборах "Национального объединения" или "Народного фронта", объединяющего левые силы. Он предупредил о возможном "долговом кризисе", который может наступить в случае реализации программ этих политических сил.
Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло
Греческое торговое судно Tutor, подвергшееся атаке йеменских хуситов в Красном море в начале июня, предположительно затонуло. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской
Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка
Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.