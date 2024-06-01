Норвежский фермер во время уборки мусора на поле в провинции Ругаланн обнаружил редкий меч викингов, сначала спутав его с обычным металлическим отходом. Археологи подтвердили, что найденный меч, у которого на лезвии изображен крест и надпись "Ульфберт", является высококачественным оружием, изготовленным во Франкской империи между 900 и 1500 годами.

Этот меч относится к типу, известному всего в 170 экземплярах, в основном найденных в Скандинавии.

Согласно древнему норвежскому закону Гулатинга, такой меч был обязательным атрибутом свободных людей для ношения на собраниях.

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