Широкий ремень легко испортить одной ошибкой — из акцента он превращается в "служебную" деталь

Широкие кожаные ремни снова выходят из тени и возвращают себе место главного акцента в образе. Теперь это не "деталь на всякий случай", а вещь, которая задаёт силуэт и меняет настроение даже у самых простых комплектов. Ремень может собрать расслабленный лук, подчеркнуть талию или, наоборот, сыграть на контрасте с объёмом. Об этом сообщает McTeam.

Как ремни стали главным аксессуаром сезона

После нескольких лет, когда ремни чаще прятались в петлях джинсов и работали исключительно по назначению, дизайнеры снова вывели их в центр внимания. В новом сезоне ремень — это инструмент стилизации: он помогает "пересобрать" жакет, платье или пальто так, будто вещь сшили под вас.

Подходы на подиумах получились очень разными. У Brandon Maxwell появились ремни-корсеты: широкие, заметные, они работают как архитектура — подчёркивают талию и делают даже мягкие вещи более собранными. У Boss ремень, наоборот, выглядит тоньше и сдержаннее, а акцент смещается вниз — его опускают к линии бёдер, добавляя образу расслабленности и современного "нулевых" настроения.

Что показали Versace и Chloé

Versace сделал ставку на выразительные квадратные пряжки: такой элемент легко превращает даже привычные брюки капри в более графичный и актуальный комплект. Пряжка здесь работает почти как украшение — её не прячут, а демонстрируют.

У Chloé кожаные ремни использовали как способ подчеркнуть силуэт "песочные часы" на куртках с акцентированными плечами. Получается понятная логика: верх держит форму и объём, ремень фиксирует талию, и образ сразу становится более выверенным, даже если остальная часть комплекта минималистична.

Как носить широкие ремни в реальной жизни

Главная идея сезона — экспериментировать и не относиться к ремню как к второстепенной мелочи. Варианты, которые проще всего повторить без сложных покупок:

Надеть ремень поверх строгого пиджака — это добавит силуэту мягкости и сделает классический комплект более женственным. Использовать ремень, чтобы собрать объём: поверх пальто, кардигана или свободного платья, когда хочется подчеркнуть талию и убрать "мешковатость". Выбрать богемный вариант — например, ремень с двойной накидкой — и носить его с простыми джинсами и рубашкой, чтобы образ выглядел собранным, но не слишком нарядным.

Сделать ремень главным акцентом, а всё остальное оставить спокойным: нейтральные цвета и простые фактуры только усилят эффект кожи и крупной пряжки.