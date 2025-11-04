Почему живот "поёт" не тогда, когда голоден: секрет звуков, которые нас выдают

Когда в самый неподходящий момент живот вдруг начинает громко урчать, удержать невозмутимое выражение лица бывает непросто. Эти звуки нередко прерывают совещания, лекции и романтические ужины, заставляя нас краснеть и нервно кашлять. Однако большинство таких "музыкальных" проявлений совершенно естественны и не говорят о неполадках. Главное — понять, почему они возникают и как их можно приглушить.

"То, что многие называют "урчанием в животе", на самом деле является кишечными звуками, известными в медицине как борборигми", — пояснил гастроэнтеролог Педро де Мария Палларес.

Он объясняет, что эти звуки связаны с движением пищи, жидкости и газов внутри кишечника. Когда мышцы кишечника сокращаются, происходит перистальтика — волнообразные движения, которые продвигают содержимое пищеварительного тракта. Этот процесс не прекращается даже тогда, когда желудок пуст, поэтому урчание может застать нас в любое время.

Почему урчит именно сейчас

Громкость и частота звуков зависят от множества факторов. Когда желудок полон, шумы приглушаются — пища и жидкости смягчают вибрации. А вот во время голода, наоборот, звуки усиливаются, ведь внутри много воздуха и газов.

"Борборигми могут различаться по интенсивности. Они более заметны после еды, когда кишечник активно работает, и звучат громче, когда желудок пуст", — отметил врач.

Некоторые продукты (бобовые, капуста, газированные напитки) увеличивают объем газов, а стресс и быстрая еда усиливают чувствительность кишечника, делая его более "разговорчивым". Недостаточное пережевывание и проглатывание воздуха при разговоре во время еды также способствуют громким бульканьям.

Когда урчание говорит о голоде

Врач объясняет, что шумы не всегда означают, что пора к столу. Когда организм не получает еду несколько часов, кишечник запускает миграционный моторный комплекс — своеобразную "уборочную волну", которая очищает внутренние стенки от остатков пищи и бактерий. Эти движения издают характерные звуки, которые мы ошибочно принимаем за сигналы голода.

"Когда мы не едим в течение нескольких часов, кишечник начинает свои "очистительные движения", называемые миграционными двигательными комплексами", — подчеркнул специалист.

Таким образом, урчание не всегда признак пустого желудка — иногда это просто работа системы в "режиме обслуживания".

Когда стоит насторожиться

В большинстве случаев борборигми абсолютно безвредны. Но если шумы сопровождаются другими симптомами — болью, вздутием, изменением стула или частыми приступами диареи — это может говорить о сбоях в пищеварении. Врач отмечает, что такие проявления иногда указывают на синдром раздражённого кишечника, инфекцию или даже частичную непроходимость.

"Если шумы сочетаются с болью в животе, сильным вздутием или изменением привычек кишечника, они могут указывать на проблему", — предупредил доктор Палларес.

В таких случаях важно не откладывать визит к гастроэнтерологу и пройти обследование.

Почему газы играют главную роль

Газ — основной "виновник" урчания. Когда пузырьки газа смешиваются с пищей и жидкостями, они создают вихри, которые мы и слышим. Чем больше газов образуется, тем громче будет "оркестр". Их избыток часто связан не только с питанием, но и с привычкой глотать воздух, разговаривая или спеша за едой.

"Когда газы смешиваются с жидкостями и пищей, движущимися внутри кишечника, они создают турбулентность, которая производит звуки", — пояснил врач.

Как эмоции усиливают звуки

Кишечник тесно связан с нашим эмоциональным состоянием. Нервная система, управляющая пищеварением, чутко реагирует на стресс. Когда мы тревожимся, мышцы кишечника сокращаются быстрее, а чувствительность органов повышается. В итоге даже легкие процессы пищеварения могут сопровождаться громкими звуками.

"Кишечник становится более активным или чувствительным в тревожные моменты, что приводит к более громкому борборигми", — добавил врач.

Отсюда и выражение "всё внутри бурлит" — оно куда ближе к физиологии, чем кажется.

Продукты, усиливающие урчание

Некоторые продукты известны своей способностью "разговаривать" внутри нас. Среди них:

бобовые (фасоль, горох, чечевица);

брокколи, капуста, лук;

молочные продукты (при непереносимости лактозы);

напитки с пузырьками;

искусственные подсластители (сорбит, ксилит).

Сбалансированная диета с обилием воды, клетчатки и легко усвояемых блюд помогает снизить количество газа и делает пищеварение тише.

Советы шаг за шагом: как успокоить живот

Ешьте медленно. Хорошо пережёвывайте каждый кусочек — это уменьшает количество заглатываемого воздуха и облегчает работу желудка. Избегайте газированных напитков и жевательной резинки. Оба источника добавляют воздух в пищеварительный тракт. Сократите газообразующие продукты. Если замечаете, что после бобовых или капусты живот "поёт", уменьшите их порции. Не пропускайте приёмы пищи. Регулярное питание помогает стабилизировать работу кишечника и избежать чрезмерной перистальтики. Успокаивайте нервную систему. Практики осознанности, дыхательные упражнения, йога или простая прогулка снижают уровень тревожности и, соответственно, шумы в животе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: торопливо глотаете пищу.

Последствие: заглатывание воздуха и громкие бульканья.

Альтернатива: ешьте не спеша, делайте паузы между кусочками.

торопливо глотаете пищу. заглатывание воздуха и громкие бульканья. ешьте не спеша, делайте паузы между кусочками. Ошибка: пьёте газированные напитки при каждом приёме пищи.

Последствие: вздутие и громкое урчание.

Альтернатива: замените колу или пиво на тёплый травяной чай или негазированную воду.

пьёте газированные напитки при каждом приёме пищи. вздутие и громкое урчание. замените колу или пиво на тёплый травяной чай или негазированную воду. Ошибка: пропускаете завтрак.

Последствие: кишечник активирует "очистительные" волны и начинает шуметь.

Альтернатива: лёгкий завтрак с йогуртом, овсянкой или бананом предотвратит голодное урчание.

Плюсы и минусы борьбы с урчанием

Что помогает Почему полезно Возможные минусы Медленное питание Снижает количество воздуха в желудке Требует самоконтроля Отказ от газированных напитков Меньше газов — меньше звуков Может быть сложно отказаться от привычки Йога и дыхательные техники Снижают уровень стресса Нужна регулярность Сбалансированная диета Улучшает пищеварение Требует планирования меню

А что если урчит слишком часто?

Если шумы стали постоянными, сопровождаются болью или нарушением стула — не пытайтесь справиться самостоятельно. Иногда за ними скрываются заболевания желудочно-кишечного тракта. Современные методы диагностики (например, УЗИ органов брюшной полости, дыхательные тесты на непереносимость лактозы, анализ кала) позволяют быстро выявить причину и назначить лечение. В большинстве случаев достаточно скорректировать питание и уровень стресса, чтобы вернуть тишину в животе.

FAQ

Почему живот урчит, даже если я только что поел?

После еды активизируется процесс переваривания — кишечник активно двигается, перемешивая пищу, поэтому звуки усиливаются.

Можно ли полностью избавиться от урчания?

Нет, потому что это естественная часть пищеварения. Но можно сделать его менее заметным, следуя советам по питанию и дыханию.

Что помогает при сильном вздутии и газах?

Травяные чаи с мятой или фенхелем, отказ от газированных напитков и пробиотические продукты (кефир, йогурт) помогают нормализовать микрофлору и снизить образование газов.

Мифы и правда