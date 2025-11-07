Почему волосы выпадают — и как понять, что это не просто стресс

Выпадение волос — естественная часть жизни, но когда пряди начинают заметно редеть или появляются залысины, тревога вполне оправданна. По данным Американской ассоциации выпадения волос, до 50% мужчин к 50 годам сталкиваются с андрогенетической алопецией, а у женщин это состояние встречается реже, но также не исключение. Почему же волосы начинают редеть, и можно ли остановить этот процесс?

Генетика — наследственный фактор №1

Главным виновником облысения по мужскому типу является наследственность.

"Генетика определяет, насколько чувствительны волосяные фолликулы к гормону дигидротестостерону (ДГТ)", — объясняет Нокс Бисли, доктор медицинских наук.

ДГТ — производное тестостерона, которое у одних людей вызывает постепенное сокращение фолликулов, у других — никак не влияет на рост волос. Когда волосяные луковицы уменьшаются, волосы становятся тоньше, слабее и перестают расти.

В среднем 95% мужского облысения приходится именно на генетическую предрасположенность.

Стресс — невидимый враг

Хроническое напряжение способно буквально "выключить" рост волос. Организм воспринимает стресс как угрозу и направляет энергию на выживание, а не на поддержание роста волос.

Существует два типа выпадения волос, связанных со стрессом:

Телогеновое выпадение - фолликулы переходят в фазу покоя, и волосы выпадают через несколько недель.

- фолликулы переходят в фазу покоя, и волосы выпадают через несколько недель. Трихотилломания - навязчивое желание вырывать волосы, часто связанное с тревожными расстройствами.

"Даже несколько месяцев в состоянии хронического стресса могут спровоцировать заметное истончение волос", — отмечает доктор Бисли.

Решение: физическая активность, нормализация сна и работа с психологом помогают восстановить гормональный баланс и снизить уровень кортизола.

Диета и дефицит питательных веществ

Недостаток белка, железа, витамина D, цинка и витаминов группы B напрямую влияет на здоровье волос. Без этих элементов фолликулы не получают нужного "топлива" для роста.

Особенно часто выпадение волос наблюдается при жёстких диетах, веганстве без компенсации белка или дефиците железа.

Чтобы сохранить густоту волос, включите в рацион:

рыбу, яйца, бобовые и орехи;

продукты, богатые железом (печень, шпинат, гречку);

витамины B7 (биотин) и B12.

Лекарственные препараты

Некоторые медикаменты способны влиять на рост волос, вызывая временное или стойкое облысение.

К таким средствам относятся:

ретиноиды (например, изотретиноин и третиноин);

препараты для лечения щитовидной железы;

ингибиторы АПФ и бета-блокаторы, применяемые при гипертонии.

Если вы заметили усиленное выпадение после начала нового курса лечения, обсудите это с врачом — возможно, потребуется замена препарата.

Медицинские состояния

Иногда облысение вызвано внутренними заболеваниями, такими как нарушения щитовидной железы, анемия, аутоиммунные расстройства или диабет.

Одним из примеров является гнездная алопеция, при которой иммунная система атакует фолликулы, вызывая круглые проплешины. В ряде случаев волосы вырастают снова, но процесс может быть непредсказуем.

Если волосы выпадают локально или неравномерно — важно обратиться к дерматологу и сдать анализы на гормоны и иммунные маркеры.

Образ жизни и вредные привычки

Регулярное недосыпание, злоупотребление алкоголем, курение и малоподвижный образ жизни — всё это негативно влияет на микроциркуляцию кожи головы и регенерацию клеток.

"Сон и физическая активность важны для роста волос не меньше, чем для здоровья сердца", — подчёркивает доктор Бисли.

Алкоголь и никотин снижают уровень кислорода в крови, замедляют восстановление клеток и нарушают усвоение витаминов.

Возраст — естественный фактор

К 40 годам более половины мужчин отмечают разрежение волос или залысины. С возрастом фолликулы вырабатывают меньше кератина, цикл роста волос сокращается, а пигмент исчезает.

Но облысение может начаться гораздо раньше: до 30% мужчин младше 30 лет уже замечают первые признаки алопеции.

Что помогает сохранить волосы

Медикаментозные методы

Миноксидил - наружное средство, стимулирующее рост волос, улучшает кровоток кожи головы.

- наружное средство, стимулирующее рост волос, улучшает кровоток кожи головы. Финастерид - блокирует выработку ДГТ, предотвращая дальнейшее облысение.

Вспомогательные меры

биотин и витамины группы B;

массаж кожи головы;

уменьшение стресса;

пересадка волос при выраженном облысении.

"Комбинированный подход — самое эффективное решение: медикаменты, образ жизни и профилактика", — добавляет доктор Бисли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать первые признаки выпадения волос.

Игнорировать первые признаки выпадения волос. Последствие: Потеря активных фолликулов, лечение становится сложнее.

Потеря активных фолликулов, лечение становится сложнее. Альтернатива: Обратиться к врачу-трихологу при первых симптомах.

Обратиться к врачу-трихологу при первых симптомах. Ошибка: Считать, что шампуни от выпадения решают проблему.

Считать, что шампуни от выпадения решают проблему. Последствие: Потеря времени, отсутствие эффекта.

Потеря времени, отсутствие эффекта. Альтернатива: Лечить причину, а не симптомы — гормональную, стрессовую или метаболическую.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод Плюсы Минусы Миноксидил Ускоряет рост, подходит большинству Требует постоянного применения Биотин и витамины Поддерживают общее здоровье волос Не помогают при гормональной алопеции Пересадка волос Долговечный результат Высокая стоимость и реабилитация

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью остановить облысение?

Не всегда, но можно замедлить процесс и добиться частичного восстановления при раннем лечении.

Влияет ли стресс на наследственное облысение?

Да, стресс может ускорить процесс, даже если он вызван генетикой.

Помогают ли народные средства?

Они могут улучшить кровообращение, но не заменяют медицинское лечение.

Мифы и правда

Миф: Только мужчины лысеют.

Правда: Женщины тоже страдают от алопеции, хотя схема выпадения отличается.

Миф: Мытьё головы вызывает выпадение волос.

Правда: Волосы, выпадающие во время мытья, уже находились в фазе покоя.

Миф: Ношение шапки ускоряет облысение.

Правда: Это не влияет на фолликулы, если ткань пропускает воздух.

2 интересных факта