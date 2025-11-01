Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака хочет попробовать кофе
Собака хочет попробовать кофе
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:59

Облизывание собакой — не любовь, а древний инстинкт: вот что ваш питомец пытается сказать

Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека

Влажный шершавый язык, которым ваша собака с таким энтузиазмом "умывает" вам лицо и руки, — это гораздо больше, чем просто проявление нежности. Для нас это собачий аналог поцелуя, но на языке собачьих инстинктов и коммуникации облизывание имеет множество значений — от демонстрации покорности до просьбы о помощи. Расшифровав этот своеобразный "язык", вы сможете лучше понять эмоциональное и физическое состояние своего питомца.

Основные причины: что скрывается за собачьим "поцелуем"?

Облизывание — это универсальный инструмент общения, который щенки осваивают с первых дней жизни.

Социальное поведение и коммуникация

  • Проявление привязанности и любви. Это самая приятная для нас причина. Когда собака облизывает вас, глядя в глаза, виляя хвостом и всем телом выражая радость, она действительно показывает свою любовь и счастье от того, что вы рядом. В этот момент в её мозгу выделяется гормон удовольствия — окситоцин, тот же, что и у нас при объятиях с близкими.

  • Знак покорности и уважения. Этот инстинкт идёт из дикой природы. Щенки облизывают морды взрослых собак, чтобы попросить их отрыгнуть пищу. Для взрослой собаки облизывание морды или рук хозяина — это жест, демонстрирующий, что она признаёт ваше лидерство и не представляет угрозы. Она говорит вам: "Я знаю, что ты главный, и я тебя уважаю".

  • Скука или привлечение внимания. Если вы сидите на диване с телефоном и игнорируете питомца, он может подойти и лизнуть вам руку. Это его способ сказать: "Эй, я тут! Обрати на меня внимание, поиграй со мной!". Это особенно характерно для активных и общительных пород.

Забота и инстинкты

  • Гигиена и забота о "стае". В волчьей стае раненых или больных сородичей вылизывают, чтобы очистить раны. Ваша собака, облизывая вашу царапину или руку, руководствуется тем же древним инстинктом заботы о члене своей стаи.

  • "Исцеление" через запах. Собаки обладают феноменальным обонянием. Они могут улавливать малейшие изменения в химическом составе вашего пота, которые происходят, когда вы болеете, испытываете стресс или грустите. Облизывая вас, они пытаются "собрать" информацию о вашем состоянии и, возможно, утешить.

  • Маскировка запаха. Ваш новый парфюм или крем для рук может сильно раздражать чувствительное обоняние собаки. Она пытается "очистить" вас от этого чужеродного и неприятного для неё запаха, вернув вам привычный и успокаивающий аромат "своего" человека.

Когда облизывание — это тревожный сигнал?

Не всегда этот жест безобиден. Иногда навязчивое, компульсивное облизывание может указывать на проблемы.

  • Стресс и тревога. Если собака облизывает не только вас, но и пол, мебель, стены или собственные лапы, и делает это часто и интенсивно, это может быть признаком стресса. Так животное пытается самоуспокоиться. Причиной может быть одиночество, страх (грозы, салютов), переезд или появление нового члена семьи.

  • Проблемы со здоровьем.

    • Тошнота. Собака, которую тошнит, часто часто облизывает губы и сглатывает слюну. Если это сопровождается отказом от еды и вялостью, стоит показать её ветеринару.

    • Боль. Если питомец постоянно вылизывает один и тот же участок своего тела (например, лапу или сустав), это может указывать на боль, аллергию, воспаление или даже инородное тело.

    • Дезориентация. У пожилых собак навязчивое облизывание может быть одним из симптомов когнитивной дисфункции (собачьего слабоумия).

Стоит ли разрешать собаке себя облизывать?

Это личный выбор каждого владельца. Однако важно учитывать риски для здоровья.

  • Гигиена. В слюне собаки содержится множество бактерий, которые, попав на слизистые человека (в рот, нос, глаза) или на повреждённую кожу, могут вызвать инфекцию.

  • Паразиты. Существует небольшой риск передачи некоторых видов гельминтов.

Поэтому врачи не рекомендуют позволять собаке облизывать лицо, особенно детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. Более безопасная альтернатива — позволить ей "целовать" ваши руки, которые потом можно вымыть.

Плюсы и минусы собачьих "поцелуев"

Аспект Плюсы Минусы
Эмоциональная связь Укрепляет доверие и привязанность между собакой и хозяином, является жестом любви. Может стать навязчивой привычкой, если её постоянно поощрять.
Коммуникация Позволяет собаке выразить свои эмоции и потребности. Не всегда гигиенично, особенно для людей из групп риска.
Диагностика Может быть ранним индикатором стресса или проблем со здоровьем у питомца. Навязчивое облизывание требует внимания владельца и, часто, консультации специалиста.

Как скорректировать нежелательное поведение?

Если облизывание стало слишком навязчивым, его можно мягко скорректировать.

Советы шаг за шагом

  1. Не поощряйте. Если собака начинает вас облизывать, чтобы привлечь внимание, не гладьте её и не разговаривайте с ней в этот момент. Просто игнорируйте. Как только она остановится, щедро похвалите и дайте лакомство.

  2. Предложите альтернативу. Если вы видите, что собака подходит к вам с явным намерением "умыть", опередите её. Дайте команду "Сидеть" или "Лежать" и наградите за её выполнение. Так вы перенаправите её энергию в конструктивное русло.

  3. Обеспечьте нагрузку. Часто навязчивое поведение — следствие скуки и нерастраченной энергии. Увеличьте продолжительность и интенсивность прогулок, добавьте интеллектуальные игры (головоломки с лакомством).

  4. Проконсультируйтесь со специалистом. Если облизывание носит компульсивный характер и сопровождается другими тревожными симптомами, обязательно покажите собаку ветеринару, чтобы исключить медицинские причины, а затем — зоопсихологу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как выбрать средство для коррекции поведения при навязчивом облизывании?
Никогда не используйте спреи с горьким вкусом или другие аверсивные методы на самой собаке. Это жестоко и неэффективно. Для работы с тревогой лучше всего подходят синтетические феромоны (Адаптил), успокаивающие добавки на основе L-теанина и триптофана и, в сложных случаях, препараты, которые назначит ветеринар.

2. Сколько стоит консультация зоопсихолога?
Стоимость консультации специалиста в России варьируется от 2000 до 5000 рублей в зависимости от опыта и формата работы (очно/онлайн).

3. Что лучше: позволять собаке облизывать лицо или нет?
С точки зрения безопасности и гигиены, лучше установить границы и не позволять этого делать, особенно детям. Проявление любви можно поощрять через поглаживания, совместные игры и спокойное времяпрепровождение.

Три интересных факта о собачьих "поцелуях"

  1. Язык как отпечаток пальца. Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека.

  2. Разное восприятие. Щенячье облизывание матери стимулирует у неё выработку молока. Таким образом, этот жест с самого рождения ассоциируется с заботой и едой.

  3. Способ охлаждения. У собак очень мало потовых желёз, и они в основном расположены на подушечках лап. Частое облизывание носа и тяжелое дыхание помогают им регулировать температуру тела.

А что если…

…собака внезапно начала вас активно облизывать, хотя раньше за ней такого не замечалось? Проанализируйте, что изменилось в её жизни или в вашем поведении. Возможно, вы стали больше времени проводить на работе, и она так проявляет свою тревогу разлуки. Или вы используете новый крем для рук с запахом, который её привлекает. Если логичной причины нет, и поведение кажется навязчивым, визит к ветеринару будет не лишним.

Исторический контекст

Инстинкт облизывания — это древнейший инструмент выживания, доставшийся собакам от их волчьих предков. В стае это был способ укрепления социальных связей, демонстрации иерархии, ухода за потомством и сородичами. Одомашнивание лишь усилило и перенаправило этот инстинкт на человека. Собака, облизывающая хозяина, по сути, ведёт себя с ним так же, как вела бы себя с членом своей стаи тысячи лет назад, — проявляет любовь, уважение и заботу на своём, собачьем языке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В среднем, интеллект взрослой кошки сравнивают с интеллектом ребёнка 2-3 лет сегодня в 14:02
Мифы о кошачьем воспитании: правда, которая перевернёт ваши представления о питомце

Можно ли научить кошку команде "нельзя" и как она на самом деле воспринимает наши слова? Секреты кошачьего интеллекта и тонкости воспитания.

Читать полностью » Собаки могут вдыхать и выдыхать одновременно благодаря особому строению носа сегодня в 13:21
Маскировка запаха: миф, который стоит здоровья вашего четвероногого друга

Стоит ли использовать духи для собак? Узнайте, почему ветеринары выступают против этой модной новинки и как безопасно решить проблему запаха.

Читать полностью » Котята и молодые кошки гораздо активнее ночью, чем пожилые животные сегодня в 13:17
Инстинкты хищника в действии: как переубедить кота, что ночь — для отдыха

Ваш кот превращает ночи в кошмар? Узнайте об эффективных и гуманных методах, которые помогут вернуть тишину и спокойный сон в ваш дом.

Читать полностью » В основании вибриссов находятся специальные мышцы, позволяющие кошке направлять их вперёд сегодня в 12:26
У кошки закручиваются усы? Ветеринары назвали 5 причин, почему это может быть опасно

Почему у некоторых кошек усы закручиваются в забавные завитки? Узнайте, когда это является породной особенностью, а в каких случаях стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Кошки тратят около 30% времени бодрствования на уход за шерстью сегодня в 12:23
Кошачья линька стала невыносимой: эксперты назвали главные ошибки владельцев

Почему кошки оставляют так много шерсти и когда этот процесс говорит о проблемах со здоровьем? Узнайте о естественных и патологических причинах линьки у домашних питомцев.

Читать полностью » Этологи: собаки скребут лежанку из-за инстинкта обустройства и меток запаха сегодня в 11:23
Пёс скребёт лежанку не из вредности: правда, которую знают только волки

Почему собака перед сном начинает царапать свою лежанку? Инстинкт, сигнал или просто игра — разбираемся, что стоит за этим поведением и как реагировать хозяину.

Читать полностью » Хлористый калий признан эффективным средством против проволочника на картофеле сегодня в 10:26
Не травите почву: старый советский способ избавляет от проволочника без химии

Проволочник способен уничтожить урожай за один сезон. Разбираем лучшие способы, как навсегда избавиться от вредителя и вернуть плодородие почве.

Читать полностью » Птицеводы предупредили: перекорм кабачками и ботвой вызывает понос у кур сегодня в 9:20
Щедрая осень против куриного желудка: чем опасно кормить несушек с грядки

Какие осенние овощи и фрукты лишают кур яйценоскости и здоровья? Разбираем пять популярных кормов, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные ножки в слоеном тесте получаются хрустящими и пропитанными соками
Авто и мото
Продажи Mitsubishi в России упали в 4,5 раза за девять месяцев 2025 года — данные "Автостата"
Туризм
В Египте четырёхзвёздочные отели часто оказываются комфортнее формальных пятёрок
Дом
Врачи рекомендуют стирать наволочки не реже раза в неделю для профилактики высыпаний
Еда
Первые щи на Руси варили без томатов — кислинку давала квашеная капуста
Садоводство
Фитофтороз на томатах и картофеле предотвращают йодным раствором и сывороткой — агроном Елена Сергеева
Садоводство
Безопасные средства против мышей и крыс: мята, лавр и полынь доказали эффективность
Советы и рекомендации
HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet