Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рука гладит голову кошки
© https://unsplash.com by Jordan Durzi is licensed under Free
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:16

Детские травмы или высшее доверие: почему кошка внезапно подставляет поясницу под ладонь

В прошлом месяце соседка звонила в панике: ее рыжая Мурка вдруг выгнула спину и задрала хвост, когда она просто провела рукой по пояснице. Запах кошачьей шерсти смешался с уютным мурлыканьем, а ягодицы поднялись высоко, словно приглашение к игре. Такие моменты знакомы каждому, кто держит кошку дома — она наслаждается, но почему именно так реагирует? Биохимия нервов в этой зоне высвобождает эндорфины, вызывая волну удовольствия, а антропологические корни тянутся к инстинктам выживания в дикой природе. Разберем, что стоит за этим грациозным жестом, без лишних домыслов.

"Поднятие ягодиц при поглаживании поясницы — это реакция на стимуляцию нервных окончаний в области основания хвоста. У здоровых кошек она высвобождает эндорфины, вызывая удовольствие, но при гиперестезии становится болезненной. Владельцы часто путают это с игрой, но важно наблюдать за общим поведением: если кошка убегает или дергается, стоит проверить у ветеринара. Такой инстинкт коренится в биохимии и сохраняется всю жизнь."

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Зона с густой сетью нервов

Основание хвоста и бедра у кошек усеяно нервными окончаниями, которые реагируют на прикосновения всплеском сигналов в мозг. Когда рука скользит по пояснице, эти окончания передают импульсы удовольствия, заставляя мышцы сокращаться и ягодицы подниматься. Кошка таким образом просит продолжить — это чистая биохимия, где дофамин и эндорфины создают ощущение блаженства.

Не все кошки одинаково реагируют: у некоторых та же зона вызывает перегрузку, известную как гиперестезия. Они удирают или выгибаются от дискомфорта, предпочитая легкие касания щек или подбородка. Если животное доверяет и расслабляется, подъем ягодиц — верный знак наслаждения, а не раздражения.

В особые зоны удовольствия у кошек входят и эти места, но игнорировать сигналы нельзя — переизбыток стимуляции приводит к стрессу.

Воспоминание о материнском уходе

Котята рождаются беспомощными: слепые, глухие, без контроля над сфинктерами. Мать вылизывает им поясницу, стимулируя мочеиспускание и дефекацию — инстинкт, укорененный в антропологии кошачьих. Взрослая кошка повторяет позу при поглаживании, видя в хозяине суррогат матери.

Этот жест несет полное доверие: кошка поворачивается спиной только к своим, не опасаясь атаки. В дикой природе такая уязвимость — риск, но дома она говорит о крепкой связи. Биохимия памяти сохраняет реакцию на всю жизнь.

Феромоны и метки территории

Кошки — территориальные звери, общающиеся через запахи из желез на ягодицах. Поднимая зад, она демонстрирует феромоны сородичам или человеку, укрепляя связи. Медленное моргание и покачивание головы добавляют дружелюбия к жесту.

Щеки, подушечки лап и ягодицы — главные источники меток, которые кошка оставляет, трусь о мебель или вас. Это не просто привычка, а биохимический обмен информацией о статусе. В доме такой сигнал успокаивает питомца.

"Подъем ягодиц часто связан с феромонными железами и инстинктами течки у нестерилизованных кошек. Лордоз сопровождается мяуканьем и катанием по полу — сигнал для самцов. Стерилизация решает проблемы с метками мочи, но естественное поведение сохраняется. Игрушки и обогащение среды помогают перенаправить энергию."

Врач-ветеринар Ольга Сидорова

Сигналы течки

У нестерилизованных самок подъем ягодиц — лордоз, позу для спаривания. Она катается по полу, мяукает громко и метит мочой, привлекая котов. Прижатие лицом к вам усиливает сигналы гормонального всплеска.

Не открывайте дверь в такие дни — котята появятся быстро. Биохимия эстрогенов управляет этим циклом, делая поведение предсказуемым. Стерилизация гасит импульсы.

Просьба о внимании

Без поглаживания кошка сует ягодицы под нос, прыгая на колени — чистый запрос на реакцию. Крики или ласки дают желаемое, и она повторит. Высокий тон интригует ее любопытство.

Как реагировать на такое

Лордоз не искоренять — это норма, но стерилизуйте при метках мочи. Самцы мочатся после выгибания, самки в течке оставляют следы. Операция решает проблему радикально.

Для внимания игнорируйте нейтрально, предлагайте игрушки, деревья или полки. Переключайте на щеки или живот, если кошка позволяет. В уходе за питомцами обогащение среды ключ.

FAQ

Что если кошка убегает от поглаживания поясницы?
Это гиперестезия — перегрузка нервов, переходите на щеки или подбородок. Проверьте у ветеринара.

Нужно ли стерилизовать из-за такого поведения?
Только при метках или частой течке, иначе это норма. Операция гасит гормональные всплески.

Как отучить совать ягодицы под нос?
Игнорируйте, давайте игрушки. Нейтралитет лучше криков.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Ольга Сидорова

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet