Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 21:03

Запеканка с нутом и шпинатом получается сытной и лёгкой — один ингредиент делает вкус ярче

Тунец со шпинатом запекают в домашнем грибном соусе для запеканки — EatingWell

Уютный ужин не обязательно должен быть тяжёлым и "зимним" в плохом смысле — запеканки вполне могут быть питательными и поддерживать хорошее самочувствие. Если вы хотите помочь организму справляться с воспалением, стоит чаще выбирать блюда с овощами, бобовыми, цельными злаками и рыбой. Именно такие продукты богаты клетчаткой, антиоксидантами и полезными жирами, которые помогают снизить выраженность воспалительных процессов и уменьшают неприятные симптомы вроде усталости, скованности и болей в суставах. Об этом сообщает EatingWell.

Почему запеканки — удобный формат для противовоспалительного меню

Запеканки хороши тем, что в одном блюде можно собрать сразу несколько полезных компонентов: белок, овощи и сложные углеводы. Такой ужин получается сбалансированным и сытным, а готовить его легко — всё запекается в духовке без постоянного контроля у плиты. К тому же запеканки отлично подходят для планирования питания: их можно приготовить заранее и разогревать порциями, сохраняя вкус и текстуру.

В подборке EatingWell акцент сделан на ингредиентах, которые часто упоминают в контексте противовоспалительного питания: брокколи и цветной капусте, листовой зелени, бобовых, цельнозерновых продуктах и рыбе. Такие блюда помогают получать омега-3, клетчатку, витамины и антиоксиданты — всё то, что поддерживает здоровье суставов и иммунной системы.

Вегетарианские варианты с нутом, фасолью и зеленью

Один из главных хитов списка — запеканка с нутом, шпинатом и фетой. В ней соединяются бобовые, зелень и коричневый рис, а сливочный сыр и фета добавляют нежности. Вкус делают более выразительным укроп, мускатный орех и лимонный сок, а лёгкий акцент красного перца даёт мягкую остроту. Такое блюдо получается одновременно ярким и "домашним" — его можно подавать как основной ужин или брать на обед на следующий день.

Ещё один вариант с похожей логикой — кремовая запеканка из брокколи и белой фасоли в лимонно-пармезановом соусе. Здесь сочетаются нежная брокколи и мягкие, кремовые бобы, а лимон придаёт свежесть и балансирует сырную основу. В материале советуют подавать её со свежим зелёным салатом — так ужин станет легче, но при этом сохранит ощущение сытности.

Для любителей цельных злаков есть запеканка из брокколи и киноа. Интересная деталь рецепта в том, что киноа готовится прямо в форме и создаёт достаточно пара, чтобы брокколи стала нежной, но не превратилась в кашу. В результате получается контраст: чуть хрустящие соцветия и кремовая сырная крупа. По желанию киноа можно заменить на триколорную — так блюдо станет визуально ярче.

Овощные "шоу-стопперы", которые украсят ужин

В подборке есть и запеканка, которая выглядит как блюдо из хорошего ресторана, — осенний овощной тян. Он собирается из слоёв батната, красного лука, картофеля и свёклы. Всё промазывается быстрым чесночным маслом, чтобы каждый ломтик получил пикантную нотку. Такая запеканка хороша тем, что подходит и как самостоятельное вегетарианское блюдо, и как гарнир к рыбе или птице, если вы хотите более сытный ужин.

Рыба и цельнозерновые: когда нужно больше белка

Если хочется включить в рацион больше омега-3, в подборке есть противовоспалительная запеканка с лимонным лососем и орзо. Здесь орзо не варят отдельно, а запекают вместе с рыбой — так паста впитывает лимонные и насыщенные вкусы прямо в процессе приготовления. Такой формат удобен для будних дней: минимум кастрюль и максимум результата, а лосось становится главным источником полезных жиров.

Также в список включена запеканка со шпинатом и тунцом — более лёгкая версия классической "тунцовой" запеканки. Вместо консервированного супа здесь используется домашний грибной соус, что делает вкус чище и натуральнее. Автор рекомендует дополнить блюдо зелёной фасолью — так ужин получится более овощным и сбалансированным.

Сытные и универсальные рецепты на каждый вечер

Тем, кто хочет что-то близкое к комфортной еде, но без ощущения тяжести, подойдёт запеканка "спанакопита в версии на одну форму" — со шпинатом, фетой и рисом. Она достаточно питательная, чтобы быть самостоятельным вегетарианским ужином, но при желании её легко подать и как гарнир к любому белку. Для более кремовой подачи предлагают добавлять по ложке сметаны в каждую порцию.

А для тех, кто любит сочетание сладковатых и пряных нот, в подборке есть сырная запеканка из батата и чёрной фасоли. Чёрная фасоль даёт растительный белок, а батат — витамин А, который важен для иммунитета и здоровья зрения. В итоге получается блюдо, которое одновременно насыщает и поддерживает организм питательными веществами.

В целом эти запеканки хороши тем, что совмещают привычный "домашний" формат с полезными ингредиентами. Они помогают разнообразить ужин, не отказываясь от комфортной еды, и дают простой способ добавить в рацион больше овощей, бобовых и рыбы — основы противовоспалительного подхода в питании.

