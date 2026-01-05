Выбор молока оказался ловушкой — большинство берёт не тот вариант

Выбор молока сегодня действительно стал сложнее: на полках магазинов соседствуют десятки вариантов с разной жирностью и составом. При этом вопрос пользы для ежедневного рациона остаётся открытым, особенно для взрослых людей. Специалисты отмечают, что не все популярные виды молока одинаково подходят для регулярного употребления. Об этом сообщает издание La Razon со ссылкой на испанского диетолога Хуанми Понса.

Почему цельное молоко считают оптимальным

По словам эксперта, наиболее сбалансированным вариантом для взрослого человека остаётся цельное молоко. Оно проходит минимальную технологическую обработку, благодаря чему сохраняет естественный состав. В нём присутствует природный молочный жир, который необходим для усвоения жирорастворимых витаминов — прежде всего A, D и E.

"Цельное молоко — это продукт с наименьшим вмешательством в природную структуру, поэтому оно лучше сохраняет питательную ценность", — отмечает диетолог Хуанми Понс в комментарии La Razon.

В отличие от него, обезжиренное и полуобезжиренное молоко теряют часть полезных компонентов в процессе обработки. При этом вкусовые и текстурные качества нередко компенсируются добавками, что снижает их пищевую ценность.

Нужно ли взрослым пить молоко каждый день

Специалисты подчёркивают, что с возрастом у многих людей снижается способность переваривать лактозу. Это может проявляться вздутием, ощущением тяжести и дискомфортом после употребления молочных продуктов. В таких случаях отказ от молока или сокращение его количества может быть оправданным решением.

При отсутствии негативных реакций диетолог советует не исключать молоко полностью, но соблюдать умеренность. Небольшие порции цельного молока, выпитые с учётом индивидуального самочувствия, считаются допустимыми для регулярного рациона.

Растительное молоко: польза или компромисс

Растительные напитки часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, однако у них есть свои особенности. По словам Хуанми Понса, большинство промышленных вариантов содержат стабилизаторы, загустители, ароматизаторы и консерванты, которые не всегда оправданы с точки зрения пользы.

Домашнее растительное молоко без добавок может быть более предпочтительным вариантом, хотя его приготовление требует времени и навыков.

"Соевые, миндальные и овсяные напитки допустимы, но при выборе важно внимательно читать состав", — отмечается в беседе с изданием Едим Дома.

Эксперты также напоминают, что людям с аллергией стоит избегать растительных напитков на основе неподходящих ингредиентов.

Диетологи сходятся во мнении, что универсального варианта не существует. Цельное молоко подходит тем, у кого нет проблем с его усвоением, а растительные аналоги требуют внимательного отношения к составу. Ключевым остаётся индивидуальный подход и ориентация на реакцию собственного организма.