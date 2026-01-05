Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стакан соевого молока с соей
Стакан соевого молока с соей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 2:52

Выбор молока оказался ловушкой — большинство берёт не тот вариант

Цельное молоко проходит минимальную обработку — диетолог Понс

Выбор молока сегодня действительно стал сложнее: на полках магазинов соседствуют десятки вариантов с разной жирностью и составом. При этом вопрос пользы для ежедневного рациона остаётся открытым, особенно для взрослых людей. Специалисты отмечают, что не все популярные виды молока одинаково подходят для регулярного употребления. Об этом сообщает издание La Razon со ссылкой на испанского диетолога Хуанми Понса.

Почему цельное молоко считают оптимальным

По словам эксперта, наиболее сбалансированным вариантом для взрослого человека остаётся цельное молоко. Оно проходит минимальную технологическую обработку, благодаря чему сохраняет естественный состав. В нём присутствует природный молочный жир, который необходим для усвоения жирорастворимых витаминов — прежде всего A, D и E.

"Цельное молоко — это продукт с наименьшим вмешательством в природную структуру, поэтому оно лучше сохраняет питательную ценность", — отмечает диетолог Хуанми Понс в комментарии La Razon.

В отличие от него, обезжиренное и полуобезжиренное молоко теряют часть полезных компонентов в процессе обработки. При этом вкусовые и текстурные качества нередко компенсируются добавками, что снижает их пищевую ценность.

Нужно ли взрослым пить молоко каждый день

Специалисты подчёркивают, что с возрастом у многих людей снижается способность переваривать лактозу. Это может проявляться вздутием, ощущением тяжести и дискомфортом после употребления молочных продуктов. В таких случаях отказ от молока или сокращение его количества может быть оправданным решением.

При отсутствии негативных реакций диетолог советует не исключать молоко полностью, но соблюдать умеренность. Небольшие порции цельного молока, выпитые с учётом индивидуального самочувствия, считаются допустимыми для регулярного рациона.

Растительное молоко: польза или компромисс

Растительные напитки часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, однако у них есть свои особенности. По словам Хуанми Понса, большинство промышленных вариантов содержат стабилизаторы, загустители, ароматизаторы и консерванты, которые не всегда оправданы с точки зрения пользы.

Домашнее растительное молоко без добавок может быть более предпочтительным вариантом, хотя его приготовление требует времени и навыков.

"Соевые, миндальные и овсяные напитки допустимы, но при выборе важно внимательно читать состав", — отмечается в беседе с изданием Едим Дома.

Эксперты также напоминают, что людям с аллергией стоит избегать растительных напитков на основе неподходящих ингредиентов.

Диетологи сходятся во мнении, что универсального варианта не существует. Цельное молоко подходит тем, у кого нет проблем с его усвоением, а растительные аналоги требуют внимательного отношения к составу. Ключевым остаётся индивидуальный подход и ориентация на реакцию собственного организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости вчера в 10:04
Хронические болезни лёгких превращают грипп в угрозу: гонконгский штамм опаснее для этой группы

Врач объяснила, кто особенно рискует при гонконгском гриппе: хронические болезни лёгких, иммунодефицит и временное ослабление организма.

Читать полностью » Розмарин усиливает кровообращение кожи головы — трихологи вчера в 9:23
Волосы стали выглядеть гуще — добавила в уход два простых растения

Натуральный отвар с розмарином и имбирём используют для поддержки роста волос и ухода за кожей головы. Как приготовить средство и применять его правильно.

Читать полностью » Васильева связала содержание тревоги и бреда с контекстом эпохи — ДП вчера в 3:45
Кризис будто собирает людей в кулак — а потом накрывает второй волной: как работает эффект отложенного стресса

Как меняются психические расстройства вместе с эпохами: от тревог 2000 года до цифровых отшельников и гиперконтроля сегодня — взгляд психиатра.

Читать полностью » Розмарин усилил кровообращение кожи головы и рост волос — Correio Braziliense вчера в 1:30
Волосы редеют — а на кухне лежит спасение: это растение будит корни и останавливает обвал

Розмарин всё чаще называют натуральным помощником для роста и укрепления волос. Почему это растение ценят в уходе за кожей головы и как его используют дома.

Читать полностью » Учёные связали регулярное потребление кофе со снижением риска цирроза — Food & Function 04.01.2026 в 20:58
Пью 2 чашки кофе — и организм получает защиту: всё дело в веществах, о которых никто не говорит

Учёные выяснили, как регулярное употребление кофе связано со снижением риска болезней печени и почек. Узнайте, какие вещества в напитке играют ключевую роль в его полезных свойствах.

Читать полностью » Жирная пища делает донорскую кровь непригодной — трансфузиолог Кривов 04.01.2026 в 16:03
Собралась сдавать кровь — привычный завтрак всё испортил: процедуру пришлось отменить

Перед сдачей крови донорам важно изменить рацион. Врач объяснил, какие продукты запрещены за сутки до донации и как правильно питаться после процедуры.

Читать полностью » Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова 04.01.2026 в 14:15
Цветовой светофор в тарелке: как питание подсказывает организму, что ему нужно

Врач объяснила, как по цвету овощей и фруктов понять, какие витамины и антиоксиданты они дают организму.

Читать полностью » Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян 04.01.2026 в 14:09
Инфаркт в семье — не приговор: какие риски действительно наследуются

Инфаркты в семье — не приговор. Врач объяснил, что действительно передаётся по наследству и как снизить риск сердечно-сосудистых катастроф.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Лазерные указки вызывают стресс у некоторых кошек — фелинологи
Дом
Философия хюгге формирует уют в скандинавских интерьерах — дизайнеры
Еда
Нерка, запечённая стейками в духовке, сохраняет сочность при температуре 200 °C — повар
Спорт и фитнес
Задержка воды способна менять массу тела до 5% за сутки — учёные
Авто и мото
Только 3% россиян игнорируют советы друзей при выборе авто — АВТОСТАТ
Спорт и фитнес
Растяжка улучшает кровообращение и расслабление мышц — спортивные медики
Туризм
Туристы из Китая массово выбирают Каппадокию для поездок по Турции — ТурПром
Авто и мото
В конце 1960-х Москвич-412 в Европе стоил дороже базовых Mercedes-Benz — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet