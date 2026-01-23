Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты
© NewsInfo.Ru by Александр Соколов is licensed under Public domain
Александр Соколов Опубликована сегодня в 11:07

Едят каждый день — и стареют медленнее: простая крупа бьёт по сердечным болезням сразу с трёх сторон

Ежедневное употребление цельных зёрен снизило рост талии и давления — Knowridge

Иногда самые простые привычки оказываются самыми действенными, особенно когда речь идёт о здоровье в зрелом возрасте. Новые данные показывают, что один привычный продукт способен заметно повлиять на самочувствие и снизить риски серьёзных заболеваний. Речь идёт о ежедневном употреблении цельнозерновых продуктов, которые помогают организму мягко и постепенно адаптироваться к возрастным изменениям. Об этом сообщает издание Knowridge со ссылкой на исследование учёных Университета Тафтса.

Цельнозерновые и здоровье после 50 лет

Исследование показало, что регулярное включение цельнозерновых в рацион особенно полезно для людей старше 50 лет. Учёные выяснили: те, кто ежедневно съедает не менее трёх порций таких продуктов, реже сталкиваются с быстрым увеличением объёма талии, ростом уровня сахара в крови и повышением артериального давления. Именно эти показатели считаются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и тесно связаны с качеством обмена веществ.

Работа проводилась в рамках проекта Framingham Heart Study Offspring Cohort — масштабного и долгосрочного исследования, которое началось ещё в 1970-х годах. В нём приняли участие более 3100 человек, средний возраст которых на старте наблюдений составлял около 55 лет. Состояние их здоровья отслеживалось почти 18 лет, что позволило увидеть не краткосрочный эффект, а реальные изменения с возрастом.

Что сравнивали исследователи

Учёные сопоставили влияние цельнозерновых продуктов — овса, коричневого риса, хлеба из цельного зерна — и рафинированных зёрен, таких как белый хлеб и макаронные изделия. В центре внимания оказались пять ключевых показателей: окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, триглицериды и уровень "хорошего" холестерина HDL.

Результаты оказались показательными. У участников, которые регулярно ели цельнозерновые, рост объёма талии был заметно ниже. За годы наблюдений люди с низким потреблением цельных зёрен прибавили более 2,5 сантиметра, тогда как в группе с высоким потреблением этот показатель оказался почти вдвое меньше. Такой эффект согласуется с данными о пользе минимально обработанной пищи, которая дольше насыщает и мягче влияет на уровень сахара.

Дополнительные эффекты для организма

Положительный эффект не ограничивался только изменениями веса. У людей, отдававших предпочтение цельным зёрнам, наблюдался более медленный рост артериального давления и уровня глюкозы в крови. Эти показатели напрямую влияют на риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых осложнений, особенно в зрелом возрасте.

Важно и то, что снижение потребления рафинированных зёрен также давало ощутимый результат. Участники, которые реже ели белый хлеб и пасту, демонстрировали меньший рост окружности талии и более выраженное снижение уровня триглицеридов. Такой подход хорошо дополняет принципы сбалансированного рациона, включая правильный завтрак, который помогает удерживать стабильный уровень сахара в течение дня.

Почему цельные зёрна работают

Секрет эффективности цельнозерновых заключается в их составе. В отличие от очищенных зёрен, они сохраняют природную клетчатку, витамины и минералы. Эти компоненты замедляют всасывание углеводов, поддерживают здоровье кишечника и уменьшают хроническое воспаление, которое часто усиливается с возрастом.

Одна порция цельнозерновых — это ломтик цельнозернового хлеба, половина чашки варёного коричневого риса или овсяных хлопьев. Американские диетологи рекомендуют употреблять не менее трёх таких порций в день, и результаты исследования подтверждают практическую пользу этой рекомендации на долгой дистанции.

В итоге учёные приходят к выводу: постепенная замена рафинированных зёрен на цельные — простой и доступный шаг, который со временем приносит ощутимую пользу. Он помогает контролировать вес, давление и уровень сахара в крови, снижая вероятность развития хронических заболеваний и поддерживая активность в зрелом возрасте.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

