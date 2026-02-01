Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Переработанные продукты
Переработанные продукты
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:13

Тарелки стали больше, а вес меньше: такой эффект дал неожиданный выбор продуктов

Небольшое изменение в рационе способно заметно повлиять на количество потребляемых калорий без сокращения порций. Учёные выяснили, что переход на необработанные продукты меняет сам принцип выбора еды. Это позволяет есть больше по объёму, но получать меньше энергии. Об этом сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.

Как цельные продукты влияют на выбор еды

Исследование показало, что отказ от продуктов глубокой переработки в пользу блюд из натуральных ингредиентов запускает естественные механизмы саморегуляции питания. Люди чаще тянутся к фруктам и овощам, постепенно снижая долю калорийных продуктов в рационе. Такой сдвиг происходит без жёстких ограничений и подсчёта калорий. Похожие выводы ранее делались и в работах о том, как степень обработки пищи напрямую влияет на скорость снижения веса. Рацион становится более насыщенным по объёму и разнообразию, но менее плотным по энергии.

Парадокс объёма и калорий

Учёные из Бристольского университета совместно с американскими специалистами проанализировали данные клинического исследования, где сравнивались два крайних типа питания. Участники, питавшиеся цельными продуктами, съедали значительно больше еды по весу. При этом их суточная калорийность в среднем была ниже примерно на 330 калорий. Такой результат объясняется тем, что фрукты и овощи вытесняли более энергетически насыщенные блюда, а чувство сытости наступало быстрее.

"Когда продукты представлены в естественном виде, люди делают более взвешенный выбор и снижают общее потребление калорий", — отметил профессор Джефф Бранстром из Бристольского университета.

Микронутриенты как скрытый фактор

Дополнительный анализ показал, что рацион из цельных продуктов лучше покрывал потребность в витаминах и минералах. Большие порции овощей и фруктов компенсировали нехватку микронутриентов, которая возникала бы при упоре на калорийные блюда. Этот механизм перекликается с данными о пользе цельных злаков и растительной пищи, где ключевую роль играет не калорийность, а плотность нутриентов и клетчатки. Подобный эффект ранее отмечался и в исследованиях о пользе ежедневного употребления цельных зёрен. Учёные считают, что организм таким образом "направляет" человека к продуктам с более высокой питательной ценностью.

"Фрукты и овощи восполняли дефицит витаминов, который возникал бы при выборе только калорийной пищи", — пояснил соавтор исследования Марк Шатцкер.

Почему переработанные продукты меняют баланс

Продукты глубокой переработки формируют иную модель питания. Они часто содержат добавленные витамины, но одновременно дают много энергии. Это устраняет естественную связь между калорийностью и питательной ценностью. В результате человек может получать необходимые микроэлементы, не снижая потребление калорий. Такой сдвиг в рационе, по мнению учёных, повышает риск хронического переедания даже при относительно небольших порциях.

"UPF одновременно дают энергию и микроэлементы, нарушая баланс между ними", — сказала старший научный сотрудник Бристольского университета Анника Флинн.

В итоге исследование показывает, что ключевая проблема современных диет связана не с объёмом еды, а с её составом. Цельные продукты позволяют есть больше и при этом удерживать калорийность на более низком уровне, тогда как переработанная пища незаметно смещает рацион в сторону энергетически плотных решений и долгосрочных метаболических рисков.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.

