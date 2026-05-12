Домофон в квитанции: кто должен платить и как проверить, за что вы платите

Собственникам и арендаторам квартир часто бывает непросто разобраться с вопросом оплаты домофона. Незнание правовых норм приводит к конфликтам между жильцами и управляющими компаниями. Многие не представляют, имеют ли право соседи устанавливать домофон без общего согласия, что делать, если семья не пользуется устройством, и кто на самом деле должен оплачивать эту услугу.

"При установке домофона важно понимать, что этот вопрос касается интересов всех жильцов. Если соглашение о включении домофона в состав общего имущества было подписано, каждый обязан участвовать в его содержании, иначе могут возникать неясности и конфликты". Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Как устроены системы домофонии в многоквартирных домах

Домофоны служат важным инструментом контроля доступа в многоквартирных домах и обеспечивают безопасность жильцов. Простейшая система включает запирающее устройство с панелью вызова и переговорные трубки, соединённые кабелями. Современные устройства могут быть оснащены видеокамерами и управляться через приложения на смартфонах, однако основной принцип остаётся прежним.

На обслуживание домофонов могут влиять различные факторы. В новостройках, где домофоны уже установлены, за их работу отвечает управляющая компания (УК), и соответствующие расходы включаются в общую квитанцию. В более старых домах жильцы могут сами организовать установку системы, после чего управлять ею совместно.

Общая практика требует от жителей регулярных выплат за обслуживание, включая проверки работоспособности и устранение поломок. Об этом обязательно стоит помнить, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.

Кто должен платить за домофон

Согласно законодательству, если домофон используется минимум в двух квартирах, он считается общедомовым имуществом. Это значит, что расходы на содержание должны покрываться всеми собственниками жилья пропорционально.(Источник) Оплата содержания и обслуживания становится обязательной, если выполнены три ключевых условия.

Первое — УК и владельцы квартир подписали соглашение о статусе домофона как общего имущества. Второе — жильцы согласовали установку и стоимость обслуживания на общем собрании. И третье — УК заключила договор на обслуживание с соответствующей организацией.

Даже если кто-то из жильцов отказывается оплачивать, он все равно пользуется общим имуществом и обязан нести бремя расходов.

Договор на обслуживание домофона

Для корректной работы домофона необходим договор на его обслуживание. Этот документ определяет перечень услуг, расписанную ответственность и условия выполнения работ. Обычно соглашение подписывает управляющая компания или ТСЖ, сбор средств производится через них.(Источник)

Если жильцы решают самостоятельно заключить договор с обслуживающей компанией, они могут это сделать. Важно знать, что при отсутствии такого соглашения оплачивать домофон небезопасно, так как при поломке оборудования может возникнуть необходимость в сборе дополнительных средств на ремонт.

Способы получения условий договора включают запрос в УК или на общем собрании жильцов. Также можно найти контакты компании на панели вызова и связаться с ней напрямую.

Как правильно оплачивать домофон

Оплата домофона может комбинироваться с другими коммунальными платежами в одной квитанции или приходить отдельно. В любом случае важно обеспечить доказательства платежей: сохранять квитанции, использовать банковские приложения или сервисы для оплаты.(Источник)

Не рекомендуется осуществлять оплату наличными через незнакомых лиц. Такие трансакции трудно подтвердить и могут привести к правовым последствиям.

Если обнаруживается отсутствие договора, включающего домофон в квитанцию, жильцы должны собраться и решить вопрос о техническом обслуживании самостоятельно.

Что делать в спорных ситуациях

Если УК включает сумму за домофон в квитанцию, но не проводилось собрание, где учитывались затраты, действия управляющей компании можно оспаривать. Следует запрашивать протоколы собраний и копии договоров с обслуживающей организацией.(Источник)

Жильцы могут требовать уточнения закономерности начислений и поведения управляющей компании. Если окажется, что решение собрания было неправомочным, начисления могут быть признаны незаконными. Каждый имеет право знать, за что именно он платит.

Если в квартире отсутствует домофонная трубка, это не освобождает от обязательств по оплате. Даже в таком случае жильцы участвуют в содержании общего имущества.

FAQ

Почему с меня требуют платить за домофон, если трубки в квартире нет?

Каждому жителю необходимо участвовать в содержании общего имущества, даже если он не использует данное оборудование.

Можно ли сделать перерасчёт за период отсутствия в квартире?

Перерасчет за домофон невозможно, так как плата взимается независимо от использования.

Таким образом, домофон в многоквартирном доме считается общим имуществом, и его обслуживание оплачивается всеми жильцами, даже если не все пользуются устройством. Оплата должна быть согласована на общем собрании собственников и прописана в договоре. Без договора платить за обслуживание не следует, а виновные в принуждении к оплате без договора могут быть поданы заявления в соответствующие органы.

Читайте также