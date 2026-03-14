Самая яркая улыбка обманчиво белая: как обычные зубные пасты не способны к настоящему отбеливанию

Отбеливающие зубные пасты не проводят химическое отбеливание эмали, а лишь механически удаляют поверхностный налет благодаря абразивным частицам, таким как диоксид кремния. Настоящее осветление возможно только при длительном воздействии перекиси водорода высокой концентрации, что выходит за рамки обычной чистки, длящейся минуты. Биохимия пигментов на эмали требует часов контакта для окисления, чего пасты не обеспечивают. Об этом сообщает MosTimes.

Большинство таких средств фокусируется на глубоком очищении, а не на трансформации цвета зубов, подчеркивает эксперт. Регулярное применение абразивов неизбежно приводит к истиранию эмали, особенно при чрезмерной интенсивности. По словам Алексея Антипенко, высокая цена или экзотические добавки не повышают эффективность — ключ в проверенных производителях и базовой гигиене.

"В составе зубных паст перекись как пенообразующий и антисептический компонент может присутствовать, но толку от нее никакого. Даже если там будет производная перекиси присутствовать, это формула для домашнего ночного отбеливания. При домашнем отбеливании контакт с зубами должен быть восемь часов непрерывный, курс две недели. То есть за три минуты, что бы мы ни добавляли в зубную пасту, никакого отбеливающего эффекта не будет", — отметил Алексей Антипенко.

Антропология гигиены полости рта эволюционно подчеркивает роль удаления остатков пищи и налета для предотвращения кариеса, а не идеальной белизны. Регулярные визиты к стоматологу и правильная техника чистки важнее бренда пасты. Волшебных средств не существует — здоровье зубов строится на дисциплине и профилактике.