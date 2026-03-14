Девушка чистит зубы
Девушка чистит зубы
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:58

Самая яркая улыбка обманчиво белая: как обычные зубные пасты не способны к настоящему отбеливанию

Отбеливающие зубные пасты не проводят химическое отбеливание эмали, а лишь механически удаляют поверхностный налет благодаря абразивным частицам, таким как диоксид кремния. Настоящее осветление возможно только при длительном воздействии перекиси водорода высокой концентрации, что выходит за рамки обычной чистки, длящейся минуты. Биохимия пигментов на эмали требует часов контакта для окисления, чего пасты не обеспечивают. Об этом сообщает MosTimes.

Большинство таких средств фокусируется на глубоком очищении, а не на трансформации цвета зубов, подчеркивает эксперт. Регулярное применение абразивов неизбежно приводит к истиранию эмали, особенно при чрезмерной интенсивности. По словам Алексея Антипенко, высокая цена или экзотические добавки не повышают эффективность — ключ в проверенных производителях и базовой гигиене.

"В составе зубных паст перекись как пенообразующий и антисептический компонент может присутствовать, но толку от нее никакого. Даже если там будет производная перекиси присутствовать, это формула для домашнего ночного отбеливания. При домашнем отбеливании контакт с зубами должен быть восемь часов непрерывный, курс две недели. То есть за три минуты, что бы мы ни добавляли в зубную пасту, никакого отбеливающего эффекта не будет", — отметил Алексей Антипенко.

Антропология гигиены полости рта эволюционно подчеркивает роль удаления остатков пищи и налета для предотвращения кариеса, а не идеальной белизны. Регулярные визиты к стоматологу и правильная техника чистки важнее бренда пасты. Волшебных средств не существует — здоровье зубов строится на дисциплине и профилактике.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Генетика говорит громче привычек: как сидячая работа ускоряет развитие варикозной болезни вен вчера в 19:31

Генетическая предрасположенность и сидячая работа создают идеальные условия для варикоза. Как предотвратить развитие проблемы.

Читать полностью » Эмоции бьют по слабым местам: один скрытый механизм превращает нервное напряжение в недуги вчера в 18:28

Биохимия организма при длительном нервном напряжении запускает сложный процесс подавления защитных функций, делая тело беззащитным перед любой внешней угрозой.

Читать полностью » Эхо детских обид звучит десятилетиями: привычка корить себя за ошибки имеет скрытые корни вчера в 17:27

Бесконечное возвращение к старым ошибкам и неловким беседам имеет глубокую природную причину, которая уходит корнями в специфические методы нашего воспитания.

Читать полностью » Простуда ушла, а сил не вернулись: вот что может мешать организму восстановиться вчера в 13:43

Врач общей практики Наталья Бублик рассказала NewsInfo, почему после болезни у человека может долго сохраняться слабость и как ее преодолеть.

Читать полностью » Желтая ушная сера — признак здоровья: как правильно ухаживать за своим слухом и избежать проблем вчера в 12:38

Ушная сера играет важную роль в защите слухового прохода от загрязнений, но ее накопление может быть опасным.

Читать полностью » Пергамент вместо кожи: тело подает тихие сигналы о критической нехватке важного элемента вчера в 10:01

Привычный уход за собой перестает работать, а тело начинает сыпаться от легких прикосновений, причина может крыться в нарушении важного биохимического щита.

Читать полностью » Лёгкие работают вполсилы: привычка горбиться выключает из жизни целые отделы организма 12.03.2026 в 20:41

Изменение положения плеч и ребер запускает цепную реакцию, которая со временем отражается на работе пищеварительной системы и снабжении крови кислородом.

Читать полностью » Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности 12.03.2026 в 18:36

Головокружение и низкое давление могут быть сигналом о том, что в организме что-то не так. Уделите этому внимание.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Детские травмы или высшее доверие: почему кошка внезапно подставляет поясницу под ладонь
Наука
Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов
СКФО
Стены, которые лечат по-новому: в Ставрополе завершается стройка гигантского детского госпиталя
СКФО
Новая жизнь под крышей: в каком состоянии окажутся 165 домов после капитального ремонта в Чечне
СКФО
Оздоровительный сезон начинается: в Ингушетии создана уникальная программа для летнего отдыха детей
СКФО
Безопасность выше гор: система экстренного реагирования Дагестана признана одной из лучших в России
ДФО
Интеллектуальные традиции живут: как губернатор Камчатки поддерживает старейший книжный магазин
ДФО
Облака сгущаются над Сахалином на пользу делу: регион переходит на новый уровень управления данными
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

