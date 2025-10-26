Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© flickr.com by Obama White House from Washington, DC is licensed under Public domain
Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 14:41

Трамп платит чужими деньгами: какие IT-гиганты прячут секреты в новом бальном зале

Apple, Google и другие IT-компании финансируют строительство нового бального зала Белого дома

Строительство нового бального зала в Белом доме стало предметом активного внимания как СМИ, так и технологических гигантов. Этот масштабный проект, предусматривающий более 8 000 квадратных метров площади, финансируется при участии нескольких крупных корпораций, включая Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft и HP. На этой неделе начались работы по возведению здания: было снесено восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место для новой конструкции.

Финансирование проекта

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что возведение бального зала полностью оплачивается частными пожертвованиями. Изначально он оценивал стоимость проекта в $150 млн, но в процессе подготовки к строительству сумма выросла до $350 млн. При этом точный размер вкладов отдельных компаний, в том числе Apple, пока не раскрывается.

Финансирование строительства от технологических гигантов подчеркивает интерес бизнеса к проектам, связанным с государственной инфраструктурой. Apple и Google, как и другие спонсоры, участвуют в создании уникального пространства, которое станет центром официальных мероприятий Белого дома.

Участие президента в проекте

Дональд Трамп лично следит за каждым этапом планирования. Он принимает решения о ключевых элементах интерьера и экстерьера, включая цвет пола, высоту и ширину окон, а также точное расположение зала на территории комплекса. Несмотря на активное участие в проекте, президент опроверг слухи о том, что зал будет носить его имя.

Архитектурные особенности

Новый бальный зал планируется как современное пространство, совмещающее исторические традиции и новаторские дизайнерские решения. Его площадь превышает 8 000 квадратных метров, что позволяет разместить в зале значительное количество гостей и оборудовать его современными системами освещения, климат-контроля и безопасности. Строительные работы затрагивают восточное крыло Белого дома, что является редким и сложным архитектурным решением.

Технологии и инновации

Присутствие крупных IT-компаний в качестве спонсоров обеспечивает интеграцию передовых технологий в здание. Это может включать умные системы управления светом, автоматизацию климат-контроля, интерактивные панели и инновационные решения по энергоэффективности.

"Проект обойдется в $350 млн и будет финансироваться исключительно за счет частных пожертвований", — заявил президент Дональд Трамп.

Сравнение с другими инициативами

Параметр Белый дом Обычные госздания
Площадь 8 000+ кв. м 3 000-5 000 кв. м
Финансирование Частные пожертвования Бюджетные средства
Участие президента Личное планирование Обычно дистанционное
Технологии Передовые IT-решения Стандартные системы
Архитектура Совмещение традиций и инноваций Классические проекты

Как строят бальный зал шаг за шагом

  1. Снос старого восточного крыла Белого дома.

  2. Подготовка фундамента и инженерных коммуникаций.

  3. Возведение стен и установка оконных конструкций.

  4. Внутренние работы: полы, потолки, освещение.

  5. Монтаж современных систем управления и безопасности.

  6. Финальная отделка и ландшафтное оформление территории.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: Использовать стандартные строительные материалы → Последствие: низкая долговечность и устаревший вид → Альтернатива: премиальные материалы с долгим сроком службы.

  • Ошибка: Игнорировать мнение специалистов по дизайну → Последствие: дискомфорт гостей и визуальная несовместимость → Альтернатива: консультации с архитекторами и дизайнерами.

  • Ошибка: Применять устаревшие технологии управления зданием → Последствие: низкая энергоэффективность → Альтернатива: интеграция IT-решений от спонсоров.

А что если…

Если бы финансирование шло исключительно за счёт бюджета, проект занял бы больше времени, а число технических новшеств оказалось бы ограниченным. Привлечение крупных технологических компаний ускоряет процесс и обеспечивает внедрение современных решений.

FAQ

Как выбрать подрядчика для строительства?
Лучше ориентироваться на опыт в исторических зданиях и наличие сертификатов по безопасности.

Сколько стоит проект бального зала?
На данный момент бюджет оценивается в $350 млн, с финансированием частными пожертвованиями.

Что лучше: традиционные материалы или инновационные?
Оптимально сочетание долговечных традиционных материалов с современными технологиями управления и энергосбережения.

Мифы и правда

  • Миф: зал будет носить имя президента → Правда: Трамп опроверг это.

  • Миф: строительство финансируется из бюджета → Правда: Только частные пожертвования.

  • Миф: в проекте участвуют только архитекторы → Правда: IT-компании предоставляют технологии и поддержку.

Интересные факты

  1. Площадь зала превышает стандартный американский стадион для баскетбола.

  2. Восточное крыло Белого дома подверглось сносу впервые за десятилетия.

  3. Присутствие технологических гигантов в таких проектах — редкость для исторических зданий США.

Исторический контекст

Белый дом исторически подвергался перестройкам и расширениям:

  1. первая реконструкция была проведена после пожара в 1814 году.

  2. в 1948–1952 годах здание проходило капитальную реставрацию с укреплением конструкций.

  3. современные проекты совмещают сохранение исторического наследия и внедрение инноваций.

