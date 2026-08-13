Безобидный на вид пушок на мульче: накопившаяся сырость спровоцировала серьезные последствия

Белый налёт на мульче дачники замечают обычно после дождей. Утром выходишь на грядки, а там под слоем травы или щепы будто кто-то рассыпал муку. Картина неприятная, но не всегда опасная. Чаще всего речь идёт о грибнице сапрофитов, которые сидят на отмершей органике и не трогают живые ткани растений. Но у такого налёта есть и обратная сторона: в сырой массе быстро заводятся не только полезные разложители, но и возбудители болезней.

"Чаще всего белый налёт на мульче — это грибы-сапрофиты. Они питаются только мёртвой органикой и помогают ей разлагаться. Но если мульча всё время мокрая, грибница быстро разрастается, и тогда сырость уже работает против грядки. В такой массе легче удерживаются споры болезней, а растения рядом получают лишний риск. Поэтому смотреть нужно не только на цвет налёта, но и на влажность самого слоя". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Почему на мульче появляется белый налёт

Белая плёнка на поверхности мульчи — это чаще всего микроскопические грибы. Их ещё называют сапрофитами, и живут они за счёт старой травы, коры, щепы и другой органики. Для растений такой сосед сам по себе не опасен.

Эти грибы не лезут в живые ткани, а работают с тем, что уже отмерло. Заодно они ускоряют разложение материала и помогают ему превратиться в гумус. Именно так органика становится частью почвы, а не просто лежит сверху мёртвым ковром.

Небольшой налёт на мульче обычно не требует спешки. Но если свежую траву положили вплотную к стеблям, нижняя часть растения может начать подпревать. Поэтому мульчу всегда отводят от основания стебля, а не засыпают его до самой шейки.

Чем это грозит растениям и человеку

Опасность начинается тогда, когда белого налёта становится слишком много, а сама мульча всё время мокрая. В такой среде легко поселяются возбудители фитофтороза, фузариоза, вертициллёза, мучнистой росы и других болезней. Глазом их не увидишь, поэтому старая мульча из теплицы или с больных грядок — плохая идея.

"Плохие" грибы долго на мёртвой органике не задерживаются и довольно быстро перебираются на живые растения. Дождливая погода, густые посадки, чрезмерный полив и лишние подкормки только подталкивают эту историю. Если грядки не проветриваются, грибам там раздолье.

Есть и бытовой риск. Споры плесени в большом количестве вредны для человека и домашних животных, особенно если в мульче завелись Aspergillus flavus или Aspergillus parasiticus. Эти грибы могут выделять вещества, которые считают одними из самых опасных природных канцерогенов.

Что делать с поражённой мульчей

Если налёта немного, срочных мер не нужно. Но когда слой мокнет неделями и уже тянет сыростью, лучше вмешаться. В такой ситуации помогает триходерма — гриб, который конкурирует с плесенью и нередко сам поселяется на древесной щепе, оставляя зеленоватый бархатистый слой.

Если естественного налёта триходермы нет, мульчу проливают биопрепаратом на её основе. Подходят средства вроде Триходермина, Триходермикса, Трихопланта и Трихоцина. Их используют строго по инструкции, иначе можно получить временное угнетение молодых растений и сдвиг микрофлоры почвы.

Сильно поражённый слой можно заменить более рыхлым и свежим материалом. Его не укладывают плотно, чтобы между частицами шёл воздух. Старую мульчу с белым налётом допустимо отправить в компост, а потом пролить ускорителем компостирования или ЭМ-препаратом, например Байкалом ЭМ1 или Экомиком Дачным.

Если налёт белый, без яркого запаха гнили, а сами растения не болели, материал иногда используют повторно — уже для сада или цветника. Но тут нужен здравый смысл. Старая влажная масса из теплицы, где были болезни, в повторный оборот лучше не пускать.

Как не довести мульчу до плесени

Первое правило — брать нормальный материал. Слежавшаяся влажная мульча с затхлым запахом не годится. Толстый слой тоже подводит: для органики обычно держат 5-7 см, а не лепят подушку в пол-огорода.

Мульчировать лучше по прогретой земле, особенно весной. Перед укладкой почву стоит слегка подрыхлить, чтобы она лучше принимала воду. В конце лета ночи холоднее, и мульча дольше остаётся сырой, поэтому она быстрее слёживается и выпревает.

Полив тоже имеет значение. Замульчированные грядки увлажняют только после того, как подсохнет верхний слой почвы. Рыхлить мульчу полезно регулярно, а рыхлую траву или сено иногда переворачивают, чтобы они просыхали на солнце.

Во время обработки растений биофунгицидами мульчу тоже имеет смысл опрыскивать. Это снижает шанс, что грибница разойдётся по поверхности слишком широко. Споры грибов живучи и встречаются почти везде, так что полностью убрать их с участка всё равно не получится.

"Белый налёт на мульче сам по себе не повод паниковать. Но если слой стал липким, мокрым и пахнет затхлостью, это уже сигнал для пересмотра ухода. В первую очередь нужно убрать переувлажнение и не класть новый материал поверх старого без разбора. Когда мульча дышит, грибам сложнее захватить весь слой. А вот в сырой "подушке” проблемы появляются быстро". агроном-практик Иван Трухин

FAQ

Белый налёт на мульче опасен?

Чаще всего нет, если это сапрофиты на отмершей органике. Опасность появляется при сильной сырости, запахе гнили и следах болезней на грядках.

Можно ли оставить такую мульчу на месте?

Можно, если налёта немного и растения выглядят здоровыми. Но при мокром слое лучше подсушить его, прорыхлить или заменить часть материала.

Подходит ли старая мульча из теплицы для повторного использования?

Если там были болезни, лучше не рисковать. Такой материал может уже содержать патогены и разнести их по новым посадкам.

Нужно ли убирать мульчу совсем?

Нет, сама мульча полезна. Убирать её полностью нет смысла, если правильно держать толщину слоя, полив и расстояние от стеблей.

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