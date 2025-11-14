Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 22:17

Звезда-мёртвец ожила после смерти: поглощение планеты раскрыло тайны экзопланет, скрытые от нас

Белый карлик поглотил остатки планеты спустя миллиарды лет — Ле Бурдэ

Астрономы давно пытались понять, из чего состоят далекие экзопланеты, но прямое изучение их внутреннего строения практически невозможно. Именно поэтому открытие, сделанное с помощью телескопов обсерватории Кека на Гавайях, вызвало настоящий научный шок. Исследователи впервые наблюдали, как белый карлик — "мертвая" звезда, напоминающая наше будущее Солнце — поглощает остатки разрушенной планеты спустя более чем 3 миллиарда лет после окончания своей активной жизни. Это открывает уникальное окно в состав экзопланет, превращая драматический акт звездного каннибализма в настоящий аналитический эксперимент природы.

Что увидели астрономы

Наблюдения показали, что поверхность белого карлика содержит 13 тяжёлых элементов — рекордное число для звезды с водородной атмосферой. Такой набор химических следов означает, что вокруг звезды разрушилось тело диаметром не менее 200 километров, имевшее металлическое ядро и каменистую мантию.

"Их атмосферы менее прозрачны, и тяжёлые элементы быстро погружаются к центру звезды. Мы ожидали увидеть лишь несколько элементов", — пояснила астрофизик Эрика Ле Бурдэ.

Но в этот раз звезда оказалась насыщена остатками планеты настолько сильно, что элементы не успели "утонуть" и стали заметны в спектре. Для холодных белых карликов такое явление крайне необычно.

Почему это важно для изучения экзопланет

Изучать внутреннее строение дальних миров обычно невозможно: телескопы видят лишь их поверхность или атмосферу. Белые карлики дают редкий шанс взглянуть "внутрь" планет — после того как сами их уничтожат.

Когда разрушенная планета падает на звезду, её химический состав буквально записывается в атмосферу карлика. Эти следы позволяют вычислить долю металлов, содержание кремния, магния и других элементов, а также приблизительную архитектуру планетного ядра.

Исследователи определили, что ядро разрушенной планеты составляло около 55% её массы. Для сравнения: у Меркурия — около 70%, у Земли — 32%. Такой показатель указывает на плотный, тяжёлый внутренний мир, похожий на планеты земного типа.

Сравнение: состав планет и данные белого карлика

Параметр Разрушенная планета Меркурий Земля
Доля ядра ~55% ~70% ~32%
Тип Каменистая Каменистая Каменистая
Диаметр (оценка) ≥200 км 4880 км 12742 км
Источник данных Спектр белого карлика Прямые измерения Прямые измерения

Как планета могла разрушиться спустя миллиарды лет

Долгое время считалось, что после превращения в белый карлик звезда быстро "успокаивается". Но новая работа доказывает обратное: планетные системы могут оставаться нестабильными миллиарды лет.

"Что-то явно нарушило эту систему спустя долгое время после смерти звезды", — отметил соавтор исследования Джон Дебес.

Возможные причины:

  • потеря массы звездой, вызывающая смещение орбит;
  • влияние гигантской планеты, подобной Юпитеру;
  • постепенное изменение гравитационных резонансов;
  • столкновения оставшихся тел системы.

Пока учёные не могут определить точный механизм, но предполагают, что виновниками могли быть массивные планеты, которые "подтолкнули" меньший объект к разрушению.

Как учёные ищут скрытые планеты рядом с белыми карликами

Для определения возможных "нарушителей" исследователи используют:

  • архивные данные телескопа Gaia;
  • инфракрасные наблюдения телескопа Джеймса Уэбба;
  • функции звёздного блеска;
  • анализ остаточного диска из пыли вокруг белого карлика.

Этот комплекс позволяет искать гигантские планеты, даже если они холодные и удалённые.

Сравнение: поведение белых карликов разного типа

Тип белого карлика Атмосфера Видимость тяжёлых элементов Время оседания элементов
Богатый водородом (как в исследовании) Менее прозрачная Очень низкая — элементы исчезают быстро Несколько дней
Богатый гелием Более прозрачная Высокая, элементы видны дольше Миллионы лет
Горячие карлики Высокая активность Элементы смешиваются Трудно анализировать

Как анализировать экзопланеты: шаг за шагом

  1. Изучить спектр звезды и выделить тяжёлые элементы.

  2. Определить концентрации металлов и их соотношения.

  3. Сравнить данные с моделями формирования планет.

  4. Оценить долю ядра и мантии.

  5. Исследовать возможные возмущения орбит, чтобы найти виновника разрушения.

  6. Проверить архивные данные на наличие гигантских планет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что белые карлики не дают информации о планетах.
    → Последствие: упущение уникального типа данных.
    → Альтернатива: использовать спектральный анализ для изучения состава экзопланет.
  • Ошибка: игнорировать динамику системы после гибели звезды.
    → Последствие: неверное понимание долгосрочной эволюции планетных систем.
    → Альтернатива: моделировать поведение всех тел на протяжении миллиардов лет.
  • Ошибка: полагаться только на современные наблюдения.
    → Последствие: отсутствие данных о дальних гигантах.
    → Альтернатива: использовать архивы Gaia и инфракрасные наблюдения.

А что если такое ждёт и нашу Солнечную систему?

Через 5 миллиардов лет Солнце станет белым карликом. Масса уменьшится, орбиты планет изменятся, и некоторые тела могут столкнуться или улететь в космос. Каменистые планеты — включая Землю — могут быть разрушены и частично поглощены.

Это исследование показывает, что "разбор" планетной системы может продолжаться миллиарды лет после гибели звезды, создавая новые формы нестабильности.

Плюсы и минусы изучения экзопланет через белые карлики

Плюсы Минусы
Прямое определение состава планет Требуется разрушение планеты
Видимость тяжёлых элементов в атмосфере Элементы исчезают быстро (дни или годы)
Возможность изучать древние системы Сложность поиска виновных тел
Высокая точность анализа ядра и мантии Нельзя наблюдать структуру планеты до разрушения

FAQ

Можно ли увидеть саму разрушенную планету?
Нет, но её следы остаются в атмосфере белого карлика.

Почему элементы "тонут"?
Плотность белых карликов огромна — гравитация тянет тяжёлые элементы внутрь.

Как понять, что именно поглотила звезда?
По соотношению металлов строят модель ядра и мантии объекта.

Интересные факты

Белые карлики — одни из самых старых объектов в Млечном Пути.

Тяжёлые элементы в их атмосфере всегда сигнализируют о разрушенной планете.

Анализ состава подобных объектов помогает понять, как формировались Земля и другие землеподобные миры.

Исторический контекст

Идея изучать экзопланеты через белые карлики появилась в конце XX века.

Первые подтверждения удалось получить в 2000-х годах.

Новые инструменты — Gaia и JWST — делают такие исследования систематическими.

