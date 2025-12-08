Выпила протеиновый коктейль после тренировки — и мышцы не болят

Когда-то сывороточный протеин считался уделом бодибилдеров и тех, кто мечтал нарастить внушительные мышцы. Сегодня же этот продукт уверенно занял место в арсенале тех, кто просто заботится о здоровье и хочет получить быструю порцию белка. Всё больше женщин добавляют его в смузи после тренировки или утренний завтрак, и вопрос лишь в одном — насколько полезен этот "мужской" продукт для них. Об этом сообщает издание SELF со ссылкой на Well+Good.

Что представляет собой сывороточный протеин

Сывороточный протеин — это концентрат белков, полученных из коровьего молока. Его ценят за то, что он содержит все незаменимые аминокислоты и быстро усваивается организмом. Этот продукт долгое время ассоциировался исключительно со спортзалом и мужчинами, стремящимися к мышечной массе. Однако в последние годы отношение изменилось: женщины, ведущие активный образ жизни, всё чаще используют его как удобный источник белка для восстановления и поддержания энергии.

"Сывороточный протеин — идеальный источник белка. Он содержит все необходимые аминокислоты и повышает иммунитет, стимулируя выработку глутатиона — мощного антиоксиданта", — отмечает основатель центра Eleven-Eleven Wellness доктор Фрэнк Липман.

По словам эксперта, коктейль из сывороточного протеина с зеленью и авокадо может стать отличным началом дня. Но важно выбирать продукт, полученный из молока коров, выращенных на траве, а не на зерне — это снижает риск аллергических реакций и делает белок более "чистым". Такой подход поддерживают и специалисты в области спортивного питания, подчёркивая, что качество исходного сырья напрямую влияет на усвояемость добавки.

Протеин или натуральная еда — что выбрать

Несмотря на популярность порошков, многие диетологи и владельцы фитнес-заведений советуют не забывать о цельных продуктах. Ведь полноценная еда, богатая белком, содержит дополнительные питательные вещества, которые сложно получить из добавок.

"Мы всегда выступаем за минимальную обработку пищи. Лучше есть рыбу, мясо или птицу, чем заменять их порошком", — подчёркивает Адам Эскин, генеральный директор сети Pump Energy Food.

Тем не менее, он признаёт, что для многих людей удобство играет ключевую роль. После тренировки проще смешать ложку порошка с кокосовой водой, чем готовить полноценный обед. И в этом случае сывороточный протеин действительно помогает поддерживать баланс белка в рационе, особенно при активном образе жизни.

Как протеин помогает в восстановлении после тренировок

Белок — основной строительный материал для мышц. Во время физических нагрузок мышечные волокна частично разрушаются, и для их восстановления организму необходимы аминокислоты. Сывороточный протеин усваивается быстрее других источников, таких как соевый, и потому считается идеальным вариантом для послетренировочного питания.

"Сывороточный белок — натуральный продукт из молока, отличный для восстановления мышц. Он помогает предотвратить их разрушение и способствует росту новых волокон", — объясняет диетолог и основатель программы Nu-Train Хизер Бауэр.

Эксперт также подчёркивает, что женщинам не стоит бояться употребления протеина. В отличие от мужчин, их гормональный фон не способствует набору массивной мышечной массы, поэтому напитки с белком лишь помогают поддерживать упругость и тонус тела.

Как правильно употреблять сывороточный протеин

Главное правило — не злоупотреблять. Сывороточный протеин — это добавка, а не замена полноценному питанию. Диетологи советуют использовать его в следующих случаях:

после тренировки, чтобы ускорить восстановление;

утром, если нет возможности приготовить сбалансированный завтрак;

в составе перекуса, чтобы дольше сохранять чувство сытости.

Оптимальная порция для женщин — 20-25 граммов белка на один приём. Это количество соответствует примерно одной мерной ложке порошка. При выборе продукта важно обращать внимание на состав: лучше отдавать предпочтение изолятам без сахара, искусственных ароматизаторов и добавленных масел.

Влияние протеина на организм женщин

Сывороточный белок не только помогает мышцам, но и оказывает положительное влияние на общее самочувствие. Он поддерживает работу иммунной системы, регулирует уровень сахара в крови и может способствовать снижению аппетита. Благодаря этому его нередко включают в программы по контролю веса.

Кроме того, аминокислоты из сывороточного протеина участвуют в выработке серотонина — гормона хорошего настроения. Поэтому регулярное его употребление в умеренных дозах способно улучшить эмоциональное состояние и помочь справиться со стрессом после активного дня. Однако важно помнить, что избыток белка может иметь обратный эффект и привести к перегрузке организма, если не соблюдать баланс.

Когда лучше отказаться от протеина

Несмотря на многочисленные преимущества, сывороточный протеин подходит не всем. Людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок следует избегать этого продукта. Также осторожность необходима тем, кто страдает заболеваниями почек, поскольку избыточное потребление белка может повысить нагрузку на организм. В таких случаях стоит рассмотреть растительные альтернативы — например, гороховый, рисовый или конопляный протеин.

Популярные вопросы о сывороточном протеине

1. Подходит ли сывороточный протеин для похудения?

Да, при умеренном употреблении он помогает контролировать аппетит и сохранять мышечную массу во время снижения калорийности рациона. Главное — не превышать дневную норму и сочетать добавку с полноценным питанием.

2. Можно ли пить протеин, если не занимаешься спортом?

Можно, особенно если в рационе не хватает белка. Но использовать его стоит как дополнение к обычной еде, а не как основное питание.

3. Как выбрать качественный протеин?

Следует обращать внимание на происхождение молока — предпочтительно, чтобы оно было от коров, выращенных на пастбищах. Также важно, чтобы в составе не было лишних добавок: сахара, искусственных подсластителей и ароматизаторов.

Женский взгляд на "мужской" продукт

Сывороточный протеин давно перестал быть прерогативой бодибилдеров. Он стал универсальным инструментом для поддержания здоровья, восстановления после нагрузок и улучшения общего самочувствия. Главное — осознанно подходить к выбору и употреблению добавки, сохраняя баланс между натуральной пищей и удобными современными решениями.