Нашли замок на колесе — не спешите ломать: одна ошибка стоит слишком дорого

Замок на колесе — ситуация неприятная, но не безвыходная. Для многих водителей это становится неожиданным сюрпризом, который портит планы и нервы. При этом неверные действия могут привести к куда более серьёзным расходам, чем сама проблема. Об этом сообщает дзен-канал "Автовод со стажем".

С чего начать и как оценить риски

Первое, что стоит сделать, — спокойно оценить обстановку и свои возможности. Если в машине есть домкрат, ключ и запаска, а до гаража или сервиса далеко, придётся выбирать между самостоятельными действиями и поездкой в мастерскую. Важно понимать, что чаще всего на колесо вешают простой навесной замок с чугунным корпусом и закалённой дугой — именно из-за этого владельцы дорогих дисков особенно уязвимы, как и при кражах, от которых частично защищают секретные болты для колёс.

Главная опасность — контакт корпуса замка с тормозным суппортом при вращении колеса. Это легко проверить: достаточно приподнять автомобиль домкратом и несколько раз провернуть колесо. Если замок задевает суппорт, движение своим ходом исключено. В таком случае разумнее снять колесо, установить запаску и доехать до сервиса или гаража.

Иногда водители решаются на осторожное движение с замком, предварительно закрепив его на спице диска и обмотав подручными материалами. При этом под корпус обязательно подкладывают плотную прокладку, чтобы избежать повреждений. Скорость в такой ситуации не должна превышать 20 км/ч, а аварийная сигнализация обязательна.

Когда запаска не спасает

Расчёт на запасное колесо не всегда оправдан. В отдельных случаях злоумышленники навешивают сразу несколько замков, и тогда простая замена колеса не решает проблему. Бывает и так, что замок массивный и закреплён с внешней стороны диска. В этом случае он не задевает суппорт, но вызывает ощутимое биение.

Снизить вибрацию можно, закрепив с противоположной стороны диска дополнительный груз. По сути, это временная мера, напоминающая принципы, по которым выполняется балансировка колес, но без оборудования добиться идеального результата всё равно не получится. Такой способ подходит только для дисков с симметричным и чётным расположением спиц.

Чего делать точно не стоит

Самая распространённая ошибка — попытка разбить замок молотком или монтировкой. Несмотря на рассказы о "мягкой китайской стали", дугу толщиной 8-10 мм таким способом повредить практически невозможно. Зато риск испортить диск или шину в разы выше.

Даже при наличии силы и желания подобные удары почти всегда заканчиваются ремонтом колеса. Исключение — специализированные инструменты вроде гидравлических резчиков, но возить их с собой никто не будет.

Реально работающие способы снятия

Самый надёжный вариант — использование электроинструмента. Аккумуляторная болгарка с отрезным диском по металлу позволяет срезать дугу замка за пару минут. Если болгарки нет, подойдёт шуруповёрт с закреплённым отрезным диском, но времени уйдёт больше — до 10-15 минут.

Ещё один способ — высверливание личинки замка. Для этого понадобится сверло по металлу диаметром 3-4 мм и электродрель или шуруповёрт. Метод быстрый, но требует навыка: при неправильных действиях можно потратить больше времени или повредить диск.

Главное — не поддаваться эмоциям и выбирать самый безопасный путь. Спокойная оценка ситуации почти всегда помогает избежать лишних расходов и сохранить колёса в целости.