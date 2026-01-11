Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:52

Этот болт ломает привычный ремонт: владельцы VW сталкиваются с ним внезапно

Прямой 12-гранный ключ может срываться при откручивании ступичного болта — автоэксперты

Обычная процедура ремонта может неожиданно превратиться в настоящую головоломку, если под капотом или под машиной вас ждёт нестандартный крепёж. Особенно это касается современных автомобилей концерна Volkswagen Group, где привычные решения остались в прошлом. Один из таких сюрпризов — болт передней ступицы с необычной формой шляпки. Об этом сообщает дзен-канал "Авто-маньяк".

Неожиданная особенность современных ступиц

На многих автомобилях прошлых лет ступичные гайки и болты откручивались без особых затруднений. Даже если крепёж был перетянут, ситуацию спасали вороток и удлинитель в виде трубы. Однако на моделях Volkswagen, Skoda и Audi, построенных на платформе MQB, владельца может ждать совсем другой сценарий.

Вместо стандартного шестигранника здесь используется болт с 12-гранной шляпкой. Попытки установить на него обычную головку заранее обречены на провал: геометрия просто не совпадает. Подобные решения встречаются и в других узлах ходовой части, где важна защита от самовольного вмешательства или краж, как это бывает с секретными болтами для колёс.

Первый вариант: прямой 12-гранный ключ

Самый доступный инструмент, который часто можно найти в гараже, — прямой накидной ключ с 12 гранями. Формально он подходит для откручивания такого болта и действительно способен помочь в работе.

Однако здесь есть нюанс: выступ на ступице мешает ключу плотно сесть на шляпку. Из-за этого при приложении усилия инструмент может срываться, создавая риск повредить грани. Тем не менее при аккуратной работе и небольшом увеличении рычага этот способ остаётся рабочим и проверенным на практике, особенно если параллельно проводится обслуживание элементов подвески, таких как стойки стабилизатора.

Изогнутый ключ: удобнее, но не без минусов

Второй вариант — 12-гранный ключ, изогнутый под углом около 75 градусов. За счёт формы он лучше садится на болт, и ему уже ничего не мешает. Это заметно повышает удобство работы на первом этапе.

Проблема заключается в другом: длины рычага зачастую недостаточно, чтобы сорвать сильно затянутый крепёж. Удлинять такой ключ крайне нежелательно — изогнутая конструкция плохо переносит повышенные нагрузки и может не выдержать усилия. Использовать его стоит только с пониманием возможных рисков.

Самый надёжный способ для сложного крепежа

Наиболее подходящим инструментом для этой задачи считается 12-гранная головка в сочетании с воротком и удлинителем. Да, такой набор встречается не в каждом гараже и нужен не так часто, но именно он позволяет без лишних проблем справиться с болтом передней ступицы.

После того как крепёж удаётся сорвать, он обычно откручивается довольно легко, и дальнейшая работа уже не вызывает затруднений. Этот вариант обеспечивает и надёжную посадку, и достаточный рычаг для приложения нужного усилия.

Важно учитывать, что тип болта может отличаться в зависимости от года выпуска, модели и установленной силовой установки. Кроме того, на задних ступицах встречаются ещё более необычные варианты крепежа, требующие отдельного подхода. Знание этих особенностей помогает избежать лишних трудностей и заранее подготовить нужный инструмент.

