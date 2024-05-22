Ученые из Казанского ГАУ выявили четыре сорта зерновых культур, которые способствуют снижению уровня углекислого газа в атмосфере благодаря их низкому углеродному следу. Из них три сорта яровой пшеницы (Иделле, Тулайковская надежда, Злата) и один сорт ячменя показали положительный баланс накопления парниковых газов в почве, сообщает Газета.Ру.
Профессор Радик Сафин из Казанского ГАУ подчеркнул важность селекции культур с минимальным углеродным следом для устойчивого развития агропромышленного комплекса и улучшения экологической ситуации. В дальнейших исследованиях планируется расширение списка таких культур.
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