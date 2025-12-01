Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 16:11

WhatsApp* погрузился в тишину: миллионы россиян потеряли связь за одно утро

Более двух тысяч жалоб на WhatsApp* зафиксировали за сутки — Сбой.РФ

Проблемы с обменом сообщениями стали заметны ещё утром: пользователи по всей России сообщают о сбое в работе WhatsApp*. По данным портала "Сбой.РФ", за день поступило более двух тысяч жалоб на невозможность отправлять тексты и файлы. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Сервис, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), оказался недоступен для значительной части аудитории. Сбой затронул как мобильные устройства, так и веб-версию мессенджера. Согласно статистике портала, 27% сообщений о проблемах поступили из Москвы, 15% — из Новосибирской области, 12% — из Санкт-Петербурга, а ещё 6% — из Иркутской области. Остальные регионы также сообщают о затруднениях, но с меньшей интенсивностью.

На форумах и в соцсетях пользователи пишут, что приложение зависает при отправке сообщений, не загружает медиафайлы и не отображает новые чаты. Некоторые отмечают, что уведомления о доставке приходят с задержкой в несколько часов.

Официальные представители WhatsApp* пока не комментировали причины сбоя. Однако специалисты IT-сферы предполагают, что речь может идти о сбоях в серверной инфраструктуре или технических работах, совпавших с пиковым временем использования.

"Проблемы с доступом к сервисам Meta периодически возникают по всему миру", — отмечается на портале "Сбой.РФ".

Пользователи активно обсуждают происходящее в других мессенджерах и на площадках новостей. Многие перешли на Telegram и VK Мессенджер, чтобы не терять связь с коллегами и близкими. Некоторые видят в инциденте подтверждение необходимости иметь альтернативные каналы коммуникации на случай повторных сбоев.

Сбои в работе WhatsApp* фиксируются регулярно: крупные неполадки отмечались также в марте и августе этого года. Эксперты считают, что рост числа пользователей, пересылающих медиафайлы и видео, создаёт повышенную нагрузку на инфраструктуру. При этом популярность сервиса остаётся высокой — по данным международных аналитических агентств, WhatsApp* по-прежнему входит в тройку самых используемых мессенджеров в России, несмотря на ограничения, наложенные на компанию-владельца.

*принадлежит компании Meta, которая является экстремисткой и запрещена на территории РФ

