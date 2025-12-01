Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Марина Левченко Опубликована сегодня в 16:19

Когда молчит WhatsApp* говорит закон: Роскомнадзор запускает обратный отсчёт

WhatsApp* рискует уйти с российского рынка — депутат Антон Горелкин

Российские пользователи могут вскоре остаться без одного из самых популярных мессенджеров. Первым о такой возможности заговорил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Об этом он сообщил в своем канале в Max, комментируя предупреждение Роскомнадзора о возможной блокировке WhatsApp* в стране.

Роскомнадзор ранее заявил, что мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован в России. Поводом стали несоблюдение требований российского законодательства и отсутствие официальной реакции компании на запросы регулятора. Представители ведомства подчеркнули, что решение о запрете будет принято, если нарушения не будут устранены.

По словам Антона Горелкина, ситуация выглядит типично для политики Meta, которая, по его мнению, игнорирует требования локальных законов.

"Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора. Впрочем, когда полная блокировка WhatsApp* случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе "мы не понимаем, что власти России от нас хотят” — исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран", — написал депутат.

Горелкин отметил, что позиция России не уникальна. По его словам, государства, развивающие собственные коммуникационные платформы, способны понять причины возможного ухода WhatsApp* с отечественного рынка. Депутат считает, что этот шаг можно рассматривать как попытку обеспечить цифровой суверенитет и защиту личных данных пользователей.

Он также добавил, что пример России может стать сигналом для других стран.

"И не исключаю, что многие последуют нашему примеру, не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства", — подчеркнул Горелкин.

Ранее в России обсуждалась возможность ужесточения контроля над зарубежными онлайн-сервисами, если они не исполняют нормы национального законодательства. Аналогичные меры применялись к ряду иностранных IT-компаний, которые обязали хранить данные российских пользователей на территории страны.

В случае с WhatsApp* ключевым вопросом остаются прозрачность политики обработки данных и готовность компании соблюдать требования регуляторов. Эксперты отмечают, что последствия возможной блокировки затронут миллионы пользователей, а также бизнес-коммуникации, но могут ускорить переход на отечественные альтернативы.

*принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ

