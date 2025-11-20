Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Simon Burchell is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 4:34

Путеводитель по Лиссабону: 10 мест, которые нельзя пропустить в солнечной столице Португалии

Лифт Санта-Жушта – инженерное чудо с видом на Лиссабон и его исторические районы

Лиссабон — это город, где сливаются история, культура и современность. Его солнечные улицы, старинные районы и великолепные виды на реку Тежу привлекают тысячи туристов со всего мира. Этот город вмещает в себя не только великолепную архитектуру и атмосферные кварталы, но и богатую гастрономическую традицию, живую музыку фаду и бесконечные возможности для прогулок по живописным уголкам. Если вы планируете поездку в Лиссабон, вот несколько мест, которые стоит обязательно посетить, чтобы насладиться всеми гранями этого уникального города.

Башня Белен: символ морской мощи

Башня Белен — одно из самых знаковых сооружений Лиссабона, построенное в начале XVI века для защиты города и его порта. Она расположена на берегу реки Тежу и является ярким примером португальской архитектуры в стиле мануэлино. В своё время башня служила маяком и крепостью, а сегодня она является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С её террас открывается захватывающий вид на реку и на мост 25 апреля, а внутрь можно попасть через узкие винтовые лестницы. Башня Белен — это не просто памятник архитектуры, но и символ великой эпохи географических открытий, когда португальские мореплаватели отправлялись отсюда в плавания, меняющие мир.

Монастырь Жеронимуш: шедевр мануэлино

Монастырь Жеронимуш — ещё одно великолепное сооружение в Лиссабоне, которое стоит посетить. Построенный в конце XV века, монастырь стал воплощением португальского стиля мануэлино, который характеризуется обилием морских и религиозных мотивов. Это место, где покоится знаменитый путешественник Васко да Гама, а также поэт Луиш де Камоэнс, автор эпической поэмы "Лузиады".

Внешний вид монастыря восхищает своими готическими арками, резными колоннами и величественными интерьерами. Это не просто религиозное сооружение, а символ золотого века Португалии и её морских открытий.

Кафедральный собор Се: свидетель истории

Кафедральный собор Лиссабона, или Се, — это самый старый храм города, который был построен ещё в XII веке, после того как Лиссабон был освобождён от мавров. Собор сочетает в себе элементы романского и готического стилей, а его интерьер поражает величием каменных стен и витражей. Здесь хранятся реликвии святого Винсента, покровителя города.

Собор расположен в историческом районе Алфама, и его посещение позволяет почувствовать атмосферу древнего Лиссабона, а также насладиться видами на старинные улочки и площади.

Прогулка по Алфаме: сердце Лиссабона

Алфама — это самый старый и живописный район Лиссабона, который сохранил свою атмосферу ещё с эпохи мавров. Узкие извилистые улочки, белые домики с цветущими балконами и атмосферные кафе с музыкой фаду создают особую атмосферу, в которой прошлое и настоящее переплетаются.

Здесь родилась фаду — знаменитая португальская музыка, полная грусти и страсти. Вечером квартал наполняется звуками гитар и вокала, и вы можете погрузиться в атмосферу традиционной португальской музыки.

Трамвай №28: путешествие по Лиссабону

Если вы хотите насладиться видами города с удобного места, прокатитесь на знаменитом трамвае №28. Этот жёлтый вагончик курсирует по живописным районам Лиссабона, таким как Граса, Алфама, Байша и Эштрела. Поездка на трамвае — это как путешествие во времени, когда вы проходите мимо старинных домов, храмов и дворцов, наблюдая за жизнью города.

Старые вагоны, сохранившие деревянную отделку и латунные детали, добавляют романтики, а сами улицы, через которые проходит трамвай, поражают своей красотой и уникальной атмосферой.

Замок Святого Георгия: взгляд на Лиссабон с высоты

Замок Святого Георгия — это одно из самых красивых исторических сооружений Лиссабона, которое стоит посетить. Расположенный на вершине холма в районе Алфама, замок был построен ещё в VI веке, а позже укреплён маврами. Сегодня замок — это музей под открытым небом, где вы можете прогуляться по бастионам и насладиться панорамным видом на Лиссабон и реку Тежу.

Замок, с его древними стенами и башнями, позволяет почувствовать атмосферу Средневековья и узнать о важной роли, которую он сыграл в истории города.

Площадь Коммерции: исторический центр Лиссабона

Площадь Коммерции — это центральная площадь Лиссабона, расположенная на берегу реки Тежу. Она была возведена в XVIII веке и является одной из самых величественных площадей Европы. Здесь стоит Триумфальная арка, а в центре площади находится статуя короля Жозе I на коне.

Площадь — это не только историческое место, но и центр современной жизни города, где проходят праздники, концерты и культурные мероприятия. Отсюда легко добраться до многих других достопримечательностей Лиссабона, таких как Лифт Санта-Жушта и улица Аугушта.

Лифт Санта-Жушта: связь между уровнями города

Лифт Санта-Жушта — это не просто лифт, а настоящий архитектурный шедевр в неоготическом стиле, который соединяет нижний район Байша с верхним Карму. Построенный в начале XX века, лифт стал одним из символов Лиссабона и предлагает потрясающие виды на город с высоты 45 метров.

Панорамная площадка на верхнем уровне лифта — это отличное место для того, чтобы насладиться видами на Лиссабон и его исторические кварталы, особенно на закате.

Океанариум Лиссабона: встреча с морскими обитателями

Если вы интересуетесь морской фауной, обязательно посетите Океанариум Лиссабона. Это один из крупнейших океанариумов в Европе, где можно увидеть более 500 видов морских обитателей. Океанариум расположен в районе Парке дас Насойнш и был открыт к Всемирной выставке Expo 1998 года.

Центральный аквариум с акулами, скатами и тунцами — это настоящая жемчужина океанариума, а различные тематические зоны рассказывают о морских экосистемах и проблемах их сохранения.

Музей азулежу: искусство и история Португалии

Музей азулежу — это уникальное место в Лиссабоне, посвящённое керамическим плиткам, которые являются важной частью португальского наследия. Азулежу можно увидеть повсюду в Португалии, и этот музей в здании бывшего монастыря Мадре-де-Деуш познакомит вас с историей этого удивительного искусства.

Здесь вы увидите плитки, созданные ещё в XV веке, а также современные произведения, отражающие культуру и традиции Португалии.

Лиссабон — это город, в котором каждый уголок дышит историей, а культура и природа соединяются в уникальном сплетении. Независимо от того, сколько времени вы планируете провести в этом городе, он подарит вам незабываемые впечатления и откроет новые горизонты для путешествий.

