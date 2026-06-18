Парсек против светового года: в чем разница и почему астрономы предпочитают первый
Когда в голове щёлкает вопрос "как далеко это вообще от нас?", чаще всего спасает не калькулятор, а правильная единица измерения. Парсек придумали как "дистанцию по параллаксу": чем дальше объект, тем меньше его сдвиг на фоне далёких звёзд, и тем точнее надо считать угловые величины. Именно из-за этого парсек — рабочий инструмент астрономии, а не бытовая мера для прогулок по району. Для сравнения: внутри Солнечной системы расстояния обычно считают в километрах и астрономических единицах, потому что там масштабы поменьше. А вот до звёзд и галактик без парсеков быстро теряется наглядность — начинаются десятки триллионов километров и путаница в нулях.
- Что такое парсек и откуда взялось название
- Как парсек связан с параллаксом
- Сколько в парсеке световых лет и километров
- Где парсек применяют и где он не к месту
- Расстояния до ближайших объектов в парсеках
"Парсек держится на измерении параллакса: это видимый сдвиг объекта на фоне более далёких звёзд при смене точки наблюдения. Его удобно использовать, потому что расстояние "привязано" к тому, что астрономы реально измеряют — к угловым величинам. В результате парсек становится естественной единицей для звёзд и галактик. А вот для планет внутри Солнечной системы он, мягко говоря, слишком крупный по масштабу."
Что такое парсек и откуда взялось название
Парсек — внесистемная единица длины, которой пользуются в астрономии, когда нужно указать расстояние до далёких объектов: звёзд, туманностей, звёздных скоплений, галактик. Один парсек равен примерно 3,26 светового года, 30,86 трлн километров или 206 265 астрономических единиц. Обозначают парсек как пк или pc.
Название связано с двумя понятиями: "параллакс" и "секунда". Здесь под секундой подразумевается не время, а угловая секунда — очень маленькая часть градуса. Поэтому термин сразу намекает на то, как именно такую дистанцию определяют на практике: через измерение сдвига на небе.
Внутри Солнечной системы парсек почти не используют: для планет удобнее километры и астрономические единицы. Так получается потому, что масштабы там заметно меньше, а значит, и запись выходит проще для понимания.
Как парсек связан с параллаксом
Парсек задаётся через годичный параллакс. Параллакс — это видимое смещение объекта, если смотреть на него из разных точек. Типичный бытовой аналог — закрывать по очереди левый и правый глаз: предмет перед лицом слегка сдвигается относительно дальнего фона.
Для близких звёзд тот же принцип работает так: роль двух точек наблюдения играют разные положения Земли на орбите. За полгода Земля переходит на противоположную сторону орбиты, и звезда чуть меняет видимое положение на фоне более далёких звёзд. Это смещение очень мало, поэтому его измеряют в угловых секундах.
Формулировка простая: парсек — это расстояние до объекта, годичный параллакс которого равен одной угловой секунде. Геометрически это тоже описывают без парадоксов: с расстояния в один парсек отрезок в одну астрономическую единицу виден под углом в одну угловую секунду.
Сколько в парсеке световых лет и километров
Перевод парсека на человеческий язык нужен постоянно: в заметках, в учебных материалах и в справках. Один парсек — это 3,2616 светового года. Около 30,86 трлн километров тоже соответствует этой величине.
В физических расчётах встречается запись через метры: 1 парсек = 3,08567758149x10¹⁶ метра. Ещё одна форма — через астрономические единицы: 1 парсек = 206 264,806 астрономической единицы. Астрономическая единица — это 149 597 870 700 м; в обычных оценках её округляют до 149,6 млн км, примерно таково расстояние от Земли до Солнца.
Ещё одна полезная связка: световой год и парсек измеряют расстояние, но устроены по-разному. Световой год показывает путь света за год, а парсек завязан на параллакс — на изменение видимого положения объекта при наблюдении с разных точек земной орбиты.
Где парсек применяют и где он не к месту
Парсек используют именно потому, что межзвёздные расстояния огромные, и писать их в километрах неудобно. До ближайшей к Солнцу звезды около 40 трлн километров — после этого любой справочник начинает выглядеть как набор нулей. Поэтому 1,3 пк на практике воспринимается легче, чем число с большим количеством разрядов.
Для больших масштабов используют производные единицы: килопарсек (кпк) равен 1000 парсеков, мегапарсек (Мпк) — 1 000 000 парсеков, гигапарсек (Гпк) — 1 000 000 000 парсеков. Так астрономы избегают слишком длинных записей.
Внутри Солнечной системы парсек почти не подходит: единица слишком крупная. Орбиты планет обычно описывают в километрах или в астрономических единицах, и от этого только выигрывает понятность.
Расстояния до ближайших объектов в парсеках
Ближайшая к Солнцу звезда — Проксима Центавра. Её расстояние около 1,3 пк, или примерно 4,26 светового года. Для ориентира: Сириус дальше — примерно в 2,6 пк.
Ещё несколько ориентиров из табличных значений: Альфа Центавра A и B — около 1,34 пк, звезда Барнарда — примерно 1,8 пк, Процион — около 3,4 пк. До центра Млечного Пути около 8 кпк, а до галактики Андромеды — примерно 0,77 Мпк.
Как видно по цифрам, область применения парсека понятна сразу: для расстояний до Земли, Марса или Нептуна это неудобно. А вот для ближайших звёзд парсек уже ложится в разумный формат записи.
Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов
FAQ
Вопрос? Что больше: парсек или световой год?
Ответ: Парсек больше светового года: один световой год — примерно 0,3066 пк, а один парсек — примерно 3,26 светового года.
Вопрос? Кто придумал парсек?
Ответ: Термин предложил британский астроном Герберт Холл Тернер в начале XX века. Название связано со словами parallax и second — "параллакс" и "секунда".
Вопрос? Что такое 10 парсеков в астрономии?
Ответ: Это ближняя область вокруг Солнца по межзвёздным меркам. В пределах 10 пк находятся десятки ближайших звёзд и коричневых карликов.
Вопрос? Почему парсек почти не применяют внутри Солнечной системы?
Ответ: Потому что единица получается слишком крупной для планет. Орбиты обычно описывают в километрах или астрономических единицах.
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