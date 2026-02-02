Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Колесо на мокром асфальте
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 11:57

Дождь превращает дорогу в ловушку — две привычки спасают от самых жёстких ошибок

Дождь меняет привычную дорогу за считанные минуты: сцепление падает, видимость хуже, а ошибки "прощаются" куда реже. При этом не всегда нужны сложные техники — иногда достаточно правильно держать дистанцию и вовремя распознавать риск аквапланирования. Эти два приёма чаще всего помогают избежать самых неприятных сценариев на мокром асфальте. Об этом сообщает CITIZEN AUTO.

Дистанция — ваш запас времени и метров

На мокрой дороге тормозной путь заметно увеличивается, даже если скорость кажется умеренной. В материале отмечается, что при движении около 90 км/ч остановка на мокром покрытии в среднем требует более чем на 30 метров больше, чем на сухом. В городском потоке или на трассе это расстояние превращается в решающий "коридор безопасности", который даёт шанс отреагировать без паники.

Самый простой ориентир — правило двух секунд. Выберите объект на обочине или разметку и отсчитайте, через сколько времени вы проедете то же место после автомобиля впереди. Если выходит меньше двух секунд, дистанцию стоит увеличить. В дождь это особенно важно, потому что внезапное торможение впереди или неожиданная лужа появляются без предупреждения, а времени на реакцию всегда меньше, чем кажется.

Аквапланирование: замечать заранее и не дёргаться

Вторая ключевая опасность на мокрой дороге — аквапланирование, когда шины теряют контакт с асфальтом из-за слоя воды, и машина начинает "плыть". Чаще всего это случается на прямых участках и шоссе, особенно там, где асфальт блестит или вода стоит в колеях и лужах. Признаки риска можно увидеть заранее: сильные брызги у машин впереди, тёмные "зеркальные" полосы воды, участки, где поток явно уходит в колеи.

Профилактика начинается с очевидного, но работающего шага: снизить скорость и внимательно читать дорогу на несколько десятков метров вперёд. Если же аквапланирование всё-таки началось, правило такое же простое, как и важное — не тормозить и не делать резких движений рулём. Машину нужно держать прямо и спокойно, с ровным управлением, пока шины не "поймают" покрытие обратно.

Дождь редко наказывает за осторожность, зато легко наказывает за самоуверенность. Увеличенная дистанция и привычка заранее замечать "водяные ловушки" заметно снижают риск и помогают доехать спокойно даже в сложную погоду.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

