Иномарки вернутся, а цены — нет? Эксперты "Рольфа" предрекают отсутствие снижения цен

Многие автолюбители до сих пор живут надеждой, что возвращение "большой европейской тройки" и американских концернов мгновенно превратит автосалоны в территорию низких цен. Представьте: утренний кофе, свежий глянец прайс-листов, и там — те самые цифры из 2021 года. Однако реальность куда суровее. Пока одни мечтают о камбэке западных брендов, другие внимательно изучают иллюзию идеального состояния на вторичном рынке, понимая, что дешевых машин в ближайшее время не предвидится. Эйфория от возможного открытия границ для официальных поставок разбивается о жесткие экономические барьеры и изменившуюся логистику, которая уже никогда не станет прежней.

"Даже если западные бренды решат вернуться официально, они столкнутся с колоссальными расходами на восстановление дилерских сетей и сертификацию. Никто не будет продавать машины в убыток, чтобы просто порадовать покупателя старой ценой. Сегодня стоимость автомобиля формируется не только шильдиком, но и сложнейшей цепочкой пошлин и логистических затрат, которые за последние пару лет выросли в разы." Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Миф о мгновенном падении цен

Ожидание того, что западные марки обрушат рынок своим присутствием, строится на ложной логике избыточного предложения. На самом деле, правила игры на авторынке диктует не только конкуренция, но и фискальная политика страны. Утилизационный сбор, таможенные пошлины и акцизы составляют добрую половину стоимости любого импортного седана или кроссовера.

Даже если завод в Германии или США даст команду "отгружать", конечный ценник в Москве будет привязан к актуальному курсу валют и текущим налоговым ставкам. Владельцы, которые стараются выгодно продать авто сейчас, правильно делают: дефицит предложения никуда не исчезнет по щелчку пальцев. Рост издержек на содержание бизнеса заставляет дилеров закладывать маржу в каждый проданный экземпляр.

Светлана Виноградова, возглавляющая крупный холдинг "Рольф", открыто говорит о том, что надежды на "ценовой откат" необоснованы. Бренд — это всего лишь имидж, а цена — это математика. И эта математика сегодня не подразумевает возможности купить новый европейский автомобиль по цене двухлетней давности, даже при самом оптимистичном сценарии возвращения компаний на рынок.

Логистика и издержки: почему дорого

Проблема не только в налогах, но и в том, как автомобиль попадает к конечному пользователю. Старые, отлаженные пути поставок разрушены, а создание новых требует времени и огромных инвестиций. Покупатели часто забывают, что инфраструктура обслуживания также требует колоссальных вложений, особенно в части оригинального софта и диагностического оборудования.

Многие сейчас обращают внимание на альтернативы и пытаются понять, насколько надежен советский внедорожник или привычные китайские модели. Разница в цене между ними и "возвращенцами" будет сохраняться именно из-за разного уровня локализации и поддержки государством внутреннего производства. В итоге западный масс-маркет рискует превратиться в премиум-сегмент по умолчанию.

К тому же, современные машины стали сложнее технически, что напрямую влияет на их складскую стоимость. Если раньше можно было говорить о простом "железе", то теперь каждый блок управления — это валютная составляющая. Обслужить такие системы без официального доступа к серверам производителя крайне сложно, что также увеличивает итоговые счета за владение транспортом.

Борьба за потребителя в новых условиях

Конкуренция на дорогах теперь выражается не только в количестве лошадиных сил, но и в технологиях контроля. Например, водителям стоит помнить, что инновационные камеры уже давно научились распознавать нарушения, которые раньше оставались незамеченными. На этом фоне борьба брендов за лояльность клиента смещается в сторону дополнительных сервисов и гарантийных обязательств.

Техническое состояние парка тоже вызывает вопросы у экспертов. Частые "болячки", такие как смертельный люфт в рулевом управлении, требуют качественных запчастей, поставки которых от западных марок все еще остаются нестабильными. Без регулярного и доступного сервиса само по себе возвращение брендов теряет смысл для практичного автовладельца.

В конечном счете, рынок будет балансировать между желанием покупателя получить статусную вещь и необходимостью экономить. Если бюджет не позволяет смотреть в сторону люкса, приходится внимательнее выбирать автомобиль для загородных поездок из доступных на сегодняшний день вариантов. Раздутые ожидания только мешают трезво оценивать свои финансовые возможности при выборе железного коня.

"Любая попытка технического тюнинга, будь то установка неоригинальных запчастей или модификация оптики, может закончиться плачевно. Мы видим, как неправильные светодиоды выводят из строя штатную проводку современных иномарок. Владельцы в погоне за экономией часто рискуют безопасностью, забывая, что обслуживание западного авто всегда было дорогим удовольствием, а в текущих условиях станет просто золотым." Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Подводя итог, можно сказать, что ситуация на рынке остается стабильно сложной. Официальные представители отрасли подтверждают: чудес не бывает. Подобные выводы сделаны на основе анализа финансовых отчетов и реального положения дел в логистике, о чем сообщает сайт издания РБК и другие профильные источники.

FAQ

Стоит ли ждать падения цен на запчасти после возвращения брендов?

Маловероятно, так как стоимость запчастей напрямую завязана на валютный курс и сложности с международными платежами.

Изменится ли ситуация со штрафами для западных марок?

Нет, ПДД едины для всех, и нарушения с фарами или другими узлами будут караться одинаково строго.

Будут ли дилеры делать большие скидки?

Скорее всего, мы увидим маркетинговые акции, но базовая стоимость машины останется высокой из-за утильсбора.

"Покупателю важно понимать, что гарантия от производителя — это огромная финансовая нагрузка на дилера. Если бренды вернутся, они будут закладывать все риски в цену авто. Рынок уже привык к новым правилам, и возвращение к прежним ценникам невозможно физически — за это время изменилась сама структура экономики." Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту Иван Рогов

Читайте также