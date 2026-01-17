Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Санаторий
Санаторий
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:31

Санаторное лечение перестало быть для 50+ — новый формат привлёк совсем другую публику

Санаторно-курортный отдых в России вырос до 7,2 млн туристов — госреестр РФ

Санаторный отдых в России за последние годы заметно изменился и вышел за рамки привычного "лечения по возрасту". В здравницы все чаще отправляются молодые туристы, семьи и те, кто ищет восстановление без строгих медицинских показаний. Спрос растет настолько быстро, что места на популярные даты бронируют за месяцы вперед. Об этом сообщает "Интерфакс".

Почему интерес к санаториям растет

С 2020 года санаторно-курортный отдых в России демонстрирует устойчивый рост. Пандемия усилила внимание к восстановлению здоровья, а тренд на профилактику заболеваний сделал такие поездки частью образа жизни. По данным государственного реестра курортного фонда, лицензии на санаторно-курортную деятельность имеют 1728 организаций, при этом туристов принимают 1059 из них. В 2024 году здравницы посетили 7,2 млн человек — это на 10% больше, чем в 2019 году. Все чаще туристы рассматривают санаторий как альтернативу классическому отпуску, особенно в зимний период, когда востребован, например, зимний отдых в Крыму.

"Мы видим постоянный рост спроса на санаторно-курортные услуги. Это связано с популярностью здорового образа жизни и интересом к превентивным методикам", — рассказала директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.

География и специализация курортов

Традиционными лидерами остаются курорты юга России. Краснодарский край привлекает сочетанием лечения и моря, Кавказские Минеральные Воды считаются флагманом лечебного туризма, а Крым, Подмосковье и Алтай стабильно входят в число популярных направлений. Каждый регион имеет свою медицинскую специализацию, что важно учитывать при выборе путевки. При этом растет интерес и к зарубежным здравницам постсоветского пространства, где востребован, в частности, санаторий Багабат, ориентированный на зимние оздоровительные программы.

"Каждый город на Кавминводах имеет свой профиль: Кисловодск — сердце и дыхание, Ессентуки и Железноводск — ЖКТ, Пятигорск — опорно-двигательная система", — подчеркнула Алена Громова.

Санаторное лечение строится на сочетании природных факторов, физиотерапии, диет и лечебной физкультуры. Даже при коротких заездах туристы проходят консультацию врача и получают индивидуальные рекомендации.

Новые форматы и стоимость отдыха

Современные санатории все чаще переходят в премиальный сегмент. Обновляется инфраструктура, появляются объекты уровня 4-5 звезд, расширяется спектр программ — от классического лечения до антистресса и детокса. Одновременно снижается выраженная сезонность: зимние заезды становятся не менее востребованными, чем летние.

"Санатории ориентируются на гостей, готовых платить за качество и комплексный подход", — пояснила Алена Громова.

Стоимость путевок зависит от региона и наполнения программы. В зимний период цены начинаются от 23,8 тыс. рублей на человека и могут достигать 117 тыс. рублей. В 2025 году средний чек вырос примерно на 16%, а в ряде регионов — до 20% за год, что связано с ростом издержек и переходом к динамическому ценообразованию.

Санаторно-курортный отдых в России постепенно становится универсальным форматом заботы о здоровье. Он привлекает более молодую аудиторию, предлагает разнообразные программы и высокий уровень сервиса. При этом ключевыми факторами успешной поездки остаются правильный выбор профиля лечения и заблаговременное бронирование.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

