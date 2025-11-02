Похудеть без таблеток и изнуряющих диет: врач рассказал, как сбросить вес безопасно

Избавиться от нескольких лишних килограммов можно без лекарств и жёстких диет — достаточно наладить питание и добавить движения. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, подчеркнув, что такие меры эффективны только при умеренном избытке веса.

"Если появился лишний вес, но не ожирение первой, второй или третьей степени, то снизить его довольно просто. Нужно внести коррективы в питание, наладить калораж, убрать быстрые углеводы, восстановить работу кишечника. При появлении лишнего веса стоит также увеличить физическую активность — идти в зал, на грядки, в бассейн", — отметил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Когда достаточно диеты и спорта

По словам специалиста, нормализация питания и физическая активность — универсальные инструменты для тех, кто только начал набирать вес. Главное — не доводить ситуацию до ожирения, когда организм уже требует медицинского вмешательства.

"Эти советы будут рабочими только в том случае, если у человека не очень большой лишний вес", — уточнил врач.

Ключевой принцип — баланс калорий: тратить больше, чем поступает с едой. Убрав быстрые углеводы, сладости, фастфуд и добавив больше белка, овощей и воды, можно безопасно снизить вес без стресса для организма.

Физическая нагрузка должна быть регулярной, но посильной. Это может быть спортзал, плавание, ходьба или работа на даче — любая активность помогает ускорить обмен веществ.

Когда нужна помощь врача

Если масса тела превышает норму значительно, одного изменения образа жизни уже недостаточно.

"При ожирении второй или третьей степени помогут лишь препараты и хирургическое вмешательство", — пояснил Кондрахин.

Такие состояния требуют комплексного подхода: обследования, корректировки питания под контролем эндокринолога и иногда медикаментозной терапии.

Даже при ожирении первой степени ситуация усложняется — нужно учитывать метаболические изменения.

"При ожирении первой степени мы не только разбираем вопросы пищевого поведения, калоража, физической активности, но и смотрим на метаболизм, изменение липидного обмена, углеводного обмена, изучаем толерантность к глюкозе, толерантность к инсулину и многое другое", — подчеркнул специалист.

Сравнение методов снижения веса

Степень лишнего веса Основной подход Дополнительные меры Избыточная масса тела (до 10 кг) Коррекция питания, физнагрузка Контроль калорий, сон, стресс Ожирение I степени Диета + обследование метаболизма Консультация эндокринолога Ожирение II-III степени Медикаменты, хирургия Долгосрочная реабилитация

Как действовать пошагово

Рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Если ИМТ в пределах 25-29 — откорректировать рацион. Уменьшить потребление быстрых углеводов и жиров. Добавить 150 минут умеренной активности в неделю. Следить за сном — недосып повышает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит. При отсутствии результата в течение 3 месяцев обратиться к врачу.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: садиться на строгие диеты и полностью исключать углеводы.

• Последствие: замедление метаболизма и срыв.

• Альтернатива: сбалансированное питание с умеренным дефицитом калорий.

• Ошибка: тренироваться чрезмерно, "сжигая" всё за неделю.

• Последствие: перегрузка сердца, травмы, стресс.

• Альтернатива: постепенное увеличение активности и контроль пульса.

А что если вес возвращается?

Это значит, что организм не перестроился на новый режим. Важно не только похудеть, но и удержать результат. Для этого полезно соблюдать режим питания, поддерживать умеренную физическую активность и не возвращаться к старым привычкам.

Контроль веса — процесс постоянный, но не изнурительный: достаточно разумного отношения к еде и движению.

Плюсы и минусы разных подходов

Метод Плюсы Минусы Коррекция питания Безопасно, естественно Требует самодисциплины Спорт Ускоряет обмен веществ Возможны перегрузки Медикаменты Эффективно при ожирении Возможны побочные эффекты Хирургия Решает тяжёлые случаи Риски операции, длительное восстановление

FAQ

Какой дефицит калорий безопасен?

Для постепенного снижения веса достаточно уменьшить рацион на 10-15% от нормы.

Что выбрать — диету или спорт?

Лучше сочетать оба метода: питание определяет 70% успеха, физнагрузка — оставшиеся 30%.

Как понять, что пора обращаться к врачу?

Если вес не снижается более 3 месяцев или есть признаки метаболических нарушений (усталость, скачки давления, уровень сахара).

Мифы и правда

• Миф: чтобы похудеть, нужно есть как можно меньше.

Правда: слишком низкокалорийные диеты замедляют обмен веществ.

• Миф: бег — лучший способ сбросить вес.

Правда: любая аэробная нагрузка эффективна при регулярности и правильном питании.

• Миф: препараты для похудения безопасны.

Правда: большинство из них требуют врачебного контроля.