Исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана показало, что использование инъекционных препаратов для похудения и лечения диабета, таких как Оземпик и Вегови, может увеличивать риск развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НАПИН), редкого заболевания, потенциально приводящего к слепоте. Это состояние вызвано снижением притока крови к головке зрительного нерва.

Результаты исследования, опубликованные в JAMA Ophthalmology, основаны на анализе данных 17 тысяч человек. Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований для подтверждения результатов и выявления механизмов потенциальной потери зрения. Полученные данные могут изменить подходы к назначению данных препаратов пациентам с заболеваниями зрения, такими как глаукома.

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