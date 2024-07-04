Исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана показало, что использование инъекционных препаратов для похудения и лечения диабета, таких как Оземпик и Вегови, может увеличивать риск развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НАПИН), редкого заболевания, потенциально приводящего к слепоте. Это состояние вызвано снижением притока крови к головке зрительного нерва.
Результаты исследования, опубликованные в JAMA Ophthalmology, основаны на анализе данных 17 тысяч человек. Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований для подтверждения результатов и выявления механизмов потенциальной потери зрения. Полученные данные могут изменить подходы к назначению данных препаратов пациентам с заболеваниями зрения, такими как глаукома.
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