Тренер по снижению веса Шейн Роуленд, известный в TikTok, развеял три популярных мифа о похудении. Он утверждает, что время приема пищи, например, ночь, не влияет на увеличение веса, поскольку калории одинаковы в любое время суток.
Роуленд также подчеркнул, что разные продукты с одинаковой калорийностью могут по-разному воздействовать на организм, например, чипсы и ягоды. Также он опроверг мнение о вреде напитков без сахара, объяснив, что они могут быть полезны для контроля аппетита и предотвращения переедания, удовлетворяя желание съесть что-то сладкое без добавления калорий.
Фото: publicdomainpictures.net/Robin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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