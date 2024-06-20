Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла о рисках кетодиеты, подразумевающей снижение потребления углеводов для похудения. Она объяснила, что углеводы необходимы для энергии, необходимой мозгу и мышцам, особенно во время физических нагрузок.

Отказ от углеводов может усугубить хронические заболевания и повысить риски для сердца, печени и поджелудочной железы из-за высокого содержания жиров в кетодиете.

Также нехватка углеводов способствует повышению уровня холестерина и риска развития атеросклероза, что может привести к серьезным сердечно-сосудистым проблемам. Врачи советуют избегать диет с очень низкой калорийностью и монодиет для похудения.

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