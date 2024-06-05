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Диетолог Гинзбург: самый эффективный способ избавиться от ожирения — изменение отношения к еде
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:20

Диетолог Гинзбург: самый эффективный способ избавиться от ожирения — изменение отношения к еде

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самый эффективный способ борьбы с ожирением заключается в изменении отношения к еде и жизни. Он подчеркнул необходимость противостоять инстинктам, которые способствуют набору веса, и предлагает комплексный подход, включающий образование, воспитание навыков здорового питания и образа жизни, а также профилактику медицинскими методами, сообщает News.Ru.

Однако Гинзбург отметил, что, несмотря на понимание этой тактики, пока она не привела к успеху ни в одной стране, включая Россию.

Фото: commons.wikimedia.org/ЦЯНЬ ЦЗЯВЭНЬ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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