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Диетолог Питерсон: интервальное голодание соблюдать проще, чем подсчет калорий
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:45

Диетолог Питерсон: интервальное голодание соблюдать проще, чем подсчет калорий

Основным преимуществом интервального голодания как метода похудения является его простота по сравнению с подсчетом калорий. Этот метод подразумевает соблюдение временных рамок для приема пищи, например, по схеме 16/8, где 16 часов — время голодания.

По словам диетолога Кортни Питерсон из Университета Алабамы, это значительно проще, чем точный подсчет калорий, который может быть сложен и требовать много времени. По эффективности интервальное голодание сравнимо с методикой подсчета калорий, но более удобно для психологического комфорта и управления весом.

Фото: commons.wikimedia.org/Витюгова Женя (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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