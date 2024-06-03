Основным преимуществом интервального голодания как метода похудения является его простота по сравнению с подсчетом калорий. Этот метод подразумевает соблюдение временных рамок для приема пищи, например, по схеме 16/8, где 16 часов — время голодания.
По словам диетолога Кортни Питерсон из Университета Алабамы, это значительно проще, чем точный подсчет калорий, который может быть сложен и требовать много времени. По эффективности интервальное голодание сравнимо с методикой подсчета калорий, но более удобно для психологического комфорта и управления весом.
Фото: commons.wikimedia.org/Витюгова Женя (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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