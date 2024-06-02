Метод "30-30-30", ставший популярным на платформе TikTok, предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения и выполнение 30-минутной аэробной тренировки средней или низкой интенсивности. Этот подход помогает формировать здоровые привычки и способствует похудению, подтвердили эксперты.

Белок важен для поддержания мышечной массы при снижении веса, а утренние тренировки могут улучшить сердечно-сосудистое здоровье, хотя время дня для занятий спортом, по данным исследований, не играет значительной роли. Главная ценность метода заключается в формировании привычек, способствующих здоровому образу жизни и потере веса.

Фото: commons.wikimedia.org/Justinegal3191 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)