Тренировка в зале
Тренировка в зале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 8:10

Кардио не работает так, как вы думаете: сила сжигает жир даже во сне

Силовые тренировки ускоряют метаболизм и укрепляют суставы — Холли Перкинс

Силовые тренировки — не только способ укрепить мышцы, но и путь к более активному метаболизму и уверенности в собственных силах. Многие женщины по привычке делают ставку на кардио, но именно работа с весами помогает достичь гармоничного, подтянутого тела и избежать перегрузок.

Почему стоит добавить силовые упражнения

Если вы проводите часы на беговой дорожке, а результат застыл на месте, проблема может быть не в недостатке усердия, а в отсутствии разнообразия. Весовая нагрузка стимулирует рост мышц, ускоряет обмен веществ и помогает расходовать калории даже в покое.

"Чем больше мышц у человека, тем выше его энергетические затраты даже в состоянии покоя", — отметила тренер и основатель Women's Strength Nation Холли Перкинс.

Помимо ускорения метаболизма, силовые тренировки укрепляют суставы и связки, повышая устойчивость к травмам. Это особенно важно при активном образе жизни или после длительных кардионагрузок.

Суть 4-недельного плана

Автор программы предлагает тренироваться дважды в неделю, оставляя между занятиями не менее двух дней отдыха. В эти дни допускается лёгкое кардио или растяжка. Постепенно нагрузка увеличивается за счёт изменения количества повторений, подходов и времени отдыха.

  • 1 неделя: 3 подхода по 12 повторений, отдых 30 секунд.

  • 2 неделя: 3 подхода по 15 повторений, отдых 15 секунд.

  • 3 неделя: 3 круга по одному подходу каждого упражнения, без отдыха между ними, 1 минута перерыва после круга.

  • 4 неделя: 4 круга по 12 повторений, без перерывов между ними.

Такая структура позволяет телу адаптироваться к растущим требованиям и формировать выносливость без чрезмерного стресса.

Первая тренировка: упор на ноги и корпус

Цель — развить силу ног, ягодиц и верхней части тела. Для выполнения потребуется доступ к тренажёрам и гантелям.

  • Жим ногами. Сядьте в тренажёр, стопы чуть шире плеч. Медленно опускайте платформу, затем выталкивайте её, сохраняя контроль.

  • Гоблет-присед. Возьмите гантель или гирю, удерживая перед грудью. Опуститесь в присед, следя за спиной, затем вернитесь в исходное положение.

  • Тяга блока сидя. Сядьте на тренажёр, возьмитесь за рукоять нейтральным хватом. Тяните к себе, сводя лопатки, и медленно возвращайтесь в исходную позицию.

  • Разведение гантелей лёжа. Лягте на скамью, держа гантели над грудью. Опустите руки в стороны до уровня плеч и верните обратно.

  • Ягодичный мост с гантелью. Сядьте перед скамьёй, положите гантель на таз, упёршись лопатками в край. Поднимайте бёдра, пока тело не образует прямую линию от коленей до плеч.

Вторая тренировка: полное тело

Эта серия упражнений развивает силу рук, ног и корпуса, помогая сбалансировать нагрузку.

  • Жим ногами. Повторите предыдущий вариант, варьируя вес.

  • Шагающие выпады. С гантелями в руках делайте шаг вперёд, опускаясь до угла 90° в коленях, затем возвращайтесь и меняйте ногу.

  • Молотковые сгибания рук. Сидя, поднимайте гантели, не разворачивая кисти. Опускайте плавно, контролируя движение.

  • Разведение гантелей лёжа. Повторите упражнение из первой тренировки, но следите за дыханием — вдох при разведении, выдох при сведении.

  • Жим вниз на блоке. Встаньте перед тренажёром, возьмитесь за прямую рукоять. Опускайте её к бёдрам, напрягая трицепсы.

Ошибки и последствия: альтернатива

  • Ошибка: слишком большой вес с первых занятий.
    Последствие: перегрузка суставов и мышц.
    Альтернатива: начать с лёгких гантелей и увеличивать вес постепенно.

  • Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: высокий риск травм.
    Альтернатива: уделить 5-7 минут динамической растяжке или кардио.

  • Ошибка: редкие тренировки.
    Последствие: отсутствие прогресса.
    Альтернатива: придерживаться расписания дважды в неделю, но регулярно.

А что если нет тренажёра?

Дома можно заменить большинство упражнений:

  • жим ногами — приседания со стулом или резиновой лентой;

  • тягу блока — тяга с эспандером;

  • жим вниз — отжимания узким хватом.

Главное — сохранять технику и контроль над движением.

Плюсы и минусы силовых тренировок

  • Плюсы: ускорение метаболизма, укрепление костей, улучшение осанки, повышение выносливости.

  • Минусы: необходимость оборудования, риск травм при нарушении техники, длительное восстановление после нагрузок.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки и лёгких гантелей.

  2. Следите за дыханием и положением спины.

  3. Не увеличивайте вес резко — дайте телу адаптироваться.

  4. После тренировки выполните растяжку.

  5. Поддерживайте баланс питания с достаточным количеством белка.

FAQ

Как выбрать правильный вес?
Вес должен позволять выполнить 10-12 повторений с усилием на последних двух.

Можно ли делать кардио в дни отдыха?
Да, умеренное кардио (ходьба, йога, плавание) поможет восстановлению.

Сколько длится тренировка?
Обычно 40-60 минут, включая разминку и заминку.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки с весами делают женщину "мужеподобной".
    Правда: женский гормональный фон не позволяет развить чрезмерную мускулатуру без специальных препаратов.

  • Миф: кардио лучше для похудения.
    Правда: силовые тренировки ускоряют метаболизм и способствуют долгосрочному сжиганию жира.

  • Миф: поднимать тяжести опасно.
    Правда: при правильной технике силовые нагрузки укрепляют суставы и предотвращают травмы.

Интересные факты

  • После 30 лет тело теряет до 3% мышечной массы ежегодно, если не тренироваться.

  • За счёт роста мышц увеличивается плотность костей, что снижает риск остеопороза.

  • Даже 2 силовые тренировки в неделю улучшают показатели сна и снижают уровень стресса.

В итоге четырёхнедельная программа становится не просто фитнес-планом, а стартом к новому образу жизни, где сила, выносливость и уверенность идут рука об руку.

