Минус 5 кг без изнурения: лишний вес уходит из-за привычки, которую все считают бесполезной

Ходьбу долго считали слишком простой активностью, чтобы всерьёз воспринимать её как инструмент для снижения веса. Однако современные данные заставляют взглянуть на привычные прогулки иначе. Регулярная ходьба всё чаще фигурирует в исследованиях как эффективный и устойчивый способ повлиять на массу тела и общее самочувствие. Об этом сообщает издание Shape.

Может ли обычная ходьба привести к снижению веса

Ответ на этот вопрос положительный, и он подтверждён научными наблюдениями. Ходьба повышает частоту сердечных сокращений и помогает расходовать калории, формируя энергетический дефицит — ключевое условие для снижения веса. При этом она остаётся щадящей формой активности, доступной людям с разным уровнем подготовки.

Исследования показывают, что регулярные прогулки работают не только за счёт продолжительности, но и за счёт структуры движения. Например, интервальная ходьба с чередованием темпа усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и мышцы ног, помогая повысить общую эффективность тренировки без увеличения времени.

Что говорят исследования о формате и частоте прогулок

Научные данные подтверждают, что формат прогулок имеет значение. В исследовании, опубликованном в журнале Obesity, участники, которые делили нагрузку на две короткие прогулки в день, показали более заметное снижение веса и объёмов, чем те, кто ограничивался одной длинной сессией. При этом рацион у всех был одинаковым по калорийности.

Дополнительную роль играет и среда, в которой человек двигается. Прогулки на свежем воздухе отличаются от занятий на дорожке: ходьба на улице задействует больше мышц, требует адаптации к рельефу и темпу, а также положительно влияет на настроение, что повышает приверженность активности.

Сколько времени нужно, чтобы сбросить 5 кг

Скорость снижения веса индивидуальна и зависит от исходных параметров: массы тела, рациона и уровня активности. Специалисты сходятся во мнении, что безопасная потеря веса составляет до 1 кг в неделю. В таком случае теоретически 5 кг можно сбросить за пять недель, однако на практике чаще речь идёт о периоде от 10 до 24 недель.

Более плавный темп позволяет легче вписать прогулки в повседневную жизнь, не отказываясь от отпусков и выходных, и повышает шансы сохранить достигнутый результат в долгосрочной перспективе.

Сколько калорий сжигается во время ходьбы

Расход энергии при ходьбе зависит от темпа, веса человека, возраста, пола и рельефа маршрута. В среднем прохождение 1,5 км, что соответствует примерно 2000 шагов, позволяет сжечь от 80 до 100 ккал. Учитывая, что около 3500 ккал эквивалентны 0,5 кг веса, для такого результата потребуется пройти порядка 40 км.

Для человека весом около 70 кг один час ходьбы даёт разный эффект в зависимости от скорости: при спокойном темпе это около 140 ккал, а при быстром — более 300 ккал. Увеличение скорости напрямую отражается на энергетических затратах.

Как усилить эффект без увеличения времени прогулок

Даже час быстрой ходьбы не всегда создаёт дефицит в 500 ккал в день, поэтому важно использовать дополнительные приёмы. Ускорение темпа и подъёмы в гору заметно увеличивают нагрузку на мышцы и сердечно-сосудистую систему. Неровный рельеф активнее включает ягодицы и мышцы-стабилизаторы.

Ещё один рабочий подход — чередование коротких отрезков бега и ходьбы. Такой формат помогает поддерживать интенсивность без переутомления и позволяет дольше оставаться в движении.

В итоге ходьба перестаёт быть просто фоном повседневной жизни и превращается в полноценный инструмент для работы с весом. Она не требует сложного оборудования, легко адаптируется под любой график и при регулярности способна дать заметный результат.