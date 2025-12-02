Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина, измеряющая живот
Женщина, измеряющая живот
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 19:10

Узнала свой тип питания — и перестала мучиться с вечным чувством вины

Подсчёт калорий повышает осознанность в питании — отмечают диетологи

Каждый человек стремится к идеальной форме, но не всем подходит один и тот же путь. Одни теряют вес легко, другим нужно приложить усилия и выработать собственную стратегию. В журнале SELF был опубликован обзор книги Lose It! Анада О'Коннора и Чарльза Тига - проекта, выросшего из популярного приложения для подсчёта калорий. Авторы утверждают, что система работает независимо от диеты или предпочтений в еде. Об этом сообщает издание SELF.

Концепция книги Lose It!

Основная идея книги проста: контроль над питанием — это не строгие запреты, а осознанный выбор. Авторы предлагают использовать приложение как инструмент, который помогает понять собственные привычки и скорректировать их. В отличие от множества модных диет, Lose It! не диктует, что именно нужно есть. Система гибкая — она подстраивается под пользователя, будь он веган, диабетик или просто требовательный к своему рациону.

"Мы позволяем людям худеть своим способом", — говорит соавтор Чарльз Тиг.

Главная ценность подхода — в универсальности. Неважно, сколько калорий вы потребляете или сколько тренировок в неделю посещаете, ключ к успеху — постоянство. Приложение помогает пользователю не только следить за балансом калорий, но и выстраивать собственную систему мотивации. Авторы приводят данные: более 80 % пользователей действительно отмечают снижение веса, если придерживаются метода хотя бы несколько недель.

Типы пищевого поведения

Создатели Lose It! выделяют несколько распространённых моделей поведения, мешающих похудению. Понимание своего "весового типа" — первый шаг к изменению привычек. Каждая категория отражает типичные ошибки, знакомые многим.

Тип 1. "Выходной едок"

Такой человек строго соблюдает правила с понедельника по пятницу, но теряет контроль в выходные. Пятничный вечер с друзьями, фуршеты и сладости легко сводят на нет все усилия недели. Авторы советуют не превращать будни в сплошную аскезу — добавьте в них немного удовольствий, чтобы не "срываться" в субботу. Один ужин с любимыми блюдами в середине недели лучше, чем трёхдневное переедание.

Тип 2. "Любитель калорийных напитков"

Кофе с сиропом, сладкие газированные напитки и спортивные напитки — скрытые источники калорий. Один стакан латте с жирными сливками может содержать почти столько же энергии, сколько полноценный обед. Исследователи из Калифорнийского центра общественного здоровья подсчитали, что средний американец выпивает около 50 галлонов сладких напитков в год. Советы просты: замените сладкую газировку на минеральную воду с лимоном, а кофе — на вариант с обезжиренным молоком.

Тип 3. "Охотник за едой на ходу"

Этот тип знаком многим: человек хватает всё, что попадается под руку — от пончиков на утреннем совещании до шоколадки на кассе. В условиях постоянных соблазнов удержать контроль сложно. Лучшее решение — заранее планировать перекусы и всегда иметь под рукой полезные варианты. Если предстоит корпоратив с угощениями, стоит перекусить заранее, чтобы не накинуться на сладости. Даже маленькая тарелка с несколькими закусками поможет избежать переедания.

Тип 4. "Едок от стресса"

Когда накапливается тревога, организм выделяет гормон кортизол, который провоцирует тягу к жирной и сладкой пище. Упорные попытки "заесть" стресс редко помогают, зато добавляют килограммы. Авторы книги рекомендуют искать иные способы разрядки — прогулки, фитнес, йогу. Исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско показали, что регулярные тренировки снижают уровень кортизола и защищают клетки организма от его разрушительного воздействия.

Тип 5. "Судья упаковки"

Это категория людей, которые покупают "диетические" батончики и обезжиренные йогурты, не читая состав. Производители активно используют слова "натуральный", "фитнес" или "без сахара", хотя продукт может быть высококалорийным. Чтобы избежать ловушек, стоит изучать этикетки и выбирать продукты с минимальной обработкой — овощи, цельные злаки, орехи, рыбу. Осознанное отношение к покупкам помогает избежать самообмана и сэкономить калории.

Сравнение Lose It! и других систем

Многие приложения для похудения предлагают строгие рамки — от подсчёта макронутриентов до обязательных тренировок. Lose It! выделяется своей простотой и дружелюбным интерфейсом.

  • В отличие от MyFitnessPal, система меньше фокусируется на спортивных достижениях, делая акцент на ежедневных привычках.

  • По сравнению с Noom, где упор делается на психологические аспекты, Lose It! предлагает гибкий подход без коучинга.

  • Приложение также выигрывает за счёт социальной составляющей — пользователи могут делиться результатами и получать поддержку от сообщества.

Такой формат делает процесс не обязанностью, а привычкой, интегрированной в повседневную жизнь. По сути, Lose It! совмещает мотивацию, аналитику и элемент игры.

Плюсы и минусы метода

Метод Lose It! подкупает доступностью и адаптивностью, но не лишён ограничений.

Плюсы:

  • Простота использования и понятный интерфейс приложения.

  • Поддержка любой диеты и пищевых предпочтений.

  • Возможность анализировать данные и видеть прогресс.

  • Элемент мотивации через общение и вызовы с другими пользователями.

Минусы:

  • Для некоторых людей ведение журнала может стать навязчивым.

  • При отсутствии дисциплины приложение не даст результата.

  • Не учитывает медицинские аспекты (например, гормональные сбои).

Тем не менее в целом система воспринимается как инструмент осознанности — не замена врачу, а способ лучше понять собственное тело.

Советы по снижению веса шаг за шагом

  1. Определи свой тип. Осознай, какие привычки мешают тебе контролировать питание.

  2. Поставь реалистичную цель. Снижение на 0,5-1 кг в неделю считается оптимальным.

  3. Веди дневник питания. Даже краткие записи помогают отслеживать скрытые источники калорий.

  4. Планируй питание. Готовь здоровые перекусы заранее, чтобы избежать случайных перекусов.

  5. Двигайся каждый день. Любая активность — от прогулки до плавания — снижает стресс и ускоряет обмен веществ.

  6. Поддерживай мотивацию. Следи за прогрессом и награждай себя нематериальными бонусами: отдыхом, новой книгой, встречей с друзьями.

Популярные вопросы о похудении с Lose It!

Как работает приложение Lose It!
Оно помогает считать калории, анализировать питание и отслеживать прогресс. Пользователь вводит еду вручную или сканирует штрих-коды, а система автоматически рассчитывает баланс калорий и питательных веществ.

Можно ли использовать Lose It! без диеты?
Да, методика не требует конкретного рациона. Главное — контролировать энергетический баланс. Даже при обычном питании осознанность приводит к снижению веса.

Подходит ли Lose It! людям с ограничениями по здоровью?
Да, если нет противопоказаний врача. Приложение не заменяет консультацию специалиста, но помогает отслеживать питание, что особенно полезно при диабете или гипертонии.

Что делать, если вес стоит на месте?
Иногда организм адаптируется. В таком случае стоит пересмотреть калорийность и добавить физическую активность. Также важно следить за качеством сна и уровнем стресса.

