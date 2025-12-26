Минимальная доза — заметный сдвиг: добавки, которые убирают главные тормоза похудения

Интригующее обещание быстрых результатов снова оказалось в центре внимания — на этот раз речь зашла о добавках, которые якобы способны упростить путь к снижению веса. Фитнес-эксперт утверждает, что всего несколько веществ могут помочь организму эффективнее справляться с нагрузками и ускорить процесс. Однако специалисты по питанию призывают не путать поддержку с чудесами. Об этом сообщает The Indian Express.

Что именно предлагает фитнес-эксперт

Создатель цифрового контента и фитнес-эксперт Шубх Хамирвасия рассказал в соцсетях о трёх добавках, которые, по его мнению, способны "убрать основные препятствия" на пути к похудению. Он подчёркивает, что речь не идёт о прямом сжигании жира, а о создании условий, при которых тело работает продуктивнее.

Первой он называет креатин — популярную добавку среди тех, кто занимается силовыми тренировками и стремится повысить выносливость. По словам Хамирвасии, креатин помогает лучше переносить физические нагрузки и тренироваться интенсивнее, что со временем может сказаться и на расходе энергии. Подобный подход уже обсуждался в контексте того, как креатин при интенсивных тренировках влияет на силовые показатели и общее самочувствие.

"Достаточно 3-5 г в день", — отметил фитнес-эксперт Шубх Хамирвасия.

Во втором пункте он упоминает кофеин, который действует схожим образом, повышая уровень энергии и снижая ощущение усталости во время занятий. Третьей добавкой стали омега-3 жирные кислоты, известные своей ролью в поддержании обмена веществ и здоровья сердечно-сосудистой системы. В конце видео Хамирвасия подчёркивает, что ни одна добавка не сжигает жир напрямую, но может повысить отдачу от тренировок и образа жизни в целом.

Взгляд клинического диетолога

Руководитель службы клинического питания и диетологии больницы Aster CMI в Бангалоре Эдвина Радж в целом соглашается с таким подходом, но призывает сохранять реалистичные ожидания. Она отмечает, что добавки часто подаются как быстрый путь к снижению веса, хотя их реальное влияние ограничено.

"Хотя некоторые добавки могут немного ускорить метаболизм, снизить аппетит или способствовать похудению, их эффект обычно незначителен и не гарантирован", — говорит руководитель службы клинического питания и диетологии Эдвина Радж.

По словам специалиста, ключевым фактором снижения веса остаётся дефицит калорий — когда человек расходует больше энергии, чем получает с пищей. Этого можно добиться только за счёт сбалансированного питания и регулярной физической активности. Именно поэтому эксперты всё чаще напоминают о мифах вокруг добавок и о том, что волшебные средства для сжигания жира редко работают так, как обещает реклама.

Что действительно может помочь

Говоря о креатине, кофеине и омега-3, Радж подчёркивает: эти вещества полезны для здоровья в целом, но не являются универсальным решением. Ничто не заменит изменения образа жизни, регулярных тренировок, здорового питания и полноценного сна, необходимого для восстановления.

О чём важно помнить

Диетолог подчёркивает необходимость осторожного и осознанного подхода. Добавки не должны становиться единственной опорой в процессе похудения, особенно если у человека есть хронические заболевания или он принимает лекарства.

"Добавки должны дополнять, а не заменять полноценное питание, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и питьевой режим", — отмечает Эдвина Радж.

Она также советует обращать внимание на возможные побочные эффекты — от нервозности до проблем с пищеварением. В итоге добавки могут дать небольшой бонус, но решающую роль по-прежнему играют повседневные привычки и образ жизни.