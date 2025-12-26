Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен с бутылкой воды в тренажерном зале
Спортсмен с бутылкой воды в тренажерном зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 5:26

Минимальная доза — заметный сдвиг: добавки, которые убирают главные тормоза похудения

Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия

Интригующее обещание быстрых результатов снова оказалось в центре внимания — на этот раз речь зашла о добавках, которые якобы способны упростить путь к снижению веса. Фитнес-эксперт утверждает, что всего несколько веществ могут помочь организму эффективнее справляться с нагрузками и ускорить процесс. Однако специалисты по питанию призывают не путать поддержку с чудесами. Об этом сообщает The Indian Express.

Что именно предлагает фитнес-эксперт

Создатель цифрового контента и фитнес-эксперт Шубх Хамирвасия рассказал в соцсетях о трёх добавках, которые, по его мнению, способны "убрать основные препятствия" на пути к похудению. Он подчёркивает, что речь не идёт о прямом сжигании жира, а о создании условий, при которых тело работает продуктивнее.

Первой он называет креатин — популярную добавку среди тех, кто занимается силовыми тренировками и стремится повысить выносливость. По словам Хамирвасии, креатин помогает лучше переносить физические нагрузки и тренироваться интенсивнее, что со временем может сказаться и на расходе энергии. Подобный подход уже обсуждался в контексте того, как креатин при интенсивных тренировках влияет на силовые показатели и общее самочувствие.

"Достаточно 3-5 г в день", — отметил фитнес-эксперт Шубх Хамирвасия.

Во втором пункте он упоминает кофеин, который действует схожим образом, повышая уровень энергии и снижая ощущение усталости во время занятий. Третьей добавкой стали омега-3 жирные кислоты, известные своей ролью в поддержании обмена веществ и здоровья сердечно-сосудистой системы. В конце видео Хамирвасия подчёркивает, что ни одна добавка не сжигает жир напрямую, но может повысить отдачу от тренировок и образа жизни в целом.

Взгляд клинического диетолога

Руководитель службы клинического питания и диетологии больницы Aster CMI в Бангалоре Эдвина Радж в целом соглашается с таким подходом, но призывает сохранять реалистичные ожидания. Она отмечает, что добавки часто подаются как быстрый путь к снижению веса, хотя их реальное влияние ограничено.

"Хотя некоторые добавки могут немного ускорить метаболизм, снизить аппетит или способствовать похудению, их эффект обычно незначителен и не гарантирован", — говорит руководитель службы клинического питания и диетологии Эдвина Радж.

По словам специалиста, ключевым фактором снижения веса остаётся дефицит калорий — когда человек расходует больше энергии, чем получает с пищей. Этого можно добиться только за счёт сбалансированного питания и регулярной физической активности. Именно поэтому эксперты всё чаще напоминают о мифах вокруг добавок и о том, что волшебные средства для сжигания жира редко работают так, как обещает реклама.

Что действительно может помочь

Говоря о креатине, кофеине и омега-3, Радж подчёркивает: эти вещества полезны для здоровья в целом, но не являются универсальным решением. Ничто не заменит изменения образа жизни, регулярных тренировок, здорового питания и полноценного сна, необходимого для восстановления.

О чём важно помнить

Диетолог подчёркивает необходимость осторожного и осознанного подхода. Добавки не должны становиться единственной опорой в процессе похудения, особенно если у человека есть хронические заболевания или он принимает лекарства.

"Добавки должны дополнять, а не заменять полноценное питание, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и питьевой режим", — отмечает Эдвина Радж.

Она также советует обращать внимание на возможные побочные эффекты — от нервозности до проблем с пищеварением. В итоге добавки могут дать небольшой бонус, но решающую роль по-прежнему играют повседневные привычки и образ жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физические упражнения изменили работу генов, связанных с жиром — MIT 23.12.2025 в 10:49
Жир отступает на клеточном уровне: тренировки включают гены, которые молчат без движения

Учёные выяснили, как физические упражнения меняют работу генов и клеток, влияя на вес, метаболизм и циркадные ритмы, и почему это важно для методов лечения.

Читать полностью » Отказ от жирной пищи перед тренировкой улучшил переносимость нагрузки — Femina 23.12.2025 в 2:46
Съел вроде правильно, а тело протестует: продукты, которые перед тренировкой включают саботаж

Что не стоит есть перед тренировкой и почему даже полезные продукты могут помешать результату — разбор ошибок питания и рекомендаций специалистов.

Читать полностью » Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры 22.12.2025 в 17:28
Ходьба натощак подвела худеющих: эффект оказался противоположным ожиданиям

Ходьба натощак часто кажется быстрым путём к стройности, но тренер объясняет, почему такой метод может мешать похудению и как сделать его эффективнее.

Читать полностью » Сборная России завершила 2025 год на 33 месте рейтинга ФИФА — ТАСС 22.12.2025 в 14:19
Не в хвосте и не в элите: какое место заняла сборная России в финальном рейтинге ФИФА

Сборная России закончила 2025 год на 33-м месте в рейтинге ФИФА с 1 524 очками. Узнайте, какие факторы влияют на позицию и ограничения для команды.

Читать полностью » Гусев связал спад Динамо с ростом нагрузки Карпина из-за сборной — ТАСС 22.12.2025 в 12:19
Клуб откатился на 10-е место: "Динамо" показало, чем заканчивается работа тренера на два фронта

Виктор Гусев делится мнением о том, как совместительство Карпина негативно сказалось на успехах "Динамо". Узнайте все детали громкого ухода тренера.

Читать полностью » Жим на наклонной скамье реже включают в тренировки — тренеры 22.12.2025 в 9:51
Скамья пылится в углу, а грудь теряет форму: старое упражнение оказалось полезнее, чем кажется

Жим лёжа на наклонной скамье почти исчез из программ, но не утратил ценность. Разбираемся, почему его забыли и в каких случаях он всё ещё работает.

Читать полностью » Отказ от строгих ограничений в праздники снизил риск переедания — Мокари диетолог 22.12.2025 в 9:29
Праздничные застолья и отдых сбивают баланс: тело реагирует не сразу и совсем не так

Праздники рушат режим, но это не повод отказываться от заботы о себе. Эксперты объясняют, как сохранить баланс без запретов и чувства вины.

Читать полностью » Матч с 22.12.2025 в 9:13
После рекордов наступила пауза: что происходит с Овечкиным в НХЛ

Александр Овечкин вновь ушёл со льда без заброшенной шайбы, продлив самую длинную безголевую серию сезона.

Читать полностью »

Новости
Общество
РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД
Экономика
Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов
Общество
Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин
Боеприпас Куб уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском — Минобороны России
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ — Минобороны России
Туризм
Район Рас-эль-Тин в Александрии соединяет восточную и западную гавани — Lonely Planet
Авто и мото
ПДД разрешают красный цвет задних фонарей, но техосмотр с ними не проходят — автоэксперты
Наука
На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet