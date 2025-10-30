Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:23

Вес уходит быстро, но затем замедляется: вот что происходит с вашим телом во время диеты

В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется

В начале диеты организм теряет лишнюю жидкость, что приводит к быстрому снижению веса. Это связано с уменьшением потребления соли, что, в свою очередь, вызывает потерю жидкости. В беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова объяснила, что это естественный процесс, который сопровождается улучшением состояния организма.

"Многие огорчаются, считая, что потерянный вес — это только вода, а не жир. Однако на самом деле это положительный процесс: снижается отечность тканей и подкожной жировой клетчатки, и организм начинает эффективнее расходовать собственные запасы," — отметила Белоусова.

Почему процесс похудения замедляется?

После первых недель диеты, когда вес уходит быстро, наступает адаптационный период — так называемый "стоп-вес". Этот момент наступает обычно спустя два месяца, когда организм привыкает к новому состоянию и временно перестает сбрасывать килограммы. Анна Белоусова подчеркнула, что это нормальная фаза, которая не должна вызывать разочарования.

"Не стоит менять рацион, ужесточать ограничения или резко сокращать калорийность. Достаточно проявить терпение, сохранить стабильный режим питания и немного увеличить физическую активность, если этого хочется," — объяснила диетолог.

Как пережить адаптационный период?

В этот период важно сохранять спокойствие и избегать паники.

"Разгрузочные дни — это мягкая мера, которая помогает организму немного освежиться и продолжить процесс похудения без чрезмерных усилий," — добавила Белоусова.

Эксперт советует не прибегать к крайним мерам, таким как строгие диеты или голодания. Вместо этого можно использовать классические разгрузочные дни: овощные, фруктовые, мясные, рыбные или рисово-компотные. Такие разгрузочные дни можно проводить не чаще двух раз в неделю.

