Отказалась от калорий — и стала вялой: вот почему дефицит питательных веществ не помогает похудеть

Правильное питание не всегда ведет к снижению веса, и этому могут мешать различные факторы, такие как генетика, метаболизм и недостаточный рацион. Об этом рассказала молекулярный биолог, нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с EcoSever.

Почему правильное питание не всегда помогает в снижении веса

Дробышева пояснила, что одной из частых ошибок при попытках похудеть является резкое сокращение рациона, что ведет к дефициту калорий и недополучению необходимых питательных веществ.

"Люди, пытаясь похудеть, сокращают себе общий объем пищи, становится бедный рацион как в калорийном плане, так и по нутриентам. Садятся на одну гречку, не получают тех компонентов, которые нам нужны, в том числе витаминов. Организм это саморегулируемая система, он переходит в режим тревожности, консервации, сокращает свои энергетические затраты, поэтому такие люди обычно вялые", — пояснила специалист.

Кроме того, недостаток питательных веществ может вызвать чувство усталости и снизить уровень энергии, что также не способствует активному снижению веса.

Генетика и метаболизм как ключевые факторы

Дробышева также отметила, что склонность к полноте часто наследуется. Она советует обратить внимание на образ жизни и генетическую предрасположенность в семье.

"Нужно посмотреть на родителей, бабушек, дедушек. Если родители склонны были к полноте, то ребенок это унаследует, от этого никуда не деться", — говорит нутрициолог.

Кроме того, скорость метаболизма и образ жизни у каждого человека различны, что тоже влияет на способность сбрасывать вес.

"Кому-то достаточно что-то съесть, и у него это очень быстро переваривается, метаболизируется и не откладывается в жир. Нужно также учитывать образ жизни, постоянную сидячую работу, бегает или много ходит", — объяснила она.

Оптимальная схема питания

Для того чтобы правильно распределять энергетические ресурсы и достичь стабильного снижения веса, Дробышева посоветовала сбалансированный режим питания.

"Более рационально пять дней питаетесь, стараетесь придерживаться правильного питания, чтобы были белки, жиры, углеводы, разнообразие. А два дня можете позволить себе все, что угодно в качестве награды для своего организма", — отметила она.

Такой подход позволяет поддерживать баланс и избегать стресса, связанного с жесткими диетами, и помогает организму работать более эффективно.