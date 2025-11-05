Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с наушниками во время тренировки
Девушка с наушниками во время тренировки
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 1:22

Раньше мог часами бегать — теперь трачу 20 минут и вижу результат уже через неделю

ACSM: для похудения нужно не менее 250 минут умеренных нагрузок в неделю

Эффективное похудение — это не просто отказ от калорийных продуктов или изнуряющие тренировки. Это гармоничное сочетание разумного питания и регулярной физической активности, которое позволяет телу постепенно адаптироваться и избавляться от лишнего веса без стресса и вреда для здоровья. Главный принцип — создать отрицательный энергетический баланс: расходовать больше энергии, чем поступает с пищей.

Упражнения и питание: кто в ответе за результат

Многие уверены, что спорт способен "перебить" последствия неправильного питания. Однако исследования показывают: около 80% успеха в снижении веса зависит от рациона, а физические нагрузки отвечают лишь за оставшиеся 20%. Без контроля калорий даже самые интенсивные тренировки не приведут к заметным изменениям.

Главная роль физической активности — усилить дефицит калорий и сохранить мышцы во время похудения. Умеренные, но регулярные тренировки помогают организму использовать жир как источник энергии, а не разрушать мышечную ткань. Кроме того, физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, ускоряя обмен веществ и снижая риск возврата лишнего веса.

Сколько нужно тренироваться для здоровья

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для поддержания здоровья взрослому человеку необходимо не менее 150-300 минут аэробных нагрузок средней интенсивности в неделю — например, быстрой ходьбы. Дополнительно дважды в неделю стоит включать силовые упражнения: отжимания, приседания, работу с гантелями или собственным весом.

Такой режим укрепляет сердце и сосуды, поддерживает гибкость суставов и стимулирует обмен веществ. Но для реального похудения этих нагрузок зачастую недостаточно — особенно если питание остаётся калорийным.

Когда цель — снижение веса

Если задача — сбросить вес, объём физической активности нужно увеличить. Американский колледж спортивной медицины (ACSM) рекомендует более 250 минут умеренных тренировок в неделю — то есть около часа занятий пять раз в неделю. Это количество помогает поддерживать стабильный дефицит калорий и усиливает эффект диеты.

Уровень активности Основной фокус Ожидаемый результат
150-300 мин/нед Поддержание здоровья Незначительная потеря веса
250-350+ мин/нед Похудение при контроле питания Оптимальный дефицит калорий

Кардио, силовые или HIIT — что выбрать

Каждый тип тренировок имеет свои преимущества. Оптимальный результат даёт комбинация.

  1. Кардио (бег, плавание, велосипед) — сжигает калории во время занятия, улучшает работу сердца.

  2. Силовые тренировки - сохраняют мышечную массу и повышают базовый метаболизм.

  3. HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) — создают эффект послетренировочного сжигания калорий (EPOC), ускоряя обмен веществ даже в покое.

Иными словами, кардио работает "здесь и сейчас", HIIT продлевает эффект после тренировки, а силовые занятия формируют долгосрочный метаболический фундамент.

Как сделать тренировки максимально эффективными

Чтобы упражнения приносили реальный результат, важно следовать нескольким правилам:

  1. Поддерживайте калорийный дефицит - корректируйте питание, а не пытайтесь "перетренировать" лишние калории.

  2. Будьте постоянны - регулярность важнее интенсивности.

  3. Следите за сном - недосып повышает уровень гормона стресса и тормозит жиросжигание.

  4. Контролируйте стресс - высокий кортизол замедляет обмен веществ.

  5. Пейте достаточно воды - гидратация влияет на метаболизм и восстановление.

Частые ошибки и их последствия

Ошибка Последствие Альтернатива
Пропуск приёмов пищи Замедление обмена веществ Сбалансированные перекусы
Перетренированность Хроническая усталость, травмы Дни восстановления и растяжка
Монотонные кардиотренировки Адаптация организма, остановка прогресса Вариации: HIIT, плавание, силовые
Игнорирование сна Нарушение гормонального баланса 7-8 часов сна ежедневно

А что если времени мало?

Даже короткие тренировки могут быть эффективными, если делать их с умом. Достаточно 20-30 минут HIIT-тренировок 3-4 раза в неделю, чтобы запустить метаболические процессы и сжечь значительное количество калорий. Главное — не искать оправданий, а включить движение в ежедневный график.

Плюсы и минусы разных типов нагрузок

Тип активности Плюсы Минусы
Кардио Быстрое сжигание калорий Возможна потеря мышц при переизбытке
Силовые Рост мышц, повышение метаболизма Медленный визуальный эффект
HIIT Высокая эффективность за короткое время Повышенная нагрузка на суставы

FAQ

Как выбрать вид тренировки?
Опирайтесь на свои цели и физическую форму. Для начинающих подойдёт ходьба и лёгкие силовые упражнения.

Сколько стоит персональный тренинг?
В среднем занятия с тренером в фитнес-клубе стоят от 1500 до 3000 рублей за час. Онлайн-программы — дешевле.

Что лучше — тренировки утром или вечером?
Разницы в эффективности нет. Главное — выбрать время, когда вам комфортно и можно соблюдать регулярность.

Мифы и правда о похудении

Миф: Чем больше потеешь, тем быстрее худеешь.
Правда: Пот — это потеря жидкости, а не жира.
Миф: Нужно тренироваться натощак.
Правда: Без завтрака снижается выносливость и растёт риск переедания позже.
Миф: После 18:00 есть нельзя.
Правда: Важно не время приёма пищи, а общий суточный баланс калорий.

3 интересных факта

  1. После силовой тренировки организм продолжает сжигать калории до 48 часов.

  2. Один час быстрой ходьбы может заменить 30 минут бега по расходу энергии.

  3. Короткие ежедневные тренировки по 15 минут часто эффективнее редких, но длительных.

Исторический контекст

Первые программы снижения веса с помощью физической активности появились в США в 1950-х годах. Тогда акцент делался исключительно на аэробные упражнения, такие как бег и аэробика. Со временем специалисты поняли, что сочетание кардио и силовых тренировок даёт лучший и более устойчивый результат — именно эта стратегия сегодня считается золотым стандартом фитнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры рекомендуют короткие тренировки для снижения веса в рабочий день сегодня в 0:50
Всего 20 минут в день — и одежда стала сидеть по-другому: вот что я делаю на обед

Тренировка, которая помещается в обеденный перерыв и помогает держать тело в форме без спортзала. Успей позаботиться о себе за 20 минут.

Читать полностью » Йога помогает снизить боль и вздутие при ПМС — мнение тренеров сегодня в 0:10
Сделала всего 3 позы из йоги — и забыла о ПМС: теперь каждая менструация проходит спокойно

Йога помогает мягко снять боль, спазмы и вздутие во время менструации. Узнайте, какие позы действительно работают и как их выполнять без вреда для тела.

Читать полностью » Физиологи отметили, что даже 10 минут зарядки утром повышают выносливость и концентрацию вчера в 23:27
Всё болит с утра? Эти простые движения превращают скованность в бодрость за пару минут

Даже короткая утренняя зарядка способна изменить день и улучшить самочувствие. Рассказываем, как правильно начать утро, чтобы тело и разум сказали вам спасибо.

Читать полностью » Инструкторы рассказали, как приседать, чтобы накачать ягодицы и не повредить колени вчера в 22:36
Это упражнение качает 200 мышц сразу — но вы делаете его так, что работает только одна

Приседания кажутся простыми, но техника решает всё. Разбираем, как выполнять их правильно, какие ошибки избегать и как сделать ягодицы подтянутыми.

Читать полностью » Планка укрепляет мышцы и выравнивает осанку: эксперты описали технику и ошибки вчера в 21:16
Плоский живот, ровная спина и крепкие руки: всё это — от одного упражнения

Планка кажется простым упражнением, но при регулярном выполнении она способна полностью изменить тело. Узнайте, как стоять правильно и получить максимум пользы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины появления жира под мышками и способы его убрать дома вчера в 20:56
Не одежда виновата: как избавиться от подмышечного жира и почувствовать свободу

Жировые складки под мышками можно убрать и без хирургии. Как правильно питаться, какие упражнения выбрать и какие процедуры действительно помогают вернуть коже тонус?

Читать полностью » Тренировка с гантелями и планка: как привести тело в форму за 6 дней — мнение фитнес-специалистов вчера в 19:50
Необычные тренировки, которые помогут вам быстро похудеть: 6 дней и вы в форме

Эта программа поможет подтянуть тело всего за шесть дней, если выполнять упражнения правильно и без перерывов. Узнай, какие движения ускоряют результат.

Читать полностью » Возвращение спортивной моды 80-х: как носить свитшоты и легинсы, чтобы выглядеть стильно вчера в 18:10
Ретро-фитнес стиль, который не стоит игнорировать: как 80-е снова захватили спортзал

Мода из 80-х снова в спортзалах — от свободных свитшотов до ярких легинсов. Разбираемся, как вдохнуть жизнь в ретро-стиль и не превратиться в героиню старого клипа.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары назвали основные причины апатии и скуки у домашних кошек
Садоводство
Эксперты по экологии: ошибки при компостировании приводят к появлению гнили и насекомых
СФО
ХМАО вошёл в топ-10 регионов России с самой доступной ипотекой
УрФО
Правительство профинансировало обеспечение жильём инвалидов — часть средств получит Свердловская область
Еда
Шеф-повар рассказала, как приготовить пасту с брокколи рабе и куриной колбасой
Авто и мото
Средняя цена подержанных автомобилей в России упала до 790 тысяч рублей — данные "Авито авто"
Культура и шоу-бизнес
Дуа Липа запустила линию косметики в партнерстве с Augustinus Bader
Спорт и фитнес
Прыжки могул в воде помогают сжигать жир и развивать выносливость — мнение фитнес-инструкторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet