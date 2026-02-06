Худеют килограммы — уходит зрение: модный укол для стройности обрастает тревожными последствиями

Популярность препаратов для быстрого похудения растёт на фоне всё более тревожных сообщений о последствиях их применения. Средство, разработанное для лечения диабета, сегодня активно используют люди без медицинских показаний, сталкиваясь с рисками, которые могут затронуть зрение и работу жизненно важных органов. Об этом рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru.

Как препарат для диабета стал инструментом снижения веса

Препарат "Оземпик" создавался для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом. В процессе клинического применения врачи обратили внимание на его побочный эффект — выраженное снижение аппетита, что со временем привело к использованию средства для похудения. Именно эта особенность сделала препарат востребованным далеко за пределами эндокринологии.

Надежда Чернышова отмечает, что "Оземпик" действительно показал высокую эффективность в снижении массы тела. По её словам, препарат произвёл заметный эффект в медицинской практике, однако это не делает его безопасным для самостоятельного или немедицинского применения. Использование без показаний и врачебного контроля существенно повышает вероятность осложнений.

Побочные эффекты и риск для пищеварительной системы

Воздействие препарата не ограничивается подавлением чувства голода. Он влияет на работу желудка и кишечника, замедляя продвижение пищи и усиливая ощущение сытости. В ряде случаев это приводит к тяжёлым сбоям в работе пищеварительной системы.

"Это не безобидный препарат. Он действительно помог многим людям сбросить вес, потому что блокирует аппетит и снижает тягу к еде. Но изначально он предназначался для диабетиков, и использовать его без медицинских показаний нельзя. Одним из наиболее опасных побочных эффектов является воспаление поджелудочной железы — панкреатит, после которого препарат категорически противопоказан", — пояснила терапевт.

Врач подчёркивает, что дозировка требует крайне точного подбора. При неправильном применении возможно состояние, при котором пищеварение практически останавливается, и пациенту требуется медицинское вмешательство.