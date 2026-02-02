Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Почему не худеют на правильном питании
© NewsInfo.Ru by Александр Соколов is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 14:15

Весы перестали двигаться, хотя рацион идеальный: привычное меню поставило процесс на тормоза

Привычка есть "правильные" продукты каждый день часто воспринимается как гарант снижения веса, но на практике она может давать обратный эффект. Многие люди строго соблюдают рацион, считают его полезным и не понимают, почему стрелка весов замирает. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, ссылаясь на комментарий врача-эндокринолога Анны Гончаровой.

Ошибка универсального здорового меню

Во время снижения веса ключевым фактором остаётся дефицит калорий, однако именно его часто не удаётся создать из-за ошибочного выбора продуктов. Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова отмечает, что распространённая вера в универсальные "правильные" блюда мешает похудению. Даже продукты с репутацией полезных могут тормозить процесс, если становятся основой рациона.

По словам специалиста, в период активного снижения веса следует пересмотреть привычное меню. Крупы, макароны и бобовые, несмотря на их пищевую ценность, при регулярном употреблении мешают организму расходовать накопленные запасы энергии. В результате дефицит калорий не формируется, а снижение веса замедляется.

"Во время снижения веса не стоит употреблять крупы, макароны, бобовые, крахмалистые и жидкие молочные продукты. Фрукты стоит ограничить до одной штуки в день, а ягоды — до одного стакана. Даже если речь идет о продуктах, которые считаются полезными, например о гречке, они все равно замедляют процесс похудения. Эти продукты мешают организму расходовать запасы и не дают создать необходимый дефицит калорий", — рассказала эндокринолог.

Белки, овощи и медицинские ограничения

Эксперт подчёркивает, что рацион в период похудения должен опираться на белковые продукты и овощи. Такое сочетание помогает поддерживать организм при дефиците калорий и снижать вес без резких сбоев в самочувствии. Основу питания, по словам врача, могут составлять мясо, рыба, птица, яйца, творог, сыр, морепродукты и некрахмалистые овощи.

Однако Анна Гончарова обращает внимание на важное ограничение: универсальных рекомендаций не существует. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта стандартные советы могут быть опасны. При обострении панкреатита, желчекаменной или язвенной болезни свежие овощи, фрукты и ягоды противопоказаны, а рацион должен подбираться по лечебным столам и корректироваться после улучшения состояния.

Почему важно худеть под контролем врача

Самостоятельные попытки скорректировать питание нередко приводят к срывам и замедлению обмена веществ. По словам специалиста, резкие ограничения без учёта состояния здоровья могут вызвать осложнения со стороны пищеварительной системы. В таких условиях даже правильный с точки зрения калорий рацион перестаёт работать.

Гончарова подчёркивает, что только врач может составить сбалансированное меню, которое позволит сохранить дефицит калорий, поддерживать двигательную активность и не навредить здоровью. Индивидуальный подход остаётся главным условием безопасного и эффективного снижения веса.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

