Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина, измеряющая живот
Женщина, измеряющая живот
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована вчера в 23:54

Была уверена, что снижение веса улучшает всё — но у мозга, похоже, есть своя "оговорка"

Похудение в среднем возрасте усиливает воспаление гипоталамуса

Похудение в среднем возрасте обычно воспринимается как универсальный путь к улучшению здоровья — особенно если речь идёт об ожирении и рисках для сердца и обмена веществ. Однако новое исследование показывает: мозг может реагировать на снижение веса иначе, чем остальные системы организма. И хотя метаболические показатели действительно улучшаются, в мозге могут запускаться процессы, которые требуют особого внимания. Об этом сообщает Университет Бен-Гуриона в Негеве.

Что именно изучали учёные

Команда исследователей сравнила две группы мышей — молодых взрослых и среднего возраста — с ожирением, вызванным диетой. Затем у животных добивались снижения веса и оценивали, как меняются показатели обмена веществ и состояние мозга. Результаты поначалу выглядели обнадёживающе: в обеих группах похудение помогало вернуть более здоровый контроль уровня глюкозы в крови, то есть метаболические улучшения происходили независимо от возраста.

Но затем выяснилось, что у животных среднего возраста картина сложнее. Несмотря на восстановление метаболизма, у них усиливалось воспаление в гипоталамусе — области мозга, которая регулирует аппетит, энергетический баланс и ряд жизненно важных функций. Это означает, что в момент снижения веса организм может получать "плюс" для обмена веществ, но одновременно — потенциальную нагрузку для мозга.

Почему воспаление в мозге вызывает тревогу

Повышенное воспаление гипоталамуса учёные увидели на молекулярном уровне и подтвердили микроскопическим анализом микроглии — иммунных клеток мозга. Воспалительная реакция сохранялась несколько недель, а затем постепенно снижалась. То есть речь не идёт о постоянном ухудшении, но сам факт такой реакции заставляет пересматривать привычные представления о похудении в среднем возрасте.

Причина в том, что воспаление в мозге давно связывают с когнитивным снижением и нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера. Даже временное усиление воспалительных процессов может быть значимым сигналом, особенно если организм уже находится в возрастной зоне повышенного риска.

Почему подход к похудению после 40 может отличаться

Авторы подчёркивают: похудение остаётся важным шагом при ожирении, потому что оно улучшает метаболическое здоровье. Но стратегия, которая отлично работает в молодости, может требовать корректировки в среднем возрасте — именно из-за реакции мозга.

"Наши результаты показывают, что потеря веса в среднем возрасте — это не просто копирование того, что работает в молодой взрослой жизни", — сказал Алон Земер, кандидат доктора медицины и доктора философии и первый автор этой статьи.

Исследователи считают, что нужно глубже разобраться, почему на фоне снижения веса в среднем возрасте возникает это воспаление и можно ли уменьшить его, сохранив при этом метаболические преимущества. Иными словами, цель будущих работ — сделать похудение не только эффективным для сахара и веса, но и максимально безопасным для мозга.

Что будет дальше и почему это важно

По словам команды, дальнейшие исследования помогут выяснить, как именно мозг среднего возраста адаптируется к снижению веса и какие методы могут поддерживать эту адаптацию. Речь может идти о более мягких темпах похудения, дополнительных нутриентах, изменениях в составе диеты или сочетании с физической активностью — но пока это только направления для проверки, а не готовые рекомендации.

"Наше исследование характеризует адаптивную реакцию организма на похудение через два взаимодополняющих измерения — молекулярное и структурное. Эта высокотехнологичная визуализация с использованием передовой микроскопии и анализа изображений с использованием современного вычислительного анализа позволяет выявлять чувствительные изменения с потенциальными последствиями для здоровья."

Работа опубликована в журнале GeroScience и подчёркивает: снижение веса в среднем возрасте может приносить очевидные метаболические плюсы, но организм — особенно мозг — может реагировать более сложным образом. Поэтому в будущем подходы к похудению могут стать более персонализированными, чтобы поддерживать не только тело, но и когнитивное здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стрессоустойчивость спецназа формируется годами через рост нагрузки — нейропсихолог Гимранов вчера в 15:03
Организм требует бежать и кричать, а нужно действовать: приёмы спецназа возвращают контроль за минуты

Нейропсихолог объяснил, как спецназ учится управлять стрессом, почему надежда на "мобилизацию" опасна и что можно взять для жизни.

Читать полностью » Сон до полуночи назвали условием восстановления иммунной системы — Андрей Продеус вчера в 14:45
Таблетки успокаивают, но не лечат привычки — иммунитет сильнее всего держится на режиме дня

Профессор Продеус назвал простые способы укрепить иммунитет зимой: режим сна, железо и витамин D, стресс-контроль и вакцинация.

Читать полностью » Кофе повышает давление и усиливает нагрузку на сосуды — Михалева вчера в 14:45
Сердце и так бьётся чаще — а кофе добавляет обороты: почему при аритмии лучше отказаться от кофеина

Кофе может быть опасен при гипертонии, тошноте, тревожности и аритмии. Врач объяснила, когда бодрящий напиток лучше исключить.

Читать полностью » Лимонная вода помогла нормализовать водный баланс — нутрициолог Джордан Уиллард вчера в 11:27
Лимонная вода стала ежедневной привычкой — через месяц произошли неожиданные перемены

Лимонная вода уже давно считается полезной привычкой. Нутрициолог проверила её эффект на себе и рассказала, какие изменения заметила всего за месяц.

Читать полностью » Алок Чопра связывает иммунитет с ежедневным рационом зимой вчера в 7:50
Добавил в зимний рацион 5 продуктов — и почувствовал, что организм стал выносливее

Узнайте, как укрепить иммунитет зимой с помощью 5 натуральных суперфудов по советам кардиолога Алока Чопры. Правильное питание — залог здоровья и энергии в холодный сезон.

Читать полностью » Вакцина от меланомы показала эффективность более 90% — Гинцбург вчера в 5:23
Ученые на шаг ближе к победе: вакцина от меланомы продемонстрировала ошеломляющие результаты

Российская вакцина от меланомы показала эффективность более 90% на животных, и первые пациенты получат её в 2026 году. Революционные перспективы для борьбы с раком кожи.

Читать полностью » Мягкая зубная щётка и паста с низкой абразивностью — секрет здоровья зубов — Life.ru вчера в 5:23
Ожидали веселья — получили налёт: как избежать потемнения зубов после новогодних торжеств

После праздников зубы могут потемнеть, но есть способы сохранить их белизну. Советы стоматолога по уходу за эмалью после застолий.

Читать полностью » Активные прогулки и занятия спортом помогут пройти трезвый январь — Казанцев вчера в 5:23
Психологическая ловушка новогодних праздников: что происходит с телом и разумом, когда вы пьёте

Врач психиатр-нарколог объяснил, почему "сухой" январь может быть не только полезным для здоровья, но и более увлекательным, чем алкогольные праздники.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грязная миска для корма опасна для здоровья питомца — ветеринары
Дом
Недостаток света снижает удобство готовки на кухне — дизайнеры
Дом
Строительный клей снизу фиксирует лаги и снижает скрип пола — House Digest
Питомцы
Гуси не способны к длительному полёту вверх ногами — орнитологи
Авто и мото
Водитель может получить два штрафа с камер, если нарушения зафиксированы в разное время — naavtotrasse.ru
Мир
В Берлине из-за пожара на кабельном мосте без света остались 50 тысяч домов
Наука
Древние люди посещали территорию современной пустыни — Nature
Туризм
Турпоток на горнолыжные курорты РФ вырастет минимум на 10% — глава комитета Госдумы Тарбаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet