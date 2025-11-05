Во время менопаузы женщины толстеют не из-за гормонов, а из-за одной распространённой ошибки

Период менопаузы часто становится настоящим испытанием для женщин: привычные диеты перестают работать, вес растёт, а лишний жир, кажется, "оседает" именно там, где меньше всего хочется — в области живота. Многие реагируют на это стандартным способом: урезают порции, считают калории и стараются есть меньше. Но именно это, по словам экспертов, и является самой распространённой ошибкой в питании в этот период жизни.

"Самая большая и самая частая ошибка при попытке похудеть на этом этапе — это слишком мало есть", — сказала тренер по питанию и здоровому образу жизни Розана Парра.

Почему организм меняется во время менопаузы

Даже если рацион и уровень активности остались прежними, тело реагирует иначе. Всё дело в изменении гормонального фона: уровень эстрогена резко падает, и жир, который раньше распределялся по бёдрам и ягодицам, начинает скапливаться в области живота. Этот процесс усиливается другими естественными факторами — снижением мышечной массы и замедлением метаболизма. Чем меньше мышц, тем меньше калорий организм сжигает даже в состоянии покоя.

Кроме того, многие женщины в этот период становятся менее активными — работа за компьютером, стресс и усталость делают своё дело. Всё это формирует "порочный круг": меньше движения — меньше энергии — больше лишнего веса.

Как стресс мешает похудению

Парра подчёркивает, что стресс и плохой сон — ещё две частые причины набора веса в климактерический период.

"Стресс повышает уровень кортизола. При повышении этого гормона повышается уровень инсулина, что затрудняет сжигание жира", — пояснила диетолог.

Недосып и эмоциональное выгорание усиливают тягу к сладкому и быстрым углеводам, а уровень энергии падает. Чтобы разорвать этот круг, важно восстановить баланс между отдыхом и активностью. Помогут вечерние дыхательные практики, лёгкая йога, медитация и ограничение времени перед экраном перед сном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничение калорий до минимума.

Последствие: организм переходит в "режим энергосбережения" и начинает удерживать жир.

Альтернатива: питаться регулярно, не пропускать приёмы пищи, добавлять в рацион белок и полезные жиры. Ошибка: упор только на кардио.

Последствие: потеря мышечной массы и замедление обмена веществ.

Альтернатива: включить силовые тренировки — упражнения с гантелями, эспандером или собственным весом. Ошибка: исключение жиров.

Последствие: ухудшение гормонального фона и состояния кожи.

Альтернатива: употреблять авокадо, оливковое масло, орехи и рыбу — источники омега-3.

Как выстроить питание в менопаузу

Основной принцип — сбалансированное и достаточное питание. Меню должно быть разнообразным, включать цельные продукты, а не полуфабрикаты и "пустые" калории. Половина тарелки — овощи, четверть — белки, и только небольшая часть — сложные углеводы. Полезные жиры добавляют вкус и энергию, способствуют усвоению витаминов и поддерживают гормональную систему.

Примерное меню на день

Завтрак: омлет из одного яйца и трёх белков, тост из безглютенового хлеба, ломтик авокадо и фрукт.

Обед: запечённая рыба с картофелем и салатом из шпината, клубники и авокадо.

Ужин: киноа с обжаренными овощами и креветками.

Белок в каждом приёме пищи помогает сохранять чувство сытости и предотвращает разрушение мышц — одного из главных "жиросжигателей" организма. Особенно важно получать его утром: это помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшает тягу к сладкому.

Советы шаг за шагом

Добавьте больше белка. Включайте рыбу, курицу, яйца, тофу, бобовые. Не бойтесь углеводов. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам: коричневому рису, киноа, булгуру. Выбирайте противовоспалительные продукты. Брокколи, шпинат, куркума, ягоды и зелёный чай снижают воспаление. Двигайтесь каждый день. Даже 30 минут прогулки или йоги стабилизируют гормональный фон. Не забывайте о сне. Качественный ночной отдых — ключ к нормальному обмену веществ.

Противовоспалительная поддержка

Питание, богатое омега-3 жирными кислотами, помогает снизить уровень воспаления и стабилизировать гормоны. Ключевые источники — лосось, сардины, орехи, семена чиа и льна. Дополнительно можно включить куркуму с чёрным перцем, имбирь и зелёный чай. Эти продукты не заменяют здоровый рацион, но усиливают его эффект.

Что добавить из добавок

Парра не обещает чудес, но выделяет несколько безопасных вариантов, которые могут помочь:

Омега-3 - поддерживает здоровье сердца и борется с воспалением. Куркума с чёрным перцем - снижает воспалительные процессы. Магний - улучшает сон и снижает уровень стресса. Яблочный уксус - помогает контролировать аппетит и уровень сахара. Зелёный чай - мягко стимулирует обмен веществ.

Добавки стоит использовать как часть комплексного подхода, вместе с полноценным питанием и физической активностью.

А что если вес всё равно не снижается?

Если даже при правильном питании и регулярных тренировках вес не уходит, стоит обратить внимание на уровень гормонов щитовидной железы и уровень инсулина. Иногда причиной может быть инсулинорезистентность, которая требует медицинского наблюдения. Проверка анализов и консультация эндокринолога помогут подобрать корректирующую стратегию.

Плюсы и минусы подхода

Подход Плюсы Минусы Умеренно калорийное питание Энергия, стабильный вес, здоровые гормоны Медленные результаты Силовые тренировки Укрепление костей, ускорение метаболизма Требует регулярности Кардио и йога Улучшение сна и выносливости Не заменяют силовые нагрузки

FAQ

Как быстро можно похудеть при менопаузе?

Заметные результаты приходят через 2-3 месяца стабильного питания и тренировок, без резких ограничений.

Что лучше: считать калории или просто есть сбалансировано?

Считать не обязательно. Важно понимать принципы: больше белка и клетчатки, меньше сахара и обработанных продуктов.

Можно ли пить кофе?

Да, но умеренно — до 2 чашек в день, желательно до обеда, чтобы не мешать сну.

Подходят ли белковые добавки?

Да, если трудно набрать нужное количество белка с едой. Выбирайте чистые варианты без сахара и ароматизаторов.

Как справиться с вечерной тягой к еде?

Добавляйте белок в ужин и перекус, пейте травяной чай и ложитесь спать вовремя — это снижает уровень кортизола.

Мифы и правда

Миф: чтобы похудеть, нужно есть меньше.

Правда: при дефиците калорий организм замедляет метаболизм и удерживает жир.

Миф: в менопаузе похудеть невозможно.

Правда: возможно, если комбинировать питание с физической активностью и контролем стресса.

Миф: только кардио помогает сжигать жир.

Правда: основную роль играет мышечная масса — без силовых упражнений метаболизм замедляется.