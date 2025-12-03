Ноябрь преподнёс невозможное: продукты дешевеют, а инфляция будто ушла в спячку

Необычно низкий рост потребительских цен в конце ноября стал главным экономическим сюрпризом недели, об этом сообщил Росстат. За период с 25 ноября по 1 декабря инфляция составила всего 0,04%, тогда как в аналогичные сроки обычно фиксируется более выраженное подорожание товаров и услуг.

Какие продукты подешевели

Замедление произошло прежде всего за счёт продовольственного сегмента. Существенно снизились цены на помидоры, которые потеряли 1% стоимости. В минусе также сахар-песок — на 0,7%, рис — на 0,4%. Небольшое удешевление коснулось сливочного масла, сметаны и пшена — по 0,3%. На 0,2% снизились цены на свинину, варено-копчёные и полукопчёные колбасы, мясные консервы для детского питания и вермишель. С

реди позиций со спадом на 0,1% отмечены сосиски, сардельки, маргарин, фруктово-ягодные детские консервы, гречневая крупа и печенье.

Снижение стоимости овощей и базовых продуктов аналитики связывают с сезонными поставками и стабилизацией спроса после осеннего пика. Комплексное удешевление по ряду категорий также отражает ослабление давления на розничные цепочки поставок.

Динамика непродовольственных товаров и услуг

Падение цен коснулось и непродовольственного сектора. Наиболее заметно подешевели шампуни — на 0,7% и электропылесосы — на 0,4%. Мужские майки и футболки снизились в цене на 0,3%, женские колготки и взрослые кроссовки — на 0,2%. Небольшое уменьшение стоимости зафиксировано и на обрезные доски.

На рынке услуг снижение коснулось хостелов, где размещение подешевело на 0,5%. По мнению экспертов, это связано с окончанием осеннего туристического сезона и переориентацией спроса.

Что происходит с ценами на топливо

Особое внимание привлекла динамика на рынке бензина. Снижение стоимости зафиксировано в 45 регионах, и наиболее заметный спад произошёл в Хакасии, где бензин подешевел на 10,1%. В то же время в 19 субъектах отмечено подорожание, рекордное — в Хабаровском крае (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены остались практически неизменными.

Такая разнонаправленность связана с региональными особенностями логистики и проведением ремонтных работ на отдельных нефтеперерабатывающих заводах.