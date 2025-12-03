Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Летние овощи на фоне инфляции
Летние овощи на фоне инфляции
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:34

Ноябрь преподнёс невозможное: продукты дешевеют, а инфляция будто ушла в спячку

Росстат зафиксировал низкую недельную инфляцию в конце ноября

Необычно низкий рост потребительских цен в конце ноября стал главным экономическим сюрпризом недели, об этом сообщил Росстат. За период с 25 ноября по 1 декабря инфляция составила всего 0,04%, тогда как в аналогичные сроки обычно фиксируется более выраженное подорожание товаров и услуг.

Какие продукты подешевели

Замедление произошло прежде всего за счёт продовольственного сегмента. Существенно снизились цены на помидоры, которые потеряли 1% стоимости. В минусе также сахар-песок — на 0,7%, рис — на 0,4%. Небольшое удешевление коснулось сливочного масла, сметаны и пшена — по 0,3%. На 0,2% снизились цены на свинину, варено-копчёные и полукопчёные колбасы, мясные консервы для детского питания и вермишель. С

реди позиций со спадом на 0,1% отмечены сосиски, сардельки, маргарин, фруктово-ягодные детские консервы, гречневая крупа и печенье.

Снижение стоимости овощей и базовых продуктов аналитики связывают с сезонными поставками и стабилизацией спроса после осеннего пика. Комплексное удешевление по ряду категорий также отражает ослабление давления на розничные цепочки поставок.

Динамика непродовольственных товаров и услуг

Падение цен коснулось и непродовольственного сектора. Наиболее заметно подешевели шампуни — на 0,7% и электропылесосы — на 0,4%. Мужские майки и футболки снизились в цене на 0,3%, женские колготки и взрослые кроссовки — на 0,2%. Небольшое уменьшение стоимости зафиксировано и на обрезные доски.

На рынке услуг снижение коснулось хостелов, где размещение подешевело на 0,5%. По мнению экспертов, это связано с окончанием осеннего туристического сезона и переориентацией спроса.

Что происходит с ценами на топливо

Особое внимание привлекла динамика на рынке бензина. Снижение стоимости зафиксировано в 45 регионах, и наиболее заметный спад произошёл в Хакасии, где бензин подешевел на 10,1%. В то же время в 19 субъектах отмечено подорожание, рекордное — в Хабаровском крае (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены остались практически неизменными.

Такая разнонаправленность связана с региональными особенностями логистики и проведением ремонтных работ на отдельных нефтеперерабатывающих заводах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Русгидро ждёт экспертизы для формирования сметы Нижне-Зейской ГЭС — Роман Бердников вчера в 13:12
Проект есть — денег нет: Дальний Восток ждёт ГЭС, которая застряла между экспертизами

Стоимость Нижне-Зейской ГЭС по-прежнему не определена: проект ждёт экспертиз, а финансирование для крупных дальневосточных станций остаётся открытым вопросом.

Читать полностью » Россия и Индия утвердили правила направления военных подразделений — ТАСС вчера в 13:12
От учений до ЧС: новое соглашение позволяет армии двух стран действовать вместе быстрее

Госдума одобрила соглашение России и Индии о направлении военных подразделений и техники, которое меняет порядок их перемещения и взаимодействия.

Читать полностью » Антон Алиханов сообщил о росте взаимной торговли с ОАЭ вчера в 13:12
Девять месяцев — и почти 9 миллиардов: Россия и ОАЭ стремятся снова пробить 10-миллиардную отметку

Россия и ОАЭ фиксируют рост взаимной торговли и расширяют проекты в стратегических секторах, формируя устойчивую экономическую связку на будущее.

Читать полностью » Андрей Костин подтвердил подготовку новой розничной стратегии ВТБ — ТАСС вчера в 13:12
Банковский рынок лихорадит: ВТБ отвечает на вызовы масштабной перестройкой розничного направления

ВТБ готовит обновлённую розничную стратегию на фоне ускоряющихся изменений в потребностях клиентов и усиливающейся конкуренции на банковском рынке.

Читать полностью » Дональд Трамп предупредил о риске убытков свыше $3 трлн при отмене пошлин — ТАСС вчера в 13:12
Юридический фронт против Вашингтона: мировые бренды требуют вернуть миллиарды, уплаченные из-за тарифов

Американские корпорации пытаются через суд вернуть средства, потраченные из-за тарифов эпохи Трампа, а разбирательство в Верховном суде обещает изменить расстановку сил.

Читать полностью » Отмена статуса ИП приведёт к росту безработицы в регионах — депутат Госдумы Арефьев 01.12.2025 в 14:30
Реформа ИП разделит Россию надвое — крупные города выживут, а провинция столкнётся с неожиданным кризисом

Возможное упразднение статуса индивидуального предпринимателя сулит резкие перемены, но их последствия могут оказаться куда сложнее, чем предполагают авторы инициативы.

Читать полностью » В России сразу в четырех регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей 30.11.2025 в 15:39
Экономический парадокс: почему самые высокие зарплаты появляются там, где условия самые суровые

Средняя зарплата выше 150 тысяч рублей теперь фиксируется сразу в четырёх регионах России. Статистика показывает, где доходы растут быстрее всего.

Читать полностью » Наценки на рыбу в рознице достигают 200% — эксперт Шамрай 30.11.2025 в 13:45
Розница накручивает так, что рыба становится деликатесом — 2026 год грозит новым скачком

Розничная цена на рыбу в 2026 году может вырасти ещё сильнее — промысел дорожает, а магазины уже сегодня накручивают до 200% к отпускной стоимости.

Читать полностью »

Новости
СФО
В Омске показали модернизированный Ан-2 для Арктики
ПФО
Прокуратура: В Башкирии выявили картельный сговор на 1,8 млрд рублей на мусоре
Авто и мото
Своевременная проверка искры помогает избежать неисправностей двигателя — Авто Mail
ДФО
SakhaLife: В Якутии умер глава села Семенов во время игры в волейбол
Еда
Мини-ёлочки из слоёного теста будут отличным выбором к Новому году — Rajmahal80
Туризм
Итальянский сад замка Сельса сохранил арочные порталы после реконструкций — исследователи архитектуры
Красота и здоровье
Винная кислота из винограда мягко обновляет кожу по данным дерматологов
ЦФО
Около 800 жителей Курской и Белгородской областей отправились в санатории Белорусии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet