Пять маршрутов выходного дня из Москвы: где будет красиво, вкусно и спокойно
Иногда, чтобы почувствовать атмосферу отпуска, не нужно ждать отпуска. Два дня выходных — уже повод собрать рюкзак, заправить бак и отправиться навстречу новым впечатлениям.
Мы выбрали пять направлений из Москвы, куда удобно добраться на машине за несколько часов. Эти маршруты идеально подходят для коротких путешествий — с историей, природой и вкусной кухней.
1. Тула, Ясная Поляна и Романцевские горы
Расстояние от Москвы: 190 км, около 2,5-3 часов в пути.
Тула — город, где старина органично переплетается с современностью. Рядом с древним кремлём — креативная Казанская набережная с вайфаем и арт-пространствами, а в Музее оружия — интерактивные залы и голограммы.
Что посмотреть
- Тульский кремль (1520 год) — краснокирпичные стены, девять башен и белокаменные храмы. Внутри — Свято-Успенский собор и музей "Международный пряник", где можно испечь собственное лакомство.
- Казанская набережная - отличное место для прогулки, особенно вечером.
- Музей самоваров и Музей оружия - визитные карточки города.
Ясная Поляна - родовое имение Льва Толстого.
Дом, липовая аллея, старый сад и могила писателя — место с особой энергетикой. Экскурсия по усадьбе погружает в жизнь великого автора, будто время остановилось.
Романцевские горы (Кондуки) - природное чудо Тульской области.
Бирюзовые карьеры, холмы и необычные пейзажи напоминают Исландию. Лучшее время для поездки — май-сентябрь, когда вода особенно прозрачная.
Совет: остановитесь на ночь в бутик-отеле "Тульский пряник" или глэмпинге у Кондуков.
2. Арт-парк "Никола-Ленивец" и Калуга
Расстояние: 220 км, около 3,5 часов в пути.
"Никола-Ленивец" — не просто парк, а целый мир современного искусства под открытым небом. Это крупнейший арт-парк Европы площадью 650 гектаров.
Что посмотреть
- "Бобур", "Вселенский разум", "Николино ухо" - гигантские скульптуры из дерева и металла.
- Арт-объекты разбросаны по холмам и полям, поэтому удобнее передвигаться на велосипеде.
- В летний сезон проходят фестивали и мастер-классы художников, а зимой — камерные выставки.
Можно остановиться в кемпинге или арендовать деревянный домик. По вечерам в парке зажигают костры, играют диджеи, а в местном кафе подают блюда из локальных продуктов.
Калуга - город с богатой историей и современным ритмом.
Посетите музей космонавтики (один из лучших в стране), прогуляйтесь по старому центру с купеческими особняками и загляните в кофейню на улице Театральной.
3. Ярославль и дорога через Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Расстояние: 270 км, около 4-5 часов в пути.
Это маршрут по сердцу Золотого кольца России - насыщенный, исторический и фотогеничный.
По пути
- Абрамцево - усадьба художников, где творили Васнецов и Репин.
- Сергиев Посад - Троице-Сергиева лавра, один из главных духовных центров страны.
- Переславль-Залесский - город на Плещеевом озере с ярким Никольским монастырём и музеем утюга.
Ярославль - город-открытка с тысячелетней историей.
Здесь больше 700 памятников архитектуры, и каждый стоит увидеть своими глазами.
Что обязательно посмотреть
- Церковь Иоанна Предтечи с 15 куполами — шедевр ярославского зодчества.
- Спасо-Преображенский собор и Губернаторский сад.
- Набережная Волги - одно из самых красивых мест для прогулок в Центральной России.
Совет: набережная особенно красива на закате. Возьмите кофе и просто наблюдайте, как город загорается огнями.
4. Владимирская область — Суздаль, Владимир и Церковь Покрова на Нерли
Расстояние: 230 км, около 3 часов от Москвы.
Этот маршрут — будто путешествие во времени. Узкие улочки, старинные купола, запах свежего хлеба и деревянные избы — Суздаль хранит дух старой Руси.
Суздаль
- Спасо-Евфимиев монастырь - огромный комплекс с башнями и смотровыми площадками.
- Музей деревянного зодчества и крестьянского быта - здесь собраны 18 деревянных памятников и воссозданы интерьеры XIX века.
- Покровский и Ризоположенский монастыри - действующие, с живыми службами и атмосферой тишины.
Владимир - город с белокаменными соборами XII века.
Самый известный — Успенский собор с фресками Андрея Рублёва. А чуть за городом, в поле, стоит Церковь Покрова на Нерли - символ древнерусской архитектуры, словно парящая над рекой.
Совет: приезжайте весной или осенью — меньше туристов, мягкий свет и идеальные фото.
5. Приокско-Террасный заповедник
Расстояние: 110 км, около 2 часов пути.
Если хочется тишины и природы — езжайте на юг Подмосковья, к берегу Оки. Здесь расположен Приокско-Террасный биосферный заповедник, где на свободе живут зубры, косули, совы и орланы.
Что посмотреть
- Зубровый питомник - главная гордость заповедника. Здесь выращивают редких животных, которых затем выпускают в дикую природу. Можно взять под опеку одного зубра, дать ему имя и даже приезжать "в гости".
- Экотропы - деревянные настилы через лес и болота, где можно гулять часами.
- Смотровые площадки и фотозоны - отличное место для семейного отдыха.
Билеты: 300-600 ₽. Работает круглый год.
Совет: захватите термос и перекус — кафе на территории немного.
Таблица: маршруты выходного дня из Москвы
|Направление
|Расстояние
|Основные достопримечательности
|Лучшее время
|Тула и Кондуки
|190 км
|Кремль, Ясная Поляна, карьеры
|Май-сентябрь
|Никола-Ленивец
|220 км
|Арт-объекты, Калуга
|Круглый год
|Ярославль
|270 км
|Церкви, Волга, старый город
|Май-октябрь
|Суздаль и Владимир
|230 км
|Монастыри, Церковь на Нерли
|Весна-осень
|Приокско-Террасный
|110 км
|Зубры, экотропы, природа
|Апрель-октябрь
