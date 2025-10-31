Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человек с картой в телефоне за рулем
Человек с картой в телефоне за рулем
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:17

Пять маршрутов выходного дня из Москвы: где будет красиво, вкусно и спокойно

Пять маршрутов выходного дня из Москвы - от Тулы и Калуги до Суздаля и Ярославля

Иногда, чтобы почувствовать атмосферу отпуска, не нужно ждать отпуска. Два дня выходных — уже повод собрать рюкзак, заправить бак и отправиться навстречу новым впечатлениям.
Мы выбрали пять направлений из Москвы, куда удобно добраться на машине за несколько часов. Эти маршруты идеально подходят для коротких путешествий — с историей, природой и вкусной кухней.

1. Тула, Ясная Поляна и Романцевские горы

Расстояние от Москвы: 190 км, около 2,5-3 часов в пути.

Тула — город, где старина органично переплетается с современностью. Рядом с древним кремлём — креативная Казанская набережная с вайфаем и арт-пространствами, а в Музее оружия — интерактивные залы и голограммы.

Что посмотреть

  • Тульский кремль (1520 год) — краснокирпичные стены, девять башен и белокаменные храмы. Внутри — Свято-Успенский собор и музей "Международный пряник", где можно испечь собственное лакомство.
  • Казанская набережная - отличное место для прогулки, особенно вечером.
  • Музей самоваров и Музей оружия - визитные карточки города.

Ясная Поляна - родовое имение Льва Толстого.
Дом, липовая аллея, старый сад и могила писателя — место с особой энергетикой. Экскурсия по усадьбе погружает в жизнь великого автора, будто время остановилось.

Романцевские горы (Кондуки) - природное чудо Тульской области.
Бирюзовые карьеры, холмы и необычные пейзажи напоминают Исландию. Лучшее время для поездки — май-сентябрь, когда вода особенно прозрачная.

Совет: остановитесь на ночь в бутик-отеле "Тульский пряник" или глэмпинге у Кондуков.

2. Арт-парк "Никола-Ленивец" и Калуга

Расстояние: 220 км, около 3,5 часов в пути.

"Никола-Ленивец" — не просто парк, а целый мир современного искусства под открытым небом. Это крупнейший арт-парк Европы площадью 650 гектаров.

Что посмотреть

  • "Бобур", "Вселенский разум", "Николино ухо" - гигантские скульптуры из дерева и металла.
  • Арт-объекты разбросаны по холмам и полям, поэтому удобнее передвигаться на велосипеде.
  • В летний сезон проходят фестивали и мастер-классы художников, а зимой — камерные выставки.

Можно остановиться в кемпинге или арендовать деревянный домик. По вечерам в парке зажигают костры, играют диджеи, а в местном кафе подают блюда из локальных продуктов.

Калуга - город с богатой историей и современным ритмом.
Посетите музей космонавтики (один из лучших в стране), прогуляйтесь по старому центру с купеческими особняками и загляните в кофейню на улице Театральной.

3. Ярославль и дорога через Сергиев Посад и Переславль-Залесский

Расстояние: 270 км, около 4-5 часов в пути.

Это маршрут по сердцу Золотого кольца России - насыщенный, исторический и фотогеничный.

По пути

  • Абрамцево - усадьба художников, где творили Васнецов и Репин.
  • Сергиев Посад - Троице-Сергиева лавра, один из главных духовных центров страны.
  • Переславль-Залесский - город на Плещеевом озере с ярким Никольским монастырём и музеем утюга.

Ярославль - город-открытка с тысячелетней историей.
Здесь больше 700 памятников архитектуры, и каждый стоит увидеть своими глазами.

Что обязательно посмотреть

  • Церковь Иоанна Предтечи с 15 куполами — шедевр ярославского зодчества.
  • Спасо-Преображенский собор и Губернаторский сад.
  • Набережная Волги - одно из самых красивых мест для прогулок в Центральной России.

Совет: набережная особенно красива на закате. Возьмите кофе и просто наблюдайте, как город загорается огнями.

4. Владимирская область — Суздаль, Владимир и Церковь Покрова на Нерли

Расстояние: 230 км, около 3 часов от Москвы.

Этот маршрут — будто путешествие во времени. Узкие улочки, старинные купола, запах свежего хлеба и деревянные избы — Суздаль хранит дух старой Руси.

Суздаль

  • Спасо-Евфимиев монастырь - огромный комплекс с башнями и смотровыми площадками.
  • Музей деревянного зодчества и крестьянского быта - здесь собраны 18 деревянных памятников и воссозданы интерьеры XIX века.
  • Покровский и Ризоположенский монастыри - действующие, с живыми службами и атмосферой тишины.

Владимир - город с белокаменными соборами XII века.
Самый известный — Успенский собор с фресками Андрея Рублёва. А чуть за городом, в поле, стоит Церковь Покрова на Нерли - символ древнерусской архитектуры, словно парящая над рекой.

Совет: приезжайте весной или осенью — меньше туристов, мягкий свет и идеальные фото.

5. Приокско-Террасный заповедник

Расстояние: 110 км, около 2 часов пути.

Если хочется тишины и природы — езжайте на юг Подмосковья, к берегу Оки. Здесь расположен Приокско-Террасный биосферный заповедник, где на свободе живут зубры, косули, совы и орланы.

Что посмотреть

  • Зубровый питомник - главная гордость заповедника. Здесь выращивают редких животных, которых затем выпускают в дикую природу. Можно взять под опеку одного зубра, дать ему имя и даже приезжать "в гости".
  • Экотропы - деревянные настилы через лес и болота, где можно гулять часами.
  • Смотровые площадки и фотозоны - отличное место для семейного отдыха.

Билеты: 300-600 ₽. Работает круглый год.
Совет: захватите термос и перекус — кафе на территории немного.

Таблица: маршруты выходного дня из Москвы

Направление Расстояние Основные достопримечательности Лучшее время
Тула и Кондуки 190 км Кремль, Ясная Поляна, карьеры Май-сентябрь
Никола-Ленивец 220 км Арт-объекты, Калуга Круглый год
Ярославль 270 км Церкви, Волга, старый город Май-октябрь
Суздаль и Владимир 230 км Монастыри, Церковь на Нерли Весна-осень
Приокско-Террасный 110 км Зубры, экотропы, природа Апрель-октябрь

