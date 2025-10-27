Маршрут, который спасёт выходные: 3 места, где Петербург раскрывается иначе

Санкт-Петербург — город, который невозможно изучить за один визит. Здесь каждый уголок хранит свою историю, а прогулки превращаются в путешествие по эпохам. Если хочется провести романтичные выходные вдвоём, не ограничиваясь привычными набережными и дворцами, стоит обратить внимание на несколько атмосферных мест, идеально подходящих для пары.

Зоологический музей

Один из самых необычных и романтичных музеев города. Он подойдёт не только любителям биологии, но и тем, кто ищет нестандартное место для прогулки.

Первое, что поражает посетителей, — огромный скелет синего кита, встречающий гостей у входа. Экспозиции впечатляют масштабом: здесь представлены редкие виды животных, морские обитатели и даже реконструкция мамонта, созданная из настоящих останков, найденных в Сибири.

Музей располагается в историческом здании на Биржевой площади и известен своей атмосферой: тишина залов, мягкий свет и старинные витрины создают почти волшебное настроение.

Практическая информация:

Адрес: ул. Биржевая Площадь, 2

ул. Биржевая Площадь, 2 Стоимость билетов: взрослый — 600 ₽, студенты и школьники — 300 ₽

взрослый — 600 ₽, студенты и школьники — 300 ₽ Совет: приходить лучше к открытию (в 11:00), чтобы избежать очередей.

приходить лучше к открытию (в 11:00), чтобы избежать очередей. Официальный сайт: Зоологический музей РАН

Исаакиевский собор

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая поражает масштабом и красотой.

Даже если внутрь попасть не удастся, внешний вид собора способен впечатлить любого. Массивные колонны, позолоченный купол, барельефы и величие архитектуры делают его идеальным местом для прогулок и фотосессий.

На площади вокруг собора часто можно увидеть молодожёнов и фотографов — виды действительно живописные, особенно на закате, когда фасад приобретает золотой оттенок.

Практическая информация:

Адрес: Исаакиевская площадь, 4

Исаакиевская площадь, 4 Ближайшие станции метро: "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Невский проспект"

"Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Невский проспект" Официальный сайт: Исаакиевский собор

Совет: если позволяет погода, стоит подняться на колоннаду собора - оттуда открывается один из самых красивых панорамных видов на Петербург.

Петербургский океанариум

Чтобы добавить в уикэнд немного ярких эмоций, можно заглянуть в океанариум - один из крупнейших в России. Это место понравится и взрослым, и детям, но особенно романтично оно воспринимается в паре: тёмные залы, подсвеченные аквариумы и тихое журчание воды создают уютную атмосферу.

Здесь более 4,5 тысяч морских обитателей - от тропических рыб и медуз до акул и тюленей.

Главная гордость — прозрачный тоннель, проходящий через огромный аквариум объёмом 750 000 литров. Ощущение такое, будто идёшь по морскому дну, окружённый рыбами и лучами.

Периодически проходят шоу с тюленями и акулами, а расписание можно уточнить на сайте комплекса.

Практическая информация:

Адрес: ул. Марата, 86 (ТРК "Планета Нептун")

ул. Марата, 86 (ТРК "Планета Нептун") Стоимость билетов: от 1 200 ₽

от 1 200 ₽ Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

ежедневно с 10:00 до 21:00 Официальный сайт: Oceanarium.ru

Совет: вечером, после прогулки по экспозициям, можно заглянуть в одно из кафе поблизости — здесь уютно и не так многолюдно, как в центре города.

Идеальный маршрут для выходных

Утро начать с Зоологического музея - спокойная атмосфера и уникальные экспонаты помогут настроиться на романтичный лад. Затем прогуляться по набережной Невы, откуда открывается красивый вид на стрелку Васильевского острова и шпиль Адмиралтейства. После обеда — Исаакиевский собор, прогулка вокруг площади и, если позволяет время, подъём на колоннаду. Вечером — океанариум и ужин в одном из ресторанов в районе "Планеты Нептун".

Такой маршрут позволит совместить историю, эстетику и немного приключений — идеальный вариант для романтических выходных в Петербурге.