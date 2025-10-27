Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Невский проспект
Невский проспект
© commons.wikimedia.org by Skif-Kerch is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:20

Маршрут, который спасёт выходные: 3 места, где Петербург раскрывается иначе

Выходные в Санкт-Петербурге: лучшие места для пары - музей, собор и океанариум

Санкт-Петербург — город, который невозможно изучить за один визит. Здесь каждый уголок хранит свою историю, а прогулки превращаются в путешествие по эпохам. Если хочется провести романтичные выходные вдвоём, не ограничиваясь привычными набережными и дворцами, стоит обратить внимание на несколько атмосферных мест, идеально подходящих для пары.

Зоологический музей

Один из самых необычных и романтичных музеев города. Он подойдёт не только любителям биологии, но и тем, кто ищет нестандартное место для прогулки.

Первое, что поражает посетителей, — огромный скелет синего кита, встречающий гостей у входа. Экспозиции впечатляют масштабом: здесь представлены редкие виды животных, морские обитатели и даже реконструкция мамонта, созданная из настоящих останков, найденных в Сибири.

Музей располагается в историческом здании на Биржевой площади и известен своей атмосферой: тишина залов, мягкий свет и старинные витрины создают почти волшебное настроение.

Практическая информация:

  • Адрес: ул. Биржевая Площадь, 2
  • Стоимость билетов: взрослый — 600 ₽, студенты и школьники — 300 ₽
  • Совет: приходить лучше к открытию (в 11:00), чтобы избежать очередей.
  • Официальный сайт: Зоологический музей РАН

Исаакиевский собор

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая поражает масштабом и красотой.
Даже если внутрь попасть не удастся, внешний вид собора способен впечатлить любого. Массивные колонны, позолоченный купол, барельефы и величие архитектуры делают его идеальным местом для прогулок и фотосессий.

На площади вокруг собора часто можно увидеть молодожёнов и фотографов — виды действительно живописные, особенно на закате, когда фасад приобретает золотой оттенок.

Практическая информация:

  • Адрес: Исаакиевская площадь, 4
  • Ближайшие станции метро: "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Невский проспект"
  • Официальный сайт: Исаакиевский собор

Совет: если позволяет погода, стоит подняться на колоннаду собора - оттуда открывается один из самых красивых панорамных видов на Петербург.

Петербургский океанариум

Чтобы добавить в уикэнд немного ярких эмоций, можно заглянуть в океанариум - один из крупнейших в России. Это место понравится и взрослым, и детям, но особенно романтично оно воспринимается в паре: тёмные залы, подсвеченные аквариумы и тихое журчание воды создают уютную атмосферу.

Здесь более 4,5 тысяч морских обитателей - от тропических рыб и медуз до акул и тюленей.
Главная гордость — прозрачный тоннель, проходящий через огромный аквариум объёмом 750 000 литров. Ощущение такое, будто идёшь по морскому дну, окружённый рыбами и лучами.

Периодически проходят шоу с тюленями и акулами, а расписание можно уточнить на сайте комплекса.

Практическая информация:

  • Адрес: ул. Марата, 86 (ТРК "Планета Нептун")
  • Стоимость билетов: от 1 200 ₽
  • Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
  • Официальный сайт: Oceanarium.ru

Совет: вечером, после прогулки по экспозициям, можно заглянуть в одно из кафе поблизости — здесь уютно и не так многолюдно, как в центре города.

Идеальный маршрут для выходных

  1. Утро начать с Зоологического музея - спокойная атмосфера и уникальные экспонаты помогут настроиться на романтичный лад.
  2. Затем прогуляться по набережной Невы, откуда открывается красивый вид на стрелку Васильевского острова и шпиль Адмиралтейства.
  3. После обеда — Исаакиевский собор, прогулка вокруг площади и, если позволяет время, подъём на колоннаду.
  4. Вечером — океанариум и ужин в одном из ресторанов в районе "Планеты Нептун".

Такой маршрут позволит совместить историю, эстетику и немного приключений — идеальный вариант для романтических выходных в Петербурге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты указали, что для допуска кошки в саомлет нужно оформить ветеринарные документы сегодня в 4:38
Кошка в самолёте: новые правила 2025 года, о которых должен знать каждый хозяин

Как перевезти кошку на самолёте в 2025 году? Рассказываем, какие документы понадобятся, какие правила действуют у авиакомпаний и как снизить стресс у питомца.

Читать полностью » Названы требования к перевозке собак в самолёте - ветпаспорт, прививки и вес до 12 кг сегодня в 3:35
Собака в самолёте: какие документы нужны и почему без звонка в авиакомпанию не пустят

Планируете полёт с питомцем? Рассказываем, какие документы нужны, как оформить перевозку собаки в 2025 году и какие авиакомпании пускают животных в салон.

Читать полностью » TEA: Disneyland Paris вновь стал самым посещаемым парком Европы сегодня в 2:16
Битва за миллион гостей: какой парк сумел обойти даже Disneyland

Рейтинг крупнейших парков Европы, Ближнего Востока и Африки показал неожиданные результаты: кто обогнал Диснейленд, а кто стал самым быстрорастущим курортом?

Читать полностью » Thomas Cook: Тунис возглавил рейтинг самых доступных зимних направлений сегодня в 1:16
Смена лидера: Тунис неожиданно стал главным зимним курортом Европы

Зимой хочется солнца и моря? Узнайте, куда поехать, чтобы отдохнуть недорого и с комфортом. Одно направление в этом списке точно вас удивит.

Читать полностью » Элизиарио Бастос: признание Альтер-ду-Шан укрепляет роль Сантарена в туризме сегодня в 0:27
Рай среди Амазонки: как бразильская деревня стала мечтой туристов

Деревня Альтер-ду-Шан в штате Пара превращается в эталон амазонского экотуризма. Узнайте, что делает её особенной и когда туда стоит поехать.

Читать полностью » Спрос на Египет в октябре привёл к росту цен и дефициту семейных гостиниц вчера в 23:26
Осенние каникулы на грани: родителям приходится выкупать последние номера в Египте

Перед школьными каникулами туристы столкнулись с дефицитом мест в отелях Египта: популярные сети распроданы, а цены выросли почти вдвое. Почему и когда выгоднее ехать?

Читать полностью » Отельеры Турции сохранили цены на лето 2026 года на уровне прошлого сезона вчера в 22:26
Пляж ещё под дождём, а номера уже заканчиваются: что творится с бронями в Турции

Цены на проживание в турецких отелях летом 2026 года пока не изменились. Почему раннее бронирование выгодно уже сейчас и чего ожидать после Нового года?

Читать полностью » Таиланд сообщил о случаях мошенничества при регистрации цифровой карты прибытия вчера в 21:16
Заплатил — и не пустили: туристов в Таиланде массово обманывают с новой анкетой TDAC

Таиланд предупреждает туристов о мошенниках, зарабатывающих на поддельных сайтах TDAC. Как безопасно заполнить цифровую карту прибытия и не попасть на уловку фишеров?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Один день в Пятигорске: маршрут по основным достопримечательностям города
Авто и мото
Инспекторы ГИБДД напомнили, что при ограниченной видимости запрещён обгон и разворот ближе 100 м
Технологии
Проект расширения Белого дома на $250 млн финансируют крупнейшие техгиганты — TechCrunch
Красота и здоровье
Продукты с лютеином и омега-3 снижают риск катаракты — офтальмолог Майкл Грин
Спорт и фитнес
Как безопасно вернуться к спорту после родов: советы клиники академика Ройтберга
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни рассказал, что Фрэнк Синатра наорал на него в начале карьеры
Красота и здоровье
Врач Кудрявцева предупредила: при повторяющихся кровотечениях из носа нужно обращаться к врачу
Питомцы
Россельхозцентр сообщил: при температуре ниже +15 °C несушки прекращают кладку яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet