Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© Own work by Jan.evenepoel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:10

Никаких гантелей и тренеров — просто лента и мяч: фигура преобразилась мгновенно

Пропустили несколько тренировок и чувствуете, что организм стал вялым? Не беда — интенсивная двухдневная программа с эспандером и фитболом поможет восстановить тонус, улучшить осанку и активировать мышцы без перегрузок. Все упражнения рассчитаны на выполнение дома и занимают не более 30 минут в день.

Разогрев перед тонусом

Перед началом основного комплекса важно разогреть тело. Сделайте 5 минут динамических движений — махи руками, круги плечами, легкие приседы и наклоны. Такой разогрев снизит риск травм и подготовит мышцы к работе с сопротивлением.

Комплекс упражнений: шаг за шагом

1. Super Flye

Работают: плечи, грудь
Закрепите центр эспандера на уровне плеч, возьмитесь за концы лент левой рукой. Повернитесь левым боком к точке крепления, вытяните руку вперед и потяните ленту через корпус. Вернитесь в исходное положение и повторите. Затем смените сторону.

2. Power Reach

Работают: плечи, трицепсы, грудь
Зафиксируйте эспандер сзади на уровне плеч. Возьмите концы в руки, правая нога впереди. Согните руки у плеч, затем выпрямите вперед, чувствуя сопротивление. Повторите и поменяйте ногу.

3. Push Over

Работают: плечи, трицепсы, грудь, спина
Крепление на уровне глаз, руки на концах эспандера. Из позиции с шагом вперед опустите руки от плеч к бедрам, сохраняя прямую спину. Медленно вернитесь в исходное положение.

4. Squeeze Play

Работают: плечи, бицепсы, спина
Эспандер закрепите перед собой. Тяните концы лент к груди, сводя лопатки. Почувствуйте, как включаются мышцы спины.

5. T Time

Работают: плечи, верх спины
Сделайте упор на эспандер, вытянув руки в стороны на уровне плеч. Опустите их к бедрам и повторите. Следите, чтобы движение было плавным.

6. Goalpost Press

Работают: плечи, руки, грудь, верх спины
Начальная позиция — руки согнуты под углом 90 градусов, локти на уровне плеч. Поднимите руки вверх, выпрямляя их, затем опустите обратно.

Упражнения с фитболом

7. Twist or Lunge

Работают: плечи, косые мышцы живота, ягодицы, бедра
Держа фитбол, шагните в выпад и поверните корпус в сторону передней ноги. Вернитесь в центр и повторите на другую сторону.

8. Belly Bridge

Работают: пресс, ягодицы, бедра
Лягте на спину, положите мяч на таз и поднимите бедра вверх, удерживая баланс. Медленно опуститесь вниз и повторите.

9. Ab Activator

Работают: плечи, пресс, бедра
Лежа на спине, держите мяч над головой. Поднимите плечи и слегка разведите ноги, напрягая пресс. Вернитесь в исходное положение.

10. Firming Extension

Работают: плечи, пресс, ягодицы, задняя поверхность бедра
Стоя на одной ноге, поднимите руки с мячом вверх и выпрямите вторую ногу назад. Вернитесь в исходное положение и смените сторону.

11. Ball Serve

Работают: плечи, бицепсы, ноги, ягодицы
Встаньте широко, мяч в правой руке. Приседая, поднимайте руку с мячом к плечу и выносите в сторону, затем возвращайте обратно. Повторите на другую сторону.

12. Squat Toss

Работают: плечи, бицепсы, пресс, спина, ягодицы, бедра
Выполняйте приседания, подбрасывая мяч вверх и ловя его на подъеме. Это упражнение развивает координацию и активирует все тело.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: выполнять упражнения быстро.
    Последствие: нагрузка ложится не на мышцы, а на суставы.
    Альтернатива: работайте медленно, концентрируясь на каждом движении.
  • Ошибка: слишком сильное натяжение эспандера.
    Последствие: риск растяжений.
    Альтернатива: выбирайте ленту средней плотности.
  • Ошибка: забывать про дыхание.
    Последствие: головокружение и усталость.
    Альтернатива: выдох — при усилии, вдох — при расслаблении.

А что если нет эспандера

Замените ленту на полотенце или резинку для волос — они дадут лёгкое сопротивление. Фитбол можно заменить подушкой или пластиковым мячом среднего размера. Главное — следить за техникой.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • подходит для занятий дома

  • занимает мало времени

  • развивает мышцы верхнего и нижнего тела

  • улучшает осанку
    Минусы:

  • требует внимательности к технике

  • без регулярности эффект временный

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Достаточно двух дней подряд, чтобы вернуться в форму после перерыва. Для стабильного результата повторяйте 2-3 раза в неделю.
Что нужно для тренировки?
Эспандер и мяч среднего размера, а также коврик для комфорта.
Можно ли совмещать с кардионагрузкой?
Да, лёгкий бег или быстрая ходьба до и после комплекса только улучшат результат.

Мифы и правда

  • Миф: за два дня невозможно вернуть форму.
    Правда: восстановить силу и упругость мышц реально — особенно если мышцы уже тренированы.
  • Миф: упражнения с эспандером неэффективны.
    Правда: при правильной технике эспандер даёт отличное сопротивление и улучшает тонус.
  • Миф: нужно заниматься часами.
    Правда: короткие, но регулярные тренировки дают лучший результат, чем редкие марафоны.

Интересные факты

  • Эспандер появился ещё в XIX веке как терапевтический инструмент для восстановления после травм

  • Тренировки с фитболом помогают укрепить глубокие мышцы кора

  • Даже 10 минут активного движения повышают уровень серотонина и снижают стресс

Исторический контекст

Первые программы "быстрого восстановления" появились в американских журналах в 1980-х. Они были рассчитаны на офисных работников, не успевавших ходить в зал. Современные фитнес-тренеры адаптировали эти методы под домашних пользователей, добавив эспандеры и мячи как универсальные инструменты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подтягивания на турнике укрепляют спину и пресс — мнение фитнес-тренеров сегодня в 0:10
Нашла турник во дворе — тело изменилось за месяц: теперь тренажёрный зал не нужен

Необязательно покупать абонемент в спортзал, чтобы привести тело в форму — всё, что нужно, есть рядом с вашим домом.

Читать полностью » Тренер Блинова рассказала, как система маленьких шагов помогает сохранить здоровье после 40 лет вчера в 23:26
После 40 организм говорит "стоп": сигнал, который многие игнорируют до последнего

Фитнес-зал не гарантирует здоровое тело, если нет устойчивых привычек. Разбираемся, почему маленькие действия эффективнее героических усилий и как внедрять их без стресса.

Читать полностью » Регулярная йога-терапия улучшает подвижность шеи и снижает головные боли — данные врачей вчера в 22:26
Каждый наклон — как сброс стресса: движения, которые лечат без лекарств

Боль и зажимы в шее — спутники тех, кто часто сидит за компьютером. Разбираемся, как йога помогает снять напряжение и какие упражнения стоит попробовать.

Читать полностью » Дыхательная гимнастика ускоряет обмен веществ и снижает стресс — мнение тренера вчера в 21:16
Каждый вдох — как мини-тренировка: почему дыхание стало новым спортом

Можно ли похудеть, просто правильно дыша? Разбираемся, как работает дыхательная гимнастика, когда её лучше выполнять и какие упражнения действительно дают эффект.

Читать полностью » Чатуранга Дандасана укрепляет мышцы корпуса и плеч — объяснение инструктора йоги вчера в 20:26
Секрет силы без железа: как одна поза заменяет целый спортзал

Чатуранга Дандасана выглядит просто, но требует точности и концентрации. Узнаем, как правильно выполнять эту позу и чего стоит избегать.

Читать полностью » Интервальные тренировки для эффективного сжигания жира: мнение доктора Маццетти вчера в 19:10
Я избавилась от жира на животе за месяц — вот как это получилось

Узнайте, как разнообразить тренировки и вывести их на новый уровень, чтобы избавиться от жира и добиться заметных результатов.

Читать полностью » Капоэйра сочетает бой и акробатику: тренеры считают, что она улучшает координацию и выносливость вчера в 18:10
Попробовала капоэйру ради интереса — через месяц в зеркале увидела то, чего не ожидала

Бразильская капоэйра стала не только искусством боя, но и эффективным способом подтянуть ягодицы и сделать фигуру рельефной. Узнай, как превратить тренировку в танец силы и грации.

Читать полностью » Растяжка снижает риск травм — фитнес-тренер назвал причины включать её в тренировки вчера в 17:10
Делала растяжку неправильно — теперь тело как у танцовщицы: всего 6 простых движений

Гибкость — это не только про растяжку, но и про здоровье суставов, лёгкость движений и уверенность в теле. Эти шесть упражнений помогут достичь нового уровня подвижности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Сравнил китайский гибрид с европейским и удивился разнице на практике
Спорт и фитнес
Всего 20 минут в день — и тело подтянулось само: жаль, что раньше не знала этот секрет тренировок
Спорт и фитнес
Пью протеиновый коктейль после тренировки — вот что изменилось за месяц: эффект поразительный
Наука
Японские ученые продемонстрировали возможность создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света
Авто и мото
Электричество вместо бензина: как работает новая схема гибридных автомобилей
Еда
Дэн Бюттнер: завтрак долгожителей включает растительные продукты и клетчатку
Туризм
Мой список обязательных мест в Гонконге: 10 достопримечательностей, которые поражают
Питомцы
Взяла короткий поводок и всё изменилось: прогулки с собакой стали безопасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet